Чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров 2020. Юниорки. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

Последние два года победительницей чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров становилась неизменно российская звездочка Саша Трусова. В этом году она ушла во взрослое катание и теперь нужно собрать новую команду на мировое первенство. Главный раунд отбора - первенство страны в Саранске. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы девушек на чемпионате России по фигурному катанию 2020 среди юниоров.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию 2020

Первая разминка

1. Анна Фролова, 2. Ника Рябинина, 3. Аделия Петросян, 4. Алина Горбачева, 5. Елизавета Осокина, 6. Софья Самоделкина

Вторая разминка

7. Николь Вайткус, 8. Майя Хромых, 9. Дарья Усачева, 10. Мария Захарова, 11. Софья Акатьева, 12. Камила Султанмагомедова

Третья разминка

13. Елизавета Берестовская, 14. Ксения Синицына, 15. Камила Валиева, 16. Софья Мороз, 17. Софья Баранова, 18. Софья Муравьева

Прямая видеотрансляция короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2020 девушки

Старт соревнований намечен на 17.30 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут на сайте Первого канала 1tv.ru и YouTube-канале Первого канала с английскими комментариями известного эксперта Теда Бартона.