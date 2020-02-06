Убийцу Япончика помогли задержать видеокамеры

Следственный комитет России заявил о задержании соучастника убийства "вора в законе" Вячеслава Иванькова, который в криминальных кругах больше был известен по кличке Япончик. Сотрудниками МВД России задержан некий Муртази Шадания, которого подозревают в том, что он передал снайперскую винтовку киллеру, а затем подал ему сигнал, когда Япончик будет выходить из ресторана. Задержанному уже предъявили обвинение по статье "убийство" и "незаконный оборот оружия", он доставлен в суд.

- По версии следствия, в 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе". Обвиняемый действовал согласно распределению ролей, заблаговременно планируя совершение преступления. В частности в этих целях Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву. В день нападения – 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов, обвиняемый в числе других соучастников вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями, обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства, - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Окошко в обшивке, откуда велся огонь.Фото: Александр БОЙКО

Напомним, подробно об этом убийстве "Комсомолка" рассказывала в материале от 29 июля 2009 года "Японичка хотели не убить, а унизить?". Если вкратце, то убийцы воспользовались тем, что у Япончика была одна вредная привычка: проводить вечера в ресторане "Тайский слон", что на Хорошевском шоссе. Там, в отдельном кабинете он любил попить коньячок с другими авторитетами. Парадная ресторана выходила прямо на шоссе.

Схема покушения.Фото: Александр БОЙКО

Бандиты за две недели до покушения организовали скрытую позицию для стрелка прямо напротив выхода их ресторана, на другой стороне проезжей части Хорошевского шоссе. Под тенистые липы у 66-го дома они загнали грузовую "Газель" с высоким тентом, вверху которого охотничьим ножом вырезали квадратное отверстие. Снайпер лежал в кузове на деревянных поддонах для перевозки хлеба. Он должен был стрелять над проезжающими по шоссе машинами. Со своей лежанки-засады убийца сделал три выстрела из винтовки Драгунова (СВД).

Орудие покушения (снайперская винтовка), найденная в фургоне Газели.Фото: Александр БОЙКО

С 50 метров пуля калибра 7,62 попала Вячеславу Иванькову в живот. Еще одна угодила в мраморную ступеньку ресторана (ее потом эксперты вырезали вместе со ступенькой). Третья отрикошетила от ступеней и раскрошила каленое стекло двери ресторана. Тогда следователи предположили, что снайпер целился Япончику в пах, чтобы не убить его, а унизить. Но Япончик спускался по ступенькам слишком быстро, и пуля угодила в живот.

- Не думаю, что стрелок был дилетантом, - сообщил "КП" тогда источник, близкий к следствию. - Ведь стрельба велась из удобной позиции, да и сама операция готовилась очень тщательно. Возможно, снайпер целился не в живот, а... ниже, но Япончик успел сделать шаг по ступеньке вниз. В таком случае покушение можно расценивать как попытку унизить "авторитета". Кстати, именно выстрелом в пах в 80-е годы был убит вор из Таганрога Борис Исаев по кличке Муся. Стрелял в него бывший зек Бобров. Оказалось, Бобров сидел в той же колонии, что и Исаев, и был там изнасилован.

Так как убийца использовал глушитель, охранники не смогли вовремя заметить его позицию. Он успел переодеться в кузове машины (чтобы на одежде не осталось следов пороха) и уйти. Позже, в криминальных кругах пошли слухи, что стрелком был ветеран-афганец, которого после убийства Япончика ликвидировали при получении денег. А вот наводчика, который предупреждал стрелка о передвижении «объекта» засекли видео камеры. Похоже, что поймали засветившегося Муртази благодаря системе видеонаблюдения в Москве, которая уже довольно активно способствует полиции в розыске подозреваемых в преступлениях.

ДОСЬЕ «КП»

Вячеслав Иваньков (Япончик) - был одним из cамых влиятельных криминальных авторитетов в России и СНГ. Родился 2 января 1940 года в Москве. Кличку получил за восточный разрез глаз. В 14 лет (уже будучи к тому времени кандидатом в мастера спорта по боксу) вступил в банду разбойника по кличке Монгол. Когда Монгола посадили, создал свою группировку. Гастролируя по всему СССР, банда Япончика нападала на подпольных кооператоров, ювелиров, работников торговли, имеющих левые доходы. В 34 года Япончик первый раз ненадолго сел - за драку в ресторане «Русь». В Бутырской тюрьме его «короновали», присвоив звание «вора в законе». Слава и авторитет Япончика вскоре стали настолько велики, что с 1980 года им занималась уже не милиция, а КГБ. За Иванькова ходатайствали Иосиф Кобзон и Святослав Федоров, а Япончик любил представлять себя жертвой советского режима. В этой роли в 1992 году он выехал в США, но и там через три года сел за вымогательство. Отсидев, в 2004 году вернулся в Россию, где тут же началась настоящая война за передел сфер влияния. Возможно, жертвой этой войны и стал авторитет.