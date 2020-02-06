"Он пустой!": Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему отказал Дудю и Собчак в интервью
Оказывается, знаменитый блогер Юрий Дудь приглашал на разговор телеведущего Владимира Соловьева. Но тот отказал ему в интервью. Как и Ксении Собчак. Об этом журналист рассказал в беседе с корреспондентом «КП» Романом Головановым.
Соловьев: Я с Дудем не стал выходить. Он предлагал интервью. А мне не интересно.
Голованов: А почему? Он же лидер мнений для молодежи…
Соловьев: Нет. Лидером мнений для молодежи могут быть и Мамаев с Кокориным. Если стул с другой стороны возьмут. Какой лидер? Какой молодежи?
Голованов: Вот он выпускает «колбасу» в несколько часов про Колыму. Ее смотрят миллионы людей.
Соловьев: Накрутить можно все, что угодно. Даже если 10 или 14 миллионов что-то смотрят — мне на это вообще пополам. Мне не интересно.
Голованов: Он бы задал те вопросы, которые интересны.
Соловьев: Это те вопросы, которые ему написали старые редакторы.
Голованов: Он бы спросил про виллу в Италии.
Соловьев: Так я про это миллион раз рассказывал. Пришёл к Корчевникову. Про неё известно миллион лет. Я не рассказал только, когда ее сначала арендовал, а потом купил. Это было давным давно. Просто людям лень послушать и постирать.
Голованов: Вы бы могли расширить аудиторию...
Соловьев: Я и так это делаю? Зачем мне они? <...> Дудь - пустой. Он ничего не знает.
Голованов: А как вы ему отказали? Он лично звонил?
Соловьев: Он оставил большее сообщение. И голосовое отправил: «Чтобы вы не сомневались, что это я». Просто не хочу. Это все не мое. И Ксения Анатольевна (Собчак, - ред.) хотела у меня взять интервью. Я не очень это люблю. Я не вижу искры. Если Ходорковский хочет о чем-то меня спросить — зачем идти к Дудю? Для общения с молодежью он мне не нужен.
Полную версию разговора с ведущим «Вести ФМ» и «Россия-1» слушайте на радио «Комсомольская правда» в этот четверг в 20-00 по московскому времени. И читайте на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU