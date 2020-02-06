5 простых вопросов про раздельный сбор мусора

Раздельный сбор мусора официально стартовал с января. На мусорных площадках появились новые контейнеры - для вторсырья. Они синего цвета. Сюда нас просят выбрасывать пластик, стекло, бумагу и всякие металлические штуки. Для смешанных отходов - серые контейнеры.

Итак, прошел первый месяц.

1. РАЗДЕЛЯЮТ ЛИ ЖИЛЬЦЫ?

Стою у мусорки на Онежской улице (Головинский район, недалеко от «Речного вокзала»). Женщина тащит большой пакет с отходами и несколько листов картона.

- А вы мусор раздельно еще не собираете?

- Да я бы с удовольствием, но только куда? - картон летит в тот же бак, что и пакет с какими-то банками и костями.

- Так вот же отдельный бак для вторсырья.

- Хм, - женщина разглядывает бак, будто в первый раз видит. - Не замечала...

А вот следующая «посетительница» мусорки вываливает все содержимое именно в контейнер для сухих отходов. Сплющенные пластиковые бутылки, много бумаги.

- Уже год собираю мусор раздельно, - говорит Светлана, она соцработник. - И соседей к этому приучаю. Правда, втягиваются пока только пенсионеры.

Из следующих четырех клиентов контейнерной площадки трое уже слышали про раздельный сбор мусора, но собирает так только одна женщина - пакеты ей помогали нести дети-дошколята.

Кажется, и буквы на контейнерах крупные, и картиночки доходчивые. Что еще нужно, чтобы не валили все в одну кучу? Только ваша сознательность, граждане. И, возможно, небольшая мотивация со стороны власти.Фото: Елена ПОПОВА

2. А ЕСЛИ ЗАВАРИТЬ МУСОРОПРОВОД?

Сейчас во многих многоэтажках жильцы решают: заварить мусоропровод по подъездам (чтобы несли на мусорку и кидали отходы в разные баки) или оставить?

- Большинство наших жильцов мусоропроводом пользуются, - говорит комендант 17-этажного дома по Онежской улице, 22, Елена Завьялова. - Заваривать не будем. Никто такое не поддержит.

3. ВСЕ ЗАБИРАЕТ ОДИН МУСОРОВОЗ?

Об этом многие пишут в соцсетях. Я дождался, когда во двор на Онежской приехал мусоровоз. Из него выпрыгнули два дюжих молодца. Один выкатывает с мусорной площадки контейнер - синий. Мусоровоз тоже синий. Три секунды - содержимое уже внутри машины. Бак - на место. Уехали.

Серый мусоровоз для смешанных отходов приезжает в другое время.

Следующий пункт нашего мусорного путешествия - центр сортировки отходов компании «Эко-Лайн» в промзоне в Сигнальном проезде. Сюда свозят почти весь мусор с севера и из центра города. К въезду подтягиваются и серые, и синие мусоровозы. Здесь сортируют отходы из тех и других. Но в разное время.

- Про один мусоровоз для синих и серых баков - глупости, - уверяет пресс-секретарь «Эко-Лайна» Оксана Бачина. - Компании это было бы невыгодно. Мы зарабатываем на том, что продаем разобранное вторсырье переработчикам. И проще привозить сухие отходы и затрачивать на их разбор минимум ресурсов. Каждый вид отходов прессуют в кипы (это такие огромные «кубики», перетянутые проволокой, килограммов по 200 каждый. - Ред.), и их забирают переработчики. У каждой компании свой профиль. Кто-то на бумаге сконцентрирован, кто-то на жестяных баночках, кто-то - на стекле. Если мы будем давать брак, с нами никто не станет сотрудничать.

4. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ВТОРСЫРЬЕМ, В КОТОРОЕ ВЫБРАСЫВАЮТ ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ?

- Из-за этого после выгрузки в мусоровоз портится внушительная часть сухих отходов, - объясняет Бачина. - Картон и бумага мокнут, загрязняется пластик, стекло. Поэтому сейчас мы перерабатываем 40% веса вторсырья (из смешанных отходов перерабатывают 8%. - Ред.).

Дворники наладили свой бизнес: стаскивают картон, а раз в неделю подъезжает машина, ее под завязку загружают. Говорят, за неделю собирают 200 - 300 кило картона и бумаги. Платят им где-то 3 тысячи рублей за тонну.Фото: Александр РОГОЗА

5. КАК МОТИВИРОВАТЬ НА ЗАБОТУ ОБ ЭКОЛОГИИ?

- В любой стране, которую мы сейчас считаем эталоном в раздельном сборе мусора, в первые годы не все шло гладко, - говорит глава московского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов. - Где-то тех, кто не разделяет, штрафуют. Где-то, как в Китае, на контейнерных площадках стоят инспекторы и заставляют показать, что в пакете с мусором. Сейчас главная задача - ввести раздельный сбор в привычку. Мы хотим начать с молодых людей. Договорились с Российским движением школьников реализовать проект «Школа без отходов», который будет возрождать традиции пионерских сборов вторсырья. Мы предлагаем при приеме макулатуры или чего-то еще в школах вести статистику по каждому ребенку. Нужно, чтобы затем данные направлялись коммунальщикам и учитывались в платежках для квартиры, в которой живет этот ребенок.

КСТАТИ

- Некоторые пытаются отмыть бутылки из-под масла - чтобы положить в синий бак совершенно чистый пластик. На самом деле этого делать не надо. Такие бутылки для предприятий по сортировке отходов - отдельная категория пластика. Их все равно собирают отдельно от емкостей для воды или других напитков.

- Пакеты-маечки переработчики практически не покупают. Оказывается, по многим из них даже невозможно определить, из какого пластика они сделаны (на сортировке весь пластик делят на целых 13 фракций!). В переработке эти пакеты плавят при определенной температуре, но нечистые материалы могут загореться и испортить не только всю партию, но и технику. Так что с ними пока никто не связывается.