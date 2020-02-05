Александр Рогов: Ты никогда не знаешь, почему человек в этой кофточке

С осени прошлого года по России колесит десант программы СТС «Рогов в городе». Александр два дня работает над образом одной из жительниц российской провинции. За это время она сказочно преображается: ей делают новую прическу, макияж, Рогов лично выбирает ей в местных магазинах гардероб на 60 тысяч рублей. Снято уже 23 выпуска, впереди еще 40 городов. Маэстро трудится не покладая рук - с недавних пор Рогов еще и дает модные советы нашим читательницам в рубрике «Мисс «КП» на последней странице. Мы расспросили Александра о том, как выглядеть впечатляюще, если ты самый обычный человек.

- Неужели смена визуального облика способна поменять человека?

- Конечно, способна. Когда девушка видит себя такой, какой не видела никогда, поверьте мне, ее жизнь прежней быть не может. Даже если она вдруг вернется к своему прежнему облику. Ведь у нее есть новый опыт, новые эмоции.

- Признайтесь, вас же раздражают безвкусно одетые люди?

- Каждый человек имеет право жить, как он хочет. Кому-то важен стиль и то, как он выглядит, а кому-то нет. Кто-то умеет рисовать, а кто-то не умеет. У меня нет профдеформации, к счастью. Если человек не пришел ко мне с запросом о смене имиджа, я с советами лезть не буду. Не буду кого-то рассматривать и осуждать. Ты никогда не знаешь, почему человек в этой кофточке. Я, скорее, непрошеный комплимент сделаю. Могу сказать прохожему: «на вас классные очки» - я прожил в Нью-Йорке определенное время, и там это является частью жизни. Бывают вопиющие случаи, конечно, не буду врать, когда ты видишь кого-то и понимаешь, что здесь нужно поменять брюки на джинсы или челку переложить в другую сторону, и человек кардинально изменился бы. Но я включу профессионализм только тогда, когда человек меня об этом попросит. Главное, чтобы люди следили за гигиеной. На девушке может быть красивое вечернее платье, потрясающая прическа и волшебный макияж, но при этом от нее может пахнуть потом. И этот нюанс испортит все. И наоборот: девушка может быть в недорогом платье, в самых простых туфлях, со сделанной собственноручно укладкой и макияжем - и ее образ будет круче.

- Бывало, что вкус вас подводил?

- Были ли у меня ошибки? У меня их миллион! Люди, которые боятся ошибки совершить, совершают самую большую ошибку в своей жизни. Ошибки помогают самосовершенствоваться. Я и с прическами экспериментировал, и полностью все леопардовое надевал – все в моей жизни было. И это сделало меня сильнее. За счет этого рождался мой вкус и стиль. Если вспомнить меня год или два назад, я выглядел по-другому. У меня есть книга, которая в 2017 году вышла, называется «Гид по стилю». Сейчас мы записываем ее аудиоверсию. Я читаю вслух книгу и понимаю, что вот этот советик уже не совсем правильный…

- Но ведь страшно перестараться и выглядеть смешным.

- И что? Иногда выглядеть смешным – это и есть стиль. Если бы Жанна Агузарова думала о том, что она выглядит смешно, она бы не была собой. Общественное мнение – последнее, на что нужно ориентироваться. При этом, естественно, есть социальные нормы, под которые мы должны подстраиваться. На экзамен в институте в прозрачных гипюровых блузах и коротких платьях не приходят.

Одна из героинь программы: была обычная - стала... стильная! Александра Лифанова из Владимира. Фото: СТС

«Живем по средствам»

- В программе вы тратите на преображение героини 60 тысяч. Полторы-две средних российских зарплаты. А если такой суммы нет?

- Не рекомендую покупать то, что выходит за рамки вашего бюджета, не надо брать кредиты, ссуды. Живем по средствам – это важно. Если мы говорим о смене имиджа и стиля, о самой первой фазе, я рекомендую думать об основе гардероба. Это базовые вещи, не выходящие из моды, которые всегда будут смотреться адекватно. 20-25 вещей: джинсы, простые футболка, кардиган, свитер, хорошо сидящие жакет и платье, бежевое пальто, джинсовка. Эти вещи желательно покупать в максимально простом виде - это нечто фоновое, с чем можно взаимодействовать. Одну и ту же серую кофту можно надеть и с джинсами, и с черными брюками, и с брюками в цвет, и с плиссированной юбкой, и с туфлями на каблуках, и с обувью на плоском ходу - универсальная вещь. 60000 рублей из нашей программы можно растянуть на годы. Когда собрана основа, мы можем на нее нанизывать вещи, которые отвечают за наш характер. Я, например, люблю привлекать к себе внимание, поэтому могу купить и сумку поярче, и ботинки помоднее. А если ваш характер - не привлекать к себе слишком много внимания, вы и не покупайте сложные вещи.

- Программы о преображении, как правило, посвящены женщинам. А женщины часто говорят, что в России мужчины через одного одеваются из рук вон плохо. Что делать?

- Мужчинам мы неоднократно давали советы в нашем предыдущем формате – «Рогов в студии. 24» (там героями были пары. - Авт.). Кстати, рекомендую пересмотреть их на сайте СТС. Все советы для женщин подходят и для мужского гардероба: это та же база, о которой я сказал выше – джемпер, джинсы, простая футболка, хорошо сидящий пиджак, брюки… Времена, когда мужчина должен был быть чуть красивее, чем обезьяна, прошли. Ухаживать за собой приятно и я рад, что многие мужчины об этом уже знают и часто выглядят неплохо. Мы долго жили под колпаком, у людей и возможности самовыражаться не было, и права. Мы только-только начинаем чувствовать свободу и возможности. Просто надо дать нашей стране еще чуть-чуть времени.

- Чтобы одеваться стильно и со вкусом, не обязательно нужны бешеные деньги?

- Да! Есть прекрасные сэконд-хэнды, комиссионки. Мы в Калининграде ходили в сэконд-хэнд и купили для героини вещь, в которой она даже на финале снималась. Просто нужно искать то, что вам нужно, а не покупать мишуру непонятную.

- Кто из наших звезд самый стильный?

- Мне много кто импонирует. Та же Рената Литвинова, которая уже считается стильной константой - мне нравится, что она все время развивается, и по-разному выглядит. На ней никогда не было ничего гипервопиюще сложного. Федя Бондарчук прекрасен - эталон мужского стиля, но если его образ разобрать на составные части, все просто. При этом я не могу осуждать и Филиппа Киркорова, и Николая Баскова, выглядящих ярко.

-Над Филиппом часто смеются - мол, надевает все лучшее и сразу.

- Ему завидовать нужно, что он может себе позволить эти вещи купить! Его стиль заключается в гипертрофированно сложном образе и, если его облегчать, Филипп не будет Филиппом. Наоборот, классно, что он себя в этом нашел.

- Чего ни в коем случае не стоит делать человеку, который решил классно одеваться?

- У меня нет листочка, где написано, что нельзя носить. То, что сегодня кажется не прикольным, через полгода может оказаться самой интересной вещью. Чего точно не стоит делать - бояться.

- Анатолий Вассерман - стильный человек?

- Анатолий Вассерман - уникальный. Но то, что жилет Анатолия вдруг стал трендом прошлого сезона - это совпадение. Стильным мы его называть не будем, но будем говорить о том, что он – человек, который нашел себя и выглядит так, как ему нравится. Он как раз пример того, что можно быть таким, каким вы хотите, и стать при этом суперзвездой.

КСТАТИ

Александр Рогов переживет за своих героинь и часто старается им помочь уже за рамками шоу. В Ярославле он был так растроган судьбой девушки, которая живет под одной крышей с мамой, бабушкой, сестрой, младшим сыном сестры, что снял ей квартиру на полгода за свой счет. Она переехала и сейчас живет одна - встает на ноги, чтобы потом оплачивать отдельное жилье самостоятельно.

СТС

«Рогов в городе»

По воскресеньям, 9.00.