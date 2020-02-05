2020-02-05T17:52:50+03:00
Экономика

Новый гендиректор «Почта России» Максим Акимов: «Сохраним традиционные услуги и будем развивать новые сервисы»

Компанию возглавил бывший вице-премьер
Влад СМЕРТИН
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Максим Акимов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССМаксим Акимов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Генеральным директором «Почты России» назначен бывший вице-премьер Максим Акимов. Его кандидатуру поддержал совет директоров компании. Договор заключили на 5 лет.

О работе «Почты России» Акимов знает не по наслышке. В статусе вице-премьера он курировал в том числе вопросы связи, а значит, и почту. Кроме того, отвечал в правительстве за развитие цифровой экономики. Представлял народу чудеса новых суперсевисов портала «Госуслуги», которые впервые выстраивают работу чиновников так, как удобно людям, а не неповоротливой государственной машине, и показывал образец электронного паспорта, который начнут выдавать уже в этом году.

Одним из первых дел Акимова на новом посту станет подготовка актуализированной стратегии «Почты России» на ближайшие 10 лет. Известно, что в документе будет прописана, в частности, масштабная модернизация почтовых отделений.

- Нам необходимо сохранить традиционные услуги, сделав их более качественными, и одновременно развивать новые виды сервисов, чтобы конкурировать за современного потребителя с растущим рынком онлайн-услуг, - заявил Максим Акимов.

На должности гендиректора Акимов сменил Николая Подгузова, который возглавлял компанию с середины 2017-го. Он, впрочем, продолжит работать в почте.

- Я рад остаться в команде «Почты России» в качестве первого заместителя генерального директора, - написал Подгузов в своем инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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