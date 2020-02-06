Владимир Хандорин: Колчак не был агентом Британии и не сдавал золото империи

Доктор исторических наук ответил на вопросы «КП» о самом ярком лидере Белого движения, который мог править Россию, но был без суда расстрелян на берегу Ангары 7 февраля 1920 года. Фигуру адмирала Колчака окутывают многочисленные мифы. Самые громкие из них профессор Московского государственного института культуры прокомментировал для читателей «Комсомолки» - с опорой на документы и свидетельства современников.

Доктор исторических наук Владимир Хандорин.Фото: Youtube

ЗИМА БЛИЗКО

- Колчак, любивший Арктику и входивший в число руководителей полярной экспедиции Эдуарда Толля, бросил барона на произвол судьбы?

- Нет. По распоряжению знаменитого исследователя Эдуарда Толля в 1902-м его экспедиция вдоль арктического побережья российской империи разделилась на три группы. Толль ушел на остров Беннета. Другая группа — на остров Новая Сибирь. Колчак ожидал на острове Котельном. Через три месяца, не имея известий от Толля, двинулся навстречу ему. Но шхуна «Заря» не пробилась через льды. В соответствии с инструкциями Толля на этот случай, экспедиция вернулась в Петербурге. Там Колчак нашел средства на спасательную экспедицию. И лично возглавил её. Но впоследствии обнаружил лишь место гибели Толля и трех его спутников.

- Можно ли считать Колчака большим полярным исследователем?

- Он стажировался у великого Фритьофа Нансена, Нобелевского лауреата. И не был «рядовым полярником» - в честь таких не называют острова. Есть остров имени Колчака и мыс имени его жены Софьи. Барон Толль в своих записках отмечал заслуги Колчака в организации его экспедиции по поиску Земли Санникова.

Ледокол «Вайгач», на котором Колчак через южные моря ходил в Арктику в 1909—1910 годах. Фото Википедия

- Чем подтверждены заслуги Колчака в Арктике?

- Его труд «Лед Карского и Сибирского морей» актуален до сих пор. Колчак открыл траекторию дрейфа арктических льдов. Северный морской путь — это его идея, высказанная более века назад.

ЧЕЛОВЕК ПОДРЫВА

- Колчак покинул Арктику, чтобы защищать российский Порт-Артур во время русско-японской войны в 1904-м?

- На поставленной Колчаком мине летом 1904-го подорвался один из японских крейсеров. Но из-за проблем со здоровьем Колчака перевели командиром береговой батареи — а до того он командовал миноносцем. Колчак за действия в Порт-Артуре был награжден за мужество Георгиевским золотым оружием. Его потом обвиняли в том, что он сдался в плен японцам. Но в японском плену оказался весь гарнизон Порт-Артура после сдачи крепости ее комендантом, генералом Стесселем.

- За что Колчака ненавидели немцы?

- Колчака наградили Орденом Святого Георгия 4-й степени за доблесть и боевые отличия, проявленные в Моонзундской операции 1915 года. Также Колчак получил и английский Орден Бани 3-й степени — за минные операции против немецких кораблей. Его резкий карьерный взлет связан именно с успехами минных рейдов на Балтике. Там он командовал минной дивизией. И Григорович, морской министр, потому и отправил Колчака летом 1916-го командовать Черноморским флотом — для Босфорской десантной операции и захвата Константинополя.

- Но адмирал «второй Рим» не взял?

- Операцию планировали на весну 1917-го. Десант сорвала революция. Колчак смог блокировать Босфор. Немецко-турецкий флот заперли в проливе. Колчак завалил его минами - 2000 мин выставили! У нас было полное господство на Черном море.

- Но при Колчаке наши корабли шли на дно?

- В 1916-м затонул у Севастополя флагман флота, линкор «Императрица Мария». Писали, что Николай II собирался отдать Колчака за это под суд. Чушь! Есть телеграмма императора. В ней он заверял, что верит Колчаку. Комиссия исследовала причины взрыва линкора — либо немецкая диверсия, либо самовозгорание пороха.

Колчак в новой морской форме Временного правительства (без погон, со знаками отличия на рукавах и пятиконечной звездой на кокарде), лето 1917 года.

ЗАГОВОРЩИК-МОНАРХИСТ

- Колчак стоял за царя?

- Колчак единственный из высшего командования армии и флота не телеграфировал Николаю II просьбу об отречении. И до последнего призывал флот выполнять свой долг перед Государем императором и Родиной. Но из его слов на допросах 1920 года в иркутской тюрьме понятно, что после февральских событий Колчак сомневался, что монархию реально восстановить.

- Его «звали в диктаторы»?

- В апреле 1917-го глава Госдумы Гучков предложил Колчаку возглавить Балтийский флот — от этого многое зависело в Петрограде. Колчак отказался. Считал, стадия разложения Балтфлота была критическая .

- Керенский боялся Колчака?

- Керенский приезжал в Севастополь в мае — успокоить матросов. Угрозу от адмирала почувствовал позже. Когда в июне вокруг Колчака стали группироваться люди - и фигура Колчака стала рассматриваться в правых кругах как вариант военного диктатора.

- Поэтому летом 1917-го Колчак бежал из России?

- Он покинул Севастополь, когда взбунтовавшиеся матросы потребовали от него и всех офицеров сдать оружие. И Колчак свою золотую георгиевскую саблю выбросил за борт. Сложил полномочия командующего. Демонстративно.

Памятник Александру Колчаку, открытый к 130-летию со дня рождения адмирала перед Знаменским монастырем в Иркутске. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Собченко

- Угроза его жизни тогда была?

- Нет. А Колчак на докладе Временному правительству резко критиковал его, обвинив в развале дисциплины на флоте и в армии. Керенский почувствовал в Колчаке критика и конкурента - и поспешил сплавить в США, в командировку. Для участия в Дарданелльской операции. Которую американцы так и не провели — из-за разложения русской армии.

БРИТАНСКИЙ «АГЕНТ»

- Колчака завербовали англичане?

- За две недели в Лондоне летом 1917-го Колчак произвел большое впечатление. Он встречался с высшими адмиралами британского флота, летал на маневры и на разведку, его посвящали в секреты. Но службу не предлагали.

- Колчак на службу Британии просился сам?

- Документов о его вербовке нет. Колчак обратился к британскому правительству о поступлении на службу осенью 1917-го. Возвращаясь из командировки в США через Японию, он узнал, что в России власть захватили большевики, желавшие сепаратного мира с Германией. Колчак воспринял это как предательство. Писал об этом и жене Софье в Париж, и любимой женщине Анне Тимиревой.

- Он с британцами хотел воевать против немцев?

- С британцами было взаимопонимание. А американцы ему не нравились. Колчак говорил, что американцы ведут войну ради мифических лозунгов о демократии, но больше занимаются саморекламой, чем реально помогают союзникам. Британцы адмиралу предложили отправиться на Месопотамский фронт — там англичане вели военные действия с турками. Но в Сингапуре его настигло известие, что обстановка изменилась и в его услугах больше не нуждаются. На чем его «британская служба» и закончилась, не начавшись. О том, что Колчак принимал присягу британской короне - полная чушь.

- Но он осенью 1918-го сверг антибольшевистское правительство в Омске при участии англичан?

- Такова версия главы французской военной миссии в Сибири генерала Жанена — позже отдавшего приказ о выдаче Колчака большевикам. Есть работы историков: англичанина Флеминга, американца Пайпса и канадца Перейра. По документам британского МИДа они разобрали историю переворота Колчака против Директории. За 4 дня до него, 14 ноября 1918 года Лондон решил признать демократическую Директорию в Омске. Но опубликовать признание не успели — произошел переворот Колчака. Союзники опасались, что это приведет к гражданской войне внутри антибольшевистского лагеря. Но увидев, что Колчаку удалось укрепиться у власти — стали с ним сотрудничать. Хотя де-юре его так и не признали.

ПУТЬ ЗОЛОТА

- От Колчака ждали, что он сдаст золотой запас России союзникам?

- Не это было главным. Переворот в Омске был отчасти случайным. После неудачи на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), конфликтов с атаманом Семеновым и с японцами, Колчак через Владивосток по Транссибу пробирался на юг России, в Добровольческую армию (о чем писал жене). И когда Колчак остановился в Омске, то заговорщики к нему обратились — заменить дряблую Директорию настоящей властью.

- Так почему Колчак не отдал золотой запас за военную помощь - ему же это предлагали, например, финский генерал Маннергейм ?

- Маннергейм предлагал вести группировку финских войск к Петрограду. И он оказался единственным из руководителей отколовшихся от Российской империи национальных окраин, кто в Гражданскую предложил белым военную помощь. Финны могли выставить 25-30 тысяч штыков. У генерала Юденича, стоявшего в Царском Селе, было 18 тысяч солдат. И Маннергейм в ответ требовал не золота - признания независимости Финляндии. Юденич был согласен, Колчак — нет. После отказа Колчака финны остались нейтральными. Адмиралу все время ставили в вину его неуступчивость в национальном вопросе.

- Но предложение от союзников Колчаку сдать русское золото звучали?

- От многих. Колчак из союзников никому золота отдавать не хотел. Министр его правительства Георгий Гинс описывал, что, когда началось отступление лета 1919-го, представители союзников предложили Колчаку передать золотой запас под охрану чехов. Но адмирал заявил, что лучше отдаст это золото большевикам и оно останется в России, чем передаст союзникам. Что стало одной из причин обострения его отношений с ними.

- Британцы, французы давали или продавали Колчаку оружие?

- Благодаря Черчиллю британцы отдавали бесплатно излишки оружия, а французы за каждый вагон винтовок торговались и требовали пшеницу или что-то еще. Колчак в итоге расплачивался золотом. И золотой запас снизился на треть, примерно на 180 тонн.

БЕЛАЯ ДОРОЖКА

- Колчак, как писали, топил немцев, расстреливал крестьян, порол женщин?

- «Колчак расстрелял 25 тысяч восставших в Екатеринбургской губернии» - это заявил большевистский прокурор Александр Гойхбарг на процессе колчаковских министров весной 1920 года. Где обвинил Колчака в массовых репрессиях. Но откуда прокурор взял эту цифру? Документами он не подтвердил.

- Но женщин и детей по приказу Колчака пороли, и заложников убивали?

- Пороли. Но не по его приказу. Различайте политику вождей Белого движения и эксцессы на местах. Был один случай. Приказ генерала Сергея Розанова - при подавлении войсками восстания в Енисейской губернии, за которую он отвечал. Колчак приказал подавить. Но фразы о заложниках там не было. Эффект испорченного телефона. Потом приказ Розанова отменили - по настоянию колчаковского министра юстиции - как незаконный.

- Колчак присутствовал при расстрелах?

- Нет. Можно говорить о жестокостях воевавших в зоне ответственности Колчака атаманов и генералов Семенова, Калмыкова, Унгерна, Анненкова. Но есть разница в эксцессах на местах и в политике правительства. Колчак позиционировал себя как продолжатель позиции Столыпина. Впрочем, есть одно исключение. Колчак издал приказ о расстреле на месте взятых на поле боя коммунистов и добровольцев Красной армии - касавшийся только боевой обстановки. Попавшиеся в тылу большевики подлежали суду.

- Но жестокость Колчака не отрицают ни его поклонники, ни тем более, противники?

- Он был жесток. Да, адмирал Владимир Пилкин писал, что Колчак не подбирал немцев с потопленных им кораблей. В переписке адмирала с женой видно, как он ненавидел немцев в период Первой мировой.

Александр Колчак, фото 1919 года.Фото: wikimedia.org

- Колчак принимал наркотики?

- Постоянно — нет. После северных экспедиций он страдал ревматизмом. Когда боли становились невыносимы — наркотики употреблял. А версия про Колчака-морфиниста принадлежит все тому же генералу Жанену. Из воспоминаний других людей, близко знавших Колчака, это никак не явствует.

ЛЮБОВНЫЕ РАЗВИЛКИ

- Колчак разрывался между женой Софьей и любовницей Анной, которую «увел» у друга?

