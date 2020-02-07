Семь способов купить больше за меньшие деньги

«На прошлой неделе мы по промокоду съездили на такси за один рубль, заказали две доставки еды со скидкой 70%, купили смартфон за полцены, взяли билеты в Европу за смешные деньги и на все это в конце месяца еще получим кэшбек (возврат части денег - прим. КП)». Это моя сестра-студентка хвастается тем, как экономит на повседневных покупках. Выгодные предложения они с молодым человеком ищут в социальных сетях, на специальных сервисах и в мобильных приложениях. И неплохо экономят пока еще скудный личный бюджет. На чем и сколько можно сохранить с помощью интернета и новых технологий? Приводим семь выгодных и проверенных способов.

МОБИЛЬНАЯ ВЫГОДА

Экономить на качестве еды - последнее дело. А вот с умом использовать спецпредложения супермаркетов - совсем другое. Большинство из нас за покупками ходят в один-два магазина. Те, что ближе к дому или выгоднее. К примеру, я в большинстве случаев пользуюсь одной продуктовой сетью. Раньше приходил, набирал корзину и оплачивал чек. А потом жена скачала мобильное приложение. И тут мы поняли, сколько могли бы экономить.

Во-первых, в приложении можно смотреть акционные товары. Зашел в магазин, проглядел список выгодных предложений. Если что-то совпало со списком покупок (он всегда нужен, чтобы не покупать лишнего) - берем.

Во-вторых, можно назначить любимый продукт и получить на него скидку в 20%. При этом его можно менять каждый день. Вот и уловка для экономного шопинга. Набрасываете список покупок с вечера, определяете самый дорогой и в мобильном приложении, ставите на него скидку. И уже завтра покупаете то, что нужно, с выгодой.

В-третьих, есть акция для постоянных клиентов. В течение месяца нужно купить 100 разных продуктов и оценить их вкус и качество в приложении. А в следующем получаешь скидку в 10% на любые продукты, в том числе любимые. В итоге скидка по некоторым товарам достигает 30%.

P.S. Мобильные приложения сейчас есть почти у всех продуктовых сетей. Скачайте его и пользуйтесь скидками по максимуму.

Экономить на качестве еды - последнее дело. А вот с умом использовать спецпредложения супермаркетов - совсем другое.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ОНЛАЙН-КЭШБЕК

Агрегаторы и маркетплейсы - самая модная история в Интернете сейчас. Что это такое? Это когда вы заходите на один сайт и там находите все нужные товары и услуги. Про кэшбек, который можно получить с карты, знают уже многие. А теперь появился и его аналог для интернет-покупок. Называется кэшбек-сервис. Приобрести с отложенной скидкой можно все что угодно: от косметики и электроники до авиабилетов.

Действует схема так. Вы заходите на этот сайт, регистрируетесь, находите нужный магазин, переходите по ссылке, совершаете покупку. А в течение месяца на счет вернется часть суммы (обычно 3 - 5%). Это выгоднее, чем идти напрямую в онлайн-магазин и покупать товар там. Деньги копятся в личном кабинете сервиса. При желании их можно вывести на банковскую карту.

Спросите, откуда такая щедрость? Для многих бизнесов куда выгоднее дать скидку тем покупателям, которые уже пришли в магазин и что-то купили, чем вкладывать миллионы в обычную рекламу - без гарантии, что кто-то клюнет на нее и купит товар.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Letyshops.com

Cash4brands.ru

Kopikot.ru

Деньги копятся в личном кабинете сервиса. При желании их можно вывести на банковскую карту.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОИСК ПРОМОКОДОВ

Чтобы привлекать покупателей, магазины часто устраивают акции. Поводы разные. То на 8 марта, то к пятилетию создания компании, то просто так. Обычно о них знают лишь постоянные покупатели. Те, кто находится в базе рассылки. Им присылают комбинацию из букв и цифр. Если ввести ее на сайте, система автоматически выдаст скидку. Очень часто промокоды попадают в открытый доступ. Есть группы в социальных сетях и специальные сайты. Если периодически их отслеживать, можно хорошо сэкономить.

Отсюда рекомендация. Допустим, вы захотели купить книгу. Сначала проверьте, нет ли в этом онлайн-магазине действующих промокодов. Если есть, получаете скидку и экономите. Если нет, можно добавить книгу в виш-лист и оплатить покупку позже, когда продавец объявит очередную акцию. Рано или поздно это произойдет.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

vk.com/promokod365

www.promokodex.ru/

lifehacker.ru/promokod/

https://promokodi.ru/

БОНУС ЗА «ПРИВЕДИ ДРУГА»

Многие сервисы для привлечения новых клиентов дают им беспрецедентные скидки на первый заказ. Да, это временный убыток для бизнеса, но возможность получить постоянного клиента, который затем начнет приносить прибыль.

Регистрация обычно проходит по номеру телефона. И здесь ушлые «промохантеры» придумали такую схему. Покупают в переходах симки по 100 рублей за штуку (этот «бизнес», как ни странно, до сих пор процветает). А потом регистрируются как новые клиенты и получают скидки. Так можно сэкономить на поездках в такси и на сервисах доставки еды.

А чтобы сэкономить еще больше, можно давать реферальную ссылку самому себе - с одного номера телефона на другой. В этом случае бонусы получает и владелец ссылки, и тот, кто ею воспользовался.

ПУТЕШЕСТВИЯ ЗА КОПЕЙКИ

У бывалых путешественников есть целый список рекомендаций, как сэкономить на отпуске. Но мы приведем только основные.

Во-первых, бронировать жилье лучше через те же кэшбек-сервисы. Так можно получить назад 3 - 4% от стоимости. А некоторые банки при использовании их сервиса предлагают до 10% кэшбека.

У бывалых путешественников есть целый список рекомендаций, как сэкономить на отпуске.Фото: Shutterstock

Во-вторых, ищите специальные акции на агрегаторах предложений (см. «Полезные ссылки»). Это выгодно, если вы не знаете, куда именно хотите. Например, просто хотите туда, где тепло и куда будет выгодный перелет. К примеру, в этом декабре мы отдохнули в Сочи, заплатив за перелет и шесть ночей в приличном отеле с завтраком по 7 тысяч рублей с человека.

В-третьих, есть те же самые реферальные ссылки. Приглашаете друга, еще не зарегистрированного на сайте, и оба получаете скидку на ближайшую поездку. И это не финансовая пирамида.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Triptodream.ru

Vandrouki.ru

ВТОРИЧНАЯ ЭКОНОМИКА

Лично я удивляюсь, зачем покупать новые детские вещи? Они стоят столько же, сколько и взрослые. При этом через два дня они могут порваться или испортиться. Гораздо проще покупать б/у товары на сайтах бесплатных объявлений. Там можно найти гору детской одежды за 900 рублей. Или почти новые ботинки, которые стоили 5000 рублей, ровно в 10 раз дешевле. Условные игрушки и книжки вообще ничего не стоят - их у всех настолько много, что многие отдают с минимальной наценкой. Лишь бы освободить место в доме.

И самый главный плюс - те же самые вещи спустя год можно перепродать примерно по той же цене.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Avito.ru

Youla.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Здесь проще всего пользоваться купонаторами. Это агрегаторы всех скидок. На них обычно предлагают различные услуги. Например, маникюр, массаж, ужин в ресторане, посещение аквапарка или даже театра. Средняя скидка - 50%. Хороший способ сэкономить на подарке или праздновании дня рождения. Но перед покупкой лучше проверить то место, куда вы планируете пойти. Чтобы не было неприятных неожиданностей.

Kupikupon.ru

Biglion.ru

Kuponator.ru

КСТАТИ

Пользуйтесь цифровой картой

Это двойник вашей реальной банковской карты. Но такой, с которого мошенники не смогут снять ни копейки. Большой плюс - в безопасности: при покупках в интернете не нужно светить данными основной карты (мало ли как их там будут использовать). Через мобильное приложение банка переводите нужную сумму на счет виртуального двойника и оплачиваете покупку в онлайн-магазине. Даже если мошенники узнают данные цифровой карты, они ничего не смогут с ними сделать.

СОВЕТЫ «КП»

- Ищите скидки только на то, что вы и так хотите купить. Не ведитесь на выгодные предложения. Руководствуйтесь своими желаниями, а не уловками маркетологов.

- Проверяйте адекватность цены. Заходите на сайт с другого браузера и смотрите, не отличаются ли цены. Бывает так, что на тех же кэшбек-сервисах показываются только дорогие предложения. Берите там, где выгоднее.

- