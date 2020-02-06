Он выжил в катастрофе вертолета, пережил инсульт и смерть сына. Легендарный «Спартак» Кирк Дуглас ушел из жизни в 103 года

У всего есть свои границы, и у долголетия - тоже. Хотя казалось, что Кирк Дуглас сможет их преодолеть: он выглядел бессмертным. 103 года! Даже на фоне голливудских долгожителей (а стариков на солнечных калифорнийских холмах живет немало) Дуглас выглядел каким-то полубогом, отрицающим умирание. Впрочем, полубогом он казался и зрителям на протяжении большей части актерской карьеры.

Родители Дугласа в начале ХХ века бежали в Америку из Российской империи, подобно многим евреям, спасающимся от антисемитизма. Отца звали Гершель Данилович, мать - Брина Санглел, до эмиграции они оба жили в городке Чаусы недалеко от Могилева. Мальчика, появившегося на свет в городе Амстердаме (американском Амстердаме, в штате Нью-Йорк) назвали Иссуром, родным языком его был идиш.

Кирк Дуглас в исторической драме "Викинги".

В Америке иммигранты спаслись от погромов, но не от бедности. Отец, чтобы прокормить сына и шестерых дочерей, стал старьевщиком (что приносило очень мало денег), Иссур с детства работал, чтобы обеспечить себя и родных хотя бы хлебом и молоком. Нищета преследовала его всю юность. Он страстно хотел учиться, и, чтобы оплатить учебу в университете, подрабатывал то садовником, то уборщиком; однажды добровольно отправился в тюрьму и провел там ночь, потому что больше негде было спать. Но нет сомнений, что это его только закалило. В автобиографии он вспоминал, как его отец бросал курить: «Он носил сигарету в кармане рубашки, и каждый раз, когда ему хотелось сделать затяжку, доставал ее и смотрел на нее: «Кто сильнее? Я? Ты?» И всегда ответ был один: «Я сильнее». Сигарета отправлялась обратно в карман». Вот примерно так же Иссур справлялся со своими жизненными неурядицами, всегда оказываясь сильнее их. В той же автобиографии он писал о своем отрочестве: «Во мне пенилась ярость, которую я боялся раскрыть» - но и эта энергия пришлась кстати, когда он начал выплескивать ее на экране.

Актер Кирк Дуглас, 1946 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем судьба в молодости его не обделила, так это привлекательностью: от него были без ума все однокурсницы в Нью-Йоркской академии драматических искусств. В него без памяти влюбилась Лорен Бэколл (в будущем - звезда Голливуда и жена другого легендарного актера, Хамфри Богарта). Актерской карьере - а актером Иссур хотел стать с детства - помешала война; он записался в ВМФ (и, кстати, тогда же сменил имя и фамилию на гораздо более звучные Кирк Дуглас). После демобилизации работал в театре и на радио. В кино помогла пробиться все та же Бэколл, которая была на восемь лет моложе Дугласа, но добилась успеха раньше: посоветовала продюсерам пригласить его в картину «Странная любовь Марты Айверс». Голливудская карьера развивалась стремительно: уже через три года Дуглас получил свою первую номинацию на «Оскара» за драму «Чемпион». (Он номинировался на высшую американскую кинопремию еще дважды, но так ее и не получил - только в 1996 году ему вручили почетного «Оскара» за достижения всей карьеры).

Актер в фильме "Три истории любви", 1953 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дуглас очень много снимался в 50-е и 60-е, стремясь прежде всего к интересным ролям в фильмах интересных режиссеров. В советский прокат попало всего несколько картин с его участием: «Жажда жизни» (1956), где он играл Винсента Ван Гога, «Викинги» (1958) и, разумеется, «Спартак» (1960). Последний фильм Дуглас еще и продюсировал - это был проект его мечты после того, как ему отказали в главной роли в «Бен-Гуре». Он лично уговорил сниматься в фильме известных актеров вроде Лоуренса Оливье и Питера Устинова, лично выбрал молодого режиссера Стэнли Кубрика, с которым уже работал на фильме «Пути славы» и с которым в ходе работы над «Спартаком» часто спорил. Кубрику не нравилось, что дугласовский Спартак получается стопроцентным героем, что в нем нет изъянов и странностей. Зато это понравилось миллионам юных зрителей: картина стала одним из главных хитов в фильмографии Дугласа.

В образе Ван Гога, картина "Жажда жизни", 1956 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более чем достаточно изъянов и странностей было в другой роли его мечты - буяна и бунтаря МакМерфи в «Пролетая над гнездом кукушки». Он играл на Бродвее в постановке по роману Кена Кизи, страстно мечтал сняться в экранизации, отправил книгу в Чехословакию молодому многообещающему режиссеру Милошу Форману - но посылку конфисковала чешская таможня, Форман ее так и не получил. Впрочем, судьбе было угодно, чтобы через несколько лет, когда режиссер уже эмигрировал в Штаты, его нашел сын Дугласа, Майкл (в то время еще не знаменитый актер, а молодой продюсер) и еще раз предложил экранизировать роман. Тут уж Форман прочел книгу, загорелся - и снял один из самых знаменитых фильмов в истории Голливуда. Вот только Кирк Дуглас был уже слишком стар, чтобы играть главную роль - и МакМерфи сыграл Джек Николсон.

Самая звездная роль Кирка Дугласа - предводитель восстания рабов Спартак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За долгую жизнь Дугласу выпало немало испытаний. Он выжил в катастрофе вертолета (и после этого всерьез обратился к религии, а именно к иудаизму, в котором когда-то и был воспитан). Перенес тяжелый инсульт, после которого потерял способность говорить (но благодаря терапии речь быстро восстановилась - он написал о своей болезни книгу "My Stroke of Luck", в переводе что-то вроде "Ударившая в голову удача"). Пережил смерть 46-летнего сына Эрика (тот скончался в 2004-м от передозировки алкоголя и наркотиков). Впрочем, остальным сыновьям он передал превосходные гены; как знать, может, именно они позволили Майклу Дугласу несколько лет назад с легкостью победить рак горла, обнаруженный на терминальной стадии.

С сыном Майклом, 2003 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эрик Дуглас в 1987 году. Младший сын в семье Кирка Дугласа скончался в 2004 году от передозировки.Фото: EAST NEWS

Сам Дуглас главной причиной своего долголетия называл счастливый брак. С женой, родившейся в 1919 году Анной Байденс, они прожили душа в душу 65 с половиной лет. Других рецептов у него не было. Впрочем, как думали некоторые киноведы, долгую жизнь ему обеспечила еще и жгучая всепобеждающая актерская страсть к тому, чтобы играть свою роль кинозвезды как можно дольше и лучше. Он справился с этой ролью безупречно.

Кирк Дуглас с супругой Анной, 2003 год.Фото: EAST NEWS