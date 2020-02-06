Дарья Мороз: «Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Собчак»

Дарья Мороз дала откровенное интервью, в котором рассказала, как ее развод с Константином Богомоловым сказался на их дочери, и как она относится к новой избраннице экс-супруга Ксении Собчак. На днях на экраны вышел новый сезон сериала «Содержанки», в котором Дарья сыграла главную роль. На премьеру пришли и Богомолов с Собчак. Судя по всему, бывшая и нынешняя супруги режиссера если и не приятельствуют, то, во всяком случае, не враждуют. По словам 36-летней актрисы, им с Константином удалось выстроить цивилизованные отношения ради дочери – 9-летней Ани.

Дарья Мороз родилась в кинематографической семье: ее мама – советская актриса Марина Левтова, отец – режиссер Юрий Мороз. Она практически выросла на съемочной площадке и рано начала сниматься. Дочь Мороз и Богомолова Аня тоже растет в киношной среде и, как признается Дарья, уже привыкла к кочевой жизни своих родителей.

- Например, я ей говорю: «Ань, я завтра улетаю». «Жалко», — говорит дочь. «Вернусь через неделю». — «Ладно, пока, мам». Но это твоя жизнь. Да, она привыкла к этому, к вот такому ритму. Она знает, что мама где-то всё время работает. Для нее это норма, - рассказала актриса в интервью журналу «ОК!».

d_moroz Дарья Мороз с дочкой Анной

Дарья считает, что им с Константином удалось оградить дочь от последствий развода. И они отлично уживаются все вместе – Мороз, Богомолов и Собчак.

- Я считаю, что мы очень гармонично существуем, Аня прекрасно общается с Костей и Ксюшей, когда они вместе, - говорит Дарья. - Костя берет ее на выходные или они ездят отдыхать, мне это очень импонирует, потому что я уверена, что мой ребенок в порядке, у нее есть подружки — дочки Ксюшиных и Костиных друзей. Точно так же классно и мы с ней проводим время или ходим куда-то втроем. То есть никакого нет в этом смысле разобщения, что мне нравится: родители остались родителями, несмотря на то, что мы не живем вместе.

По словам актрисы, после свадьбы Богомолова и Собчак некоторые вещи ей все-таки пришлось объяснить дочке, чтобы они не стали для нее психологической травмой.

- Конечно, на какие-то темы пришлось с Аней поговорить, которые мы бы не обсуждали, если бы не было этой ситуации, но мы обсудили, и она адекватно всё восприняла. В этом смысле я очень довольна дочерью, она умница большая, я считаю, - рассказала Мороз.

Константин и Дарья поженились в 2010 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса подчеркивает: они с мужем разошлись не из-за Ксении Собчак. Их развод случился примерно за полтора года до того, как Богомолов влюбился в телеведущую.

- Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается, - говорит Дарья. - Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой. Это не то что раз — и поперло. Просто каждый был готов к чему-то другому. И я поняла это чуть раньше Кости. Мы дали много друг другу и пошли дальше — это нормально.

К слову, в прошлом году, рассылая приглашения на свою свадьбу с Собчак, Богомолов пригласил на их бракосочетание и бывшую жену. Но Дарья Мороз тактично отклонила приглашение. Зато дочка Богомолова – всегда желанный гость в доме Собчак. Минувшие новогодние каникулы Аня тоже провела с отцом и его новой женой. Богомолов и Собчак отвезли своих детей в Куршевель, кататься на горных лыжах. Дарья Мороз воспользовалась этой передышкой, чтобы отдохнуть и побыть наедине с самой собой.

- Я была свободной матерью — свободной от материнских обязательств. Я целыми днями лежала и смотрела кино, сериалы, «Утреннее шоу». Это была первая неделя отдыха за два года, - призналась актриса.

Будущие супруги познакомились, когда Дарья пришла играть в «Табакерке» в спектакле «Волки и овцы», который ставил Богомолов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Дарья Мороз и Константин Богомолов поженились в 2010 году. Будущие супруги познакомились, когда Дарья пришла играть в «Табакерке» в спектакле «Волки и овцы», который ставил Богомолов. Мороз тогда была замужем – первым супругом актрисы был режиссер Андрей Томашевский. Актриса ушла от него к Богомолову еще до развода. Константин и Дарья поженились, когда она уже была беременна и ждала их дочь Аню.