- Поклонники Колчака настаивают на его платонических отношениях с Анной Тимиревой, но интимные отношения между ними возникли. При том муж Тимиревой не дружил с Колчаком - оба служили на Балтфлоте, были знакомы, но не более. Чувства Колчака и Тимиревой оказались взаимны. Он из тюрьмы писал ей «дорогая моя голубка». Такие отношения сложились, начиная с 1918-го - до того был роман в письмах.

- Колчак не развелся с женой и слал ей и сыну деньги в Париж?

- Высылал по 5 тысяч франков в месяц из Омска. Софья требовала от него ответа — должна ли она, как жена Верховного правителя, устраивать приемы в Париже. Колчак отреагировал так: «И думать забудь о представительстве. Я возглавляю правительство непризнанной державы». Де-юре его признало лишь Королевство сербов, хорватов и словенцев. В ответ на упреки жены о том, что Колчак живет с Тимиревой, он отвечал резко: «Если ты позволяешь выслушивать сплетни обо мне, я не позволяю сообщать их мне».

Ханжи говорят — ах, он бросил семью! Но он семью поддерживал.

ПУЛИ ФЕВРАЛЯ

- Почему Колчака расстреляли в феврале 1920-го— ведь уже был январский указ большевиков об отмене смертной казни?

- Формально Ленин прямого приказа о расстреле Колчака в начале февраля 1920-го года не отдавал. Телеграмму Ленина впервые опубликовали, открыв архивы Троцкого. Оригинал телеграммы хранится в архиве РГАСПИ. Что там Ленин писал? «Не распространяйте никаких сведений о Колчаке и ничего о нем не говорите. А после занятия нашими войсками Иркутска объявите, что так было сделано под влиянием ситуации». И еще - «сделайте все архинадежно».

- Тут нет прямого приказа на убийство адмирала?

- Из телеграммы Ленина напрямую этого не следует. Но его указание замести следы иркутские большевики не выполнили — они поспешили похвастаться, что расстреляли Колчака. На телеграмме Ленина отсутствует дата. Но есть телеграмма члена реввоенсовета 5-й армии Смирнова, адресованная Ширямову, главе Иркутского ревкома: «Настоящим приказываю с получением сего находящихся у вас Колчака и Пепеляева немедленно расстрелять». 6 февраля. Неужели член Реввоенсовета армии по своей инициативе решился бы на столь важный шаг без санкции Москвы?

- Где убили Колчака?

- Не в иркутской тюрьме - на берегу Ангары. И он перед расстрелом не пел «Гори гори, моя звезда» - есть такой миф. И не дарил свой портсигар тому, кто его убил. Он достойно встретил свою смерть.

КОЛЧАК «ДИКТАТОР»

- Колчак мог победить в Гражданской войне?

- Белые в той войне отстаивали ценности, актуальные до сих пор. Патриотическая составляющая была сильна, защита неприкосновенности частной собственности и личности. И идея золотой середины — опора на традиции при модернизации страны, что хотел осуществить Столыпин. Но не было широкой поддержки.

- Он бы стал диктатором?

- Учредительное собрание выбрали бы. Но Колчак говорил: к выборам в Учредительное собрание я допущу лишь государственно здоровые элементы. Можно предположить, что в России установился бы режим, подобный режиму Франко в Испании. Умеренно-авторитарная военная диктатура с парламентом.

- Колчак устранял политических противников?

- При нем под запретом были лишь большевики. А в его правительство вошли представители многих партий. Эсер Старынкевич до мая 1919 служил у Колчака министром юстиции. А меньшевик Шумиловский - министром труда. На заводах на территориях, контролируемых Колчаком, сохранялся 8-часовой рабочий день. И проводилась политика компромисса по земле— часть вернуть, остальное компенсировать деньгами. Но крестьянство не хотело землю возвращать.

- Колчак проиграл из-за...

-... Не из-за военных факторов, отсутствия единства, вялой помощи союзников. Хотя это важно. Причины — политические. Слабая пропаганда. И не привлек на свою сторону большинство народа.

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