Опека попросила провести психиатрическую экспертизу папы и мамы, которые 5 лет не забирают дочь из больницы

История 5-летней Полины (имя изменено, - Авт.) - полная жесть. Малышка ни разу в жизни не покидала территорию больницы. В прошлом году ее обнаружили в одном из частных медицинских центрах правозащитники.

Мы уже рассказывали: москвичка Татьяна Максимова родила девочку в 2014 году недоношенной. Врачам пришлось спасать ребёнка с экстремально низким весом. У Полины на тот момент было несколько сложных заболеваний. Но ее спасли. Выходили. Вот только мама покинула больницу уже через несколько месяцев, а дочь осталась в больнице под присмотром врачей на несколько лет. Отец девочки Юрий Зинкин - крупный бизнесмен. Помимо Полины у супругов ещё трое старших детей. Семья ежемесячно вносила за ее лечение по 1 миллиону рублей, оплачивала работу круглосуточных нянечек. Мама, как говорят, время от времени к девочке приезжала. Проведать. А в 2019 году медицинский центр заявил, что больше нет никаких медицинских оснований оставлять девочку в больнице.

Адвокат клиники «Мать и дитя» Анатолий Клейменов рассказал, что за последние полгода отец навещал девочку всего раз, а мать - ни разу.Фото: Александр РОГОЗА

Однако родители забирать дочь домой не спешат. Они считают, что Полину не долечили и перевозить ее домой с таким букетом диагнозов (без подробностей) нельзя.

После скандала в прессе Следственный комитет провел проверку: «Факты подтвердились». Гагаринский суд обязал родителей забрать девочку из больницы домой. Решение вступило в силу, но за Полиной никто не приехал... В конце прошлого года органы опеки подали иск в Пресненский суд, требуя ограничить родителей в правах.

Прошлое судебное заседание перенесли из-за болезни матери девочки, Татьяны Максимовой. Ранее источник «КП» из окружения семьи сообщал, что у женщины онкология.

- Максимова в тяжелом состоянии, - подтвердили адвокаты в суде. - Она сейчас на химиотерапии.

На заседание явилось сразу шесть сотрудниц органов опеки, два юриста со стороны медцентра, адвокат Зинкина, два адвоката Максимовой. Когда все расселись, стало ясно, что для журналистов мест нет. Переиграли оперативно: заседание перенесли в соседний зал, который раза в три больше. Но даже в него пришлось нести дополнительные скамейки...

Адвокаты заявили, что мать девочки сейчас проходит курс химиотерапии.

ЭКСПЕРТИЗА ЭПЕКРИЗА

Итак, с чего все началось. По словам защиты Зинкина и Максимовой, Полина родилась с кучей паталогий. Пять лет в медицинском центре ее лечили, врачи ежедневно осматривали девочку. А в марте 2019-го медцентр вдруг заявил, что состояние здоровья Полины позволяет забрать ее домой.

Адвокат мамы девочки Ольга Лукманова заявила, что на руки родителям выдали выписной эпикриз, который был оформлен с нарушениями. Мол, там отображены далеко не все диагнозы, документ подписан всего одним специалистом и - ни одной печати.

- Мы просим назначить экспертизу этого документа, - заявила Лукманова.

(При этом юристы медицинского центра заявили, что представителям родителей Полины передали 13 томов различных документов, в том числе медкарт девочки).

Саша родилась недоношенной в марте 2014 года. Фото: из архива семьи

Также защита попросила провести полное обследование состояния здоровья девочки. Впрочем, судья это ходатайство отклонила.

Опека в свою очередь попросила провести психолого-психиатрическую экспертизу и самой девочки, и ее родителей. К слову, адвокаты Зинкина и Максимовой были не против. Но судья и эти ходатайство отклонила - заключения медиков и психологов в рамках проверки, которую проводил Следственный комитет, достаточно.

ДОПРОС СОТРУДНИЦ ОПЕКИ

Адвокаты имели возможность допросить сотрудниц опеки Черемушкинского района - они несколько месяцев посещали Полину в больницу.

- Большую часть наших посещений родители были с ребенком, по одиночке или вместе, - рассказала одна из женщин. - Мы видели, что мама привозила ей еду из дома. Иногда родители присылали нам фото: мы с Полиной. Все остальное время, 24 часа в сутки.

- Как девочка относится к родителям?

- Она говорила, что знает папу, маму, братьев, она их очень любит.

Правда, выяснилось, что с июля к Полине никто из родных практически не ходит. Адвокаты говорят, что это связано с болезнью мамы, которая не хочет пугать дочь своим внешним видом. (Опеке и судье показали некие фотоснимки).

- У нас есть видеозаписи, как мама общается с дочерью через видеосвязь. Они сделаны в январе-феврале.

Судье это видео показали на телефоне. Говорит взрослый женский голос:

«Все тебя любят, никого не слушай! У тебя хорошее настроение. Мне самое главное, чтобы ты не плакала, не нервничала, никто за тобой не придёт, не заберёт».

- Факт личного общения эта запись не подтверждает, - заметила прокурор. - С мамой понятно, она болеет. А папа почему не приходит?

Адвокаты разводят руками. Известно, что Юрий Зинкин сейчас курирует крупный объект - стройку железной дороги в Киргизии. Если верить журналу посещений, последний раз мужчина навещал дочь в ноябре. До этого - в августе.

По словам юристов медцентра, Зинкина и Максимова вообще активно ходили к дочери только когда опека проводила проверку:

- За 15 минут до прихода опеки появляются, через 15 минут после их ухода - покидают больницу. Когда опека перестала ходить, родители исчезли.

А когда об этой истории начали писать в СМИ, родители девочки запретили пускать к ней бабушек и дедушек. Хотя те раньше приходили примерно каждые две недели.

- Нам дали список, кого можно пускать: родители, священник, адвокат.

По словам представителей больницы, они не раз рекомендовали родителям девочки ввести хотя бы недолгие прогулки за пределами территории.

- Ребенок никогда не видел парков или кинотеатров. Няни ее любят, но не может общение с няней заменять социум!

ОПАСНОСТЬ АПНОЭ

- Наши доверители самом начале озвучили: они не отказываются забрать ребенка, но только после получения меддокументов, подтверждающих состояние здоровья девочки, - говорит адвокат Зинкина Нина Савиных. - Они опасаются, что с девочкой что-то может случиться. Им пять лет говорили, что ребёнок не может жить вне больницы. А потом вдруг стало можно. Они опасаются за жизнь ребёнка и хотят получить документы!

Адвокаты Нина Савиных и Ольга Лукманова представили на суде фотографии - как родители общаются с дочкой в больнице. Но судью это не убедило.Фото: Александр РОГОЗА

По версии медцентра, переговоры о переезде Полины домой стартовали ровно год назад, в феврале 2019-го. Однако родители долгое время откладывали это под разными предлогами.

Сначала говорили, что ищут для девочки хорошую клинику в Европе, затем - что оформляют ребенку загранпаспорт, потом - что купили квартиру в 1 тысячу «квадратов» и там сейчас идёт ремонт.

В какой-то момент Татьяна Максимова привела сторонних специалистов, которые должны были составить независимый отчет о состоянии здоровья ее дочери.

- Мы были не против, но попросили предоставить документы этих врачей, чтобы быть уверенными, что это реально медики, - заявили в суде сотрудники медцентра. - Оказалось, что родители привели к Полине двух судмедэкспертов и психиатра. Причем не детского, а взрослого. С их заключением нас в итоге не ознакомили...

- На каких условиях девочка сейчас находится в медицинском центре? - уточнила судья у защиты родителей.

- Непонятно, - ответила адвокат Нина Савиных.

По словах адвоката, медицинскую помощь девочке сейчас в центре не оказывают (юристы центра уточняют: ежедневные обходы отменены, девочку лечат только от простуды). Зачем же тогда родители продолжают держать Полину именно в этой больнице - непонятно. Ясно одно: ребенок стал заложником этой странной ситуации. Родные уверяют, что у Полины в любой момент может случиться приступ апноэ (внезапная остановка дыхания). А в клинике утверждают, что за последний год такого ни разу не было.

В суде прозаседали больше восьми часов. Судья Наталья Каржавина ушла в специальную комнату и вернулась минут через тридцать.

- Ограничить в родительских правах...

Ограничение прав означает, что ребенка изымают из семьи, при этом родители обязаны выплачивать на его содержание 25% от своей зарплаты.

Адвокаты Юрия Зинкина и Татьяны Максимовой заявили, что будут оспаривать решение суда.

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