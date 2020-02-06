2020-02-06T14:20:09+03:00
Общество

В Уфе онкодиспансер обеспечили оборудованием благодаря сбору пластиковых крышечек

Следующий шаг - помощь детям с особенностями развития
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Сбор пластиковых крышек в Башкирии организовал проект «Крышечки спешат на помощь»Сбор пластиковых крышек в Башкирии организовал проект «Крышечки спешат на помощь»Фото: Анна ГЛАДКИХ
Изменить размер текста:

Необычный способ найти деньги на обеспечение пациентов онкодиспансера необходимым оборудованием нашли в Башкирии.

Секрет прост - достаточно установить в людном месте пятилитровую бутылку или коробку с информационной надписью о проекте. В течение года жители региона сдавали в них пластиковые крышечки для последующей переработки.

Всего таким образом удалось собрать 85 тысяч крышечек от минеральной воды, молока, соков, бытовой хими и косметических средств, а это почти 2 тонны пластика. На вырученные за них 12 тысяч рублей в онкодиспансер было куплено 6 ходунков. Ходунки позволяют больным передвигаться самостоятельно и чувствовать себя независимыми, рассказала завотделением общей онкологии Республиканского клинического онкодиспансера Любовь Кудряшова.

Сбор пластиковых крышек в Башкирии организовал проект «Крышечки спешат на помощь». Он помогает решать ряд задач, в том числе уменьшение количества пластиковых отходов, привлечение внимания к экологическим проблемам и помощь тяжелобольным людям.

В рамках акции было организовано 202 пункта сбора крышечек по всей Республике. Можно собирать и приносить различные крышки — от минеральной воды, от молока, от соков, от бытовой химии, от косметических средств. Важно, чтобы крышка была чистая и без вкладышей. Собранные крышечки идут на переработку.

По словам руководителя проекта Елены Воробьевой, следующими благополучателями станут дети с особенностями развития.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Священник Дмитрий Смирнов: Требую закрыть «Давай поженимся». Из-за них народ не рожает
В Москве следователя по особо важным делам задержали за взятку в 4,3 млн рублей
Священник Дмитрий Смирнов: Интернет нужно запретить для детей до 21 года
Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса
Компания BellFlight опубликовала анимационный ролик с уничтожением систем С-400
Москва вошла в десятку лучших городов мира по уровню образования в школах
Песков: отчёт Счётной палаты о работе правительства требует анализа
Тимошенко спровоцировала потасовку депутатов в Верховной Раде
Клишас: в Конституции России может появиться понятие «федеральная территория»
МИД: в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты
Мишустин считает, что штрафы в проекте нового КоАП непосильны для автомобилистов
В Москве избили депутата
Корабль "Союз МС-13" благополучно доставил космонавтов на Землю
В Китае коронавирус спас девушку от изнасилования
Гимнастка Александра Солдатова пыталась покончить с собой: у спортсменки булимия
Дело о похищении певца Авраама Руссо будет пересмотрено
Disney назвал даты премьеры новых сериалов Marvel
Названы регионы, где самая высокая подростковая преступность
Количество погибших при сходе лавины в Турции увеличилось до 38
ОБСЕ завершит миссию на Украине лишь после урегулирования конфликта
Счетная палата предлагает улучшить процесс отчета правительства в Госдуме