В Уфе онкодиспансер обеспечили оборудованием благодаря сбору пластиковых крышечек

Необычный способ найти деньги на обеспечение пациентов онкодиспансера необходимым оборудованием нашли в Башкирии.

Секрет прост - достаточно установить в людном месте пятилитровую бутылку или коробку с информационной надписью о проекте. В течение года жители региона сдавали в них пластиковые крышечки для последующей переработки.

Всего таким образом удалось собрать 85 тысяч крышечек от минеральной воды, молока, соков, бытовой хими и косметических средств, а это почти 2 тонны пластика. На вырученные за них 12 тысяч рублей в онкодиспансер было куплено 6 ходунков. Ходунки позволяют больным передвигаться самостоятельно и чувствовать себя независимыми, рассказала завотделением общей онкологии Республиканского клинического онкодиспансера Любовь Кудряшова.

Сбор пластиковых крышек в Башкирии организовал проект «Крышечки спешат на помощь». Он помогает решать ряд задач, в том числе уменьшение количества пластиковых отходов, привлечение внимания к экологическим проблемам и помощь тяжелобольным людям.

В рамках акции было организовано 202 пункта сбора крышечек по всей Республике. Можно собирать и приносить различные крышки — от минеральной воды, от молока, от соков, от бытовой химии, от косметических средств. Важно, чтобы крышка была чистая и без вкладышей. Собранные крышечки идут на переработку.

По словам руководителя проекта Елены Воробьевой, следующими благополучателями станут дети с особенностями развития.