2020-02-05T23:49:54+03:00
Общество

"Он пустой!": Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему отказал Дудю и Собчак в интервью

В разговоре с «КП» журналист рассказал, что думает про популярность блогеров в сети [эксклюзив kp.ru]
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В разговоре с «КП» Владимир Соловьев рассказал, что думает про популярность блогеров в сетиВ разговоре с «КП» Владимир Соловьев рассказал, что думает про популярность блогеров в сетиФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Оказывается, знаменитый блогер Юрий Дудь приглашал на разговор телеведущего Владимира Соловьева. Но тот отказал ему в интервью. Как и Ксении Собчак. Об этом журналист рассказал в беседе с корреспондентом «КП» Романом Головановым.

Соловьев: Я с Дудем не стал выходить. Он предлагал интервью. А мне не интересно.

Голованов: А почему? Он же лидер мнений для молодежи…

Соловьев: Нет. Лидером мнений для молодежи могут быть и Мамаев с Кокориным. Если стул с другой стороны возьмут. Какой лидер? Какой молодежи?

Голованов: Вот он выпускает «колбасу» в несколько часов про Колыму. Ее смотрят миллионы людей.

Соловьев: Накрутить можно все, что угодно. Даже если 10 или 14 миллионов что-то смотрят — мне на это вообще пополам. Мне не интересно.

Голованов: Он бы задал те вопросы, которые интересны.

Соловьев: Это те вопросы, которые ему написали старые редакторы.

Голованов: Он бы спросил про виллу в Италии.

Соловьев: Так я про это миллион раз рассказывал. Пришёл к Корчевникову. Про неё известно миллион лет. Я не рассказал только, когда ее сначала арендовал, а потом купил. Это было давным давно. Просто людям лень послушать и постирать.

Голованов: Вы бы могли расширить аудиторию...

Соловьев: Я и так это делаю? Зачем мне они? <...> Дудь - пустой. Он ничего не знает.

Голованов: А как вы ему отказали? Он лично звонил?

Соловьев: Он оставил большее сообщение. И голосовое отправил: «Чтобы вы не сомневались, что это я». Просто не хочу. Это все не мое. И Ксения Анатольевна (Собчак, - ред.) хотела у меня взять интервью. Я не очень это люблю. Я не вижу искры. Если Ходорковский хочет о чем-то меня спросить — зачем идти к Дудю? Для общения с молодежью он мне не нужен.

Полную версию разговора с ведущим «Вести ФМ» и «Россия-1» слушайте на радио «Комсомольская правда» в этот четверг в 20-00 по московскому времени. И читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян в Тюмень из-за коронавируса, последние новости на 5 февраля: 147 человек отправляют на двухнедельный карантин в санаторий
Из эпицентра распространения коронавируса в Россию доставили не только наших соотечественников, но и граждан соседних государств. Сообщаем последние новости про эвакуацию россиян в Тюмень из-за коронавируса на утро 5 февраля
Геннадий Онищенко: В России ещё могут появиться заражённые коронавирусом. Но у нас есть все, чтобы справиться с ним
Экс-главсанврач, а ныне депутат Госдумы - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым рассказал о том, что анализы проводит лаборатория, которую спасли от ЦРУ
Новости 24
Адмирал ВМС США: Нашим кораблям угрожают российские подлодки у американских берегов
В ВОЗ заявили, что лекарств от «китайского» коронавируса пока нет
На организацию контроля за коллекторами уйдет почти два миллиарда рублей
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Крушение самолета в Стамбуле: погиб один человек, пострадали 157
Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин
Республиканец Митт Ромни решил голосовать за импичмент Трампа
WADA подтвердило, что санкции против российского спорта распространяются и на ЧМ-2022 по футболу
В Госдуме отреагировали на заявление, что Киев пока не готов к «возвращению» Крыма
СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1»
Эксперт назвал наименее вредный алкоголь
Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50
Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020