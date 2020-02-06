Тарелка молодости: как готовить продукты, чтобы долго оставаться молодым и влюбленным в жизнь

«Можно ли продлить молодость с помощью только питания?», «Вредно ли голодание?», «Как сделать энзимы своими друзьями?» и «Как обнаружить сахар в еде, даже если на этикетках об этом ни слова?»- этими и другими вопросами задались авторы блога о «радикальном ЗОЖ» @urbanfoodblog Сергей и Милена Ильины. А потом сели и написали книгу «Тарелка молодости. Есть, жить, любить и оставаться молодыми», где, в том числе, развеяли мифы о сыроедении и голодании, как грамотно читать этикетки на продуктах и как научится готовить вкусные и полезные десерты и выпечку. Авторы «Тарелки молодости» уверены, быть молодым и влюбленным в жизнь после 40 лет вполне реально.

Для читателей «КП» они дают советы, как правильно готовить продукты, чтобы они помогали продлевать молодость. Итак, им слово.

1.Если без приготовления не обойтись (в случае почти со всеми бобовыми, картофелем, мясными продуктами, рыбой, морепродуктами), предлагаю отныне использовать самые щадящие методы обработки. Приготовление на пару, при низкой температуре, с предварительным замачиванием.

Картофель и рис лучше подавать к столу охлажденными. Крахмал в таком случае становится резистентным – сложным в усвоении, но прекрасным кормом для полезной микрофлоры кишечника, натуральным пребиотиком.

Приготовление мясных блюд и рыбы в духовке или на пару – самый безопасный и очень бережливый способ. ВОЗ ничего не имеет и против микроволновок, но вот я не знаю… Не уверен. Но точно нельзя использовать для разогрева в СВЧ любую посуду из пластика и пластмассы.

2.Лучше не применять термообработку там, где ее можно избежать. Термообработка денатурирует белки пищи, связывая аминокислоты таким образом, чтобы они становится устойчивыми к действию ферментов. Получается, что такие белки становятся бесполезными для человека, а по сути и токсичными.

3.Постарайтесь повторно не разогревать уже приготовленные блюда.

4.Для наилучшего усвоения продуктов лучше их измельчить, замочить или ферментировать.

5.Разные виды жарки жирных продуктов во фритюре, на открытом огне, просто на сковороде приводят к образованию в жирах канцерогенов (акроеина, углеводорода, нитрозамина, бензопирена), а если продукты подвергаются многократному нагреванию (чем особенно грешит фаст-фуд) их естественные чис- связи преобразуются в трансвязи, при это получается трансжирные кислоты, признанные одним из самых опасных для здоровья.

Что еще нужно сделать ради своей красоты и долголетия?

Ну и напоследок, рецепт ленивого сникерса от авторов «Тарелки молодости» «Ничего по слоям раскладывать не придётся, надо просто всё взять и смешать. Ингредиенты: 1/2 стакана натуральной арахисовой пасты 1/4 стакана кокосового масла, растопленного на водяной бане ( если вы живёте в таком раю, где пока ещё воздух не прогрелся до 30 С) 1/4 стакана какао-порошка 4-5 фиников очищенных от кожуры и без косточек. Все кладём в чашу блендера и взбиваем до однородной смеси. Затем разливаем по силиконовым формочкам, ставим в холодильник и ждём, не отходя от него далеко и не выпуская его из поля зрения. Для любителей похрустеть, можно добавить в смесь несколько бобов арахиса.

Кстати, как давно вы пробовали обычный Сникерс? Будет с чем сравнить? P. S. Несмотря на то, что в своих рецептах мы берём все только полезное, цельное и натуральное, жир (с точки зрения калорий из пищевых веществ) остаётся жиром и он калориен. Поэтому настоятельно рекомендую ограничиться 1-2 штучками по 20 г, как у нас на видео или взять формы ещё меньшего размера.

urbanfoodblog Как приготовить ленивый сникерс

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