Почему пыталась покончить с собой гимнастка Александра Солдатова

Чемпионка мира по художественной гимнастики Александра Солдатова госпитализирована после попытки суицида. Спортсменка сама обратилась в Морозовскую больницу, и ее тут же отвезли в НИИ им Склифосовского. Врачи отмечают состоянии пациентки как удовлетворительное. Но скорее всего о большой спортивной карьере теперь придется забыть.

Мимо ОИ-2016

Александра, несмотря на свой грандиозный талант, считалась самой невезучей гимнасткой в составе сборной России. Гимнастка должна была пропустить вторые Олимпийские игры подряд. В 2016 году ее в последний момент отцепили от поездки в Рио. Сейчас практически исключалось возможность ее выступления в Токио-2020.

Александра Солдатова ворвалась в мир спортивной гимнастики в 2014 году. Все тренеры отмечали, что данные у Саши – просто сумасшедшие, а гибкость – на грани фантастики. Солдатовой предрекали волшебное будущее, титулы чемпионки мира и конечно «золото» Олимпиады. Но, кажется, это еще одна история обманутых спортивных надежд.

soldy21 Александра Солдатова

В 2016-м Александра считалась основным кандидатом на поездку на Олимпийские игры в Рио. На Олимпиаде разыгрывается всего два комплекта наград – личные и командные. Мест в личном многоборье даже у такой страны-лидера, как Россия, всего два. Но уровень российской художественной гимнастики так высок, что попадание в состав команды практически гарантирует олимпийскую медаль, и вопрос только какую – золотую или серебряную. А к наградам прилагаются хорошие премиальные, дорогая машина и часто квартира в подарок, а самое главное – место в истории.

Но Александру отцепили от команды буквально накануне ОИ-2016. Тренеры решили, что сборную России в многоборье будут представлять две подруги - Маргарита Мамун и Яна Кудрявцева. Они не без труда, но справились, взяли «золото» и «серебро» соответственно.

А Александра Солдатова пошла на следующий олимпийский цикл – четыре года мучительных тренировок и напряжения, чтобы попытаться выиграть олимпийскую медаль.

soldy21 Я получаю от вас очень много сообщений поддержки, каждое из которых мне очень приятно читать.

Сестры Аверины - фавориты

На за эти четыре года у художественной гимнастики появились новые лидеры. Конкуренция в этом вида спорте в России такова, что на каждое место претендуют сразу несколько спортсменок. А сейчас главные звезды в этом виде – сестры-близнецы Аверины. Арина и Дина старательно подчищают почти все золото чемпионатов мира. Скорее всего, именно они поедут на Олимпиаду.

Заявление Винер

Со 99-процентной вероятностью это стало известно после того, как Александру Солдатову накануне отцепили из состава сборной перед Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления, - объясняла президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова. - Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня».

Таинственная болезнь

Это заявление было сделано 5 февраля. А через несколько часов Александру Солдатову госпитализировали.

Какой именно диагноз у гимнастки – не сообщается. Но впервые проблемы со здоровьем проявились в сентябре 2019 года на Гран-при Португалии. Солдатова потеряла сознание на помосте и вынуждена была сняться с соревнований. На следующий день у себя в инстаграме она опубликовала заявление, стараясь успокоить поклонников: «Я знаю, что многих, наверное, вчера напугала тем, что снялась, но это была лишь мера предосторожности».

Но вскоре Солдатову «отцепили» от состава на чемпионат мира. И надежд у, возможно, самой талантливой гимнастки последнего десятилетия на Олимпиаду почти не осталось. Сейчас они исчезли полностью.

Многие сразу вспомнили, что в понедельник стал известен состав сборной России на московский этап «Гран-при», который пройдет в Лужниках. В составе команды фамилии гимнастки не значилось. Могло ли это повлиять на ситуацию, которая могла закончится трагедией? То что со спортсменкой не все в порядке можно было понять из соцсетей.

Саша в января выставила в соцсетях фотографию и подписала:

«Я получаю от вас очень много сообщений поддержки, каждое из которых мне очень приятно читать. Хочу вам ответить, что у меня все хорошо, нет никакой необходимости беспокоиться за меня. Сейчас я прохожу период восстановления, стараюсь успевать немного отдохнуть и побыть с семьей. На данный момент я не тренируюсь, все решения, которые мы принимаем на данном этапе, идут в пользу здоровья. У меня появилось время немного перезагрузиться и хорошо восстановиться, поэтому хочу насладиться каждым моментом, поэтому и вам тоже желаю хорошо отдохнуть в начале года.»

Тогда никто не воспринял это как предупреждение. Тем более, что она потом выставила свои фото с горнолыжных склонов.

soldy21 Прекрасные воспоминания

А потоми с пляжа на Тенерифе.

soldy21 Мой мастер класс на Тенерифе подошёл к концу А сейчас отправляюсь дальше,кто угадает в какую страну?) победителя ждёт сюрприз

«Мой мастер класс на Тенерифе подошёл к концу. А сейчас отправляюсь дальше, кто угадает в какую страну - победителя ждёт сюрприз.

И, наконец, фото в стильной одежде.

soldy21 Кто был в Лондоне,поделитесь своим впечатлениями? Что понравилось/что нет) и особенно куда посоветуете сходить?

«Кто был в Лондоне,поделитесь своим впечатлениями? Что понравилось/что нет) и особенно куда посоветуете сходить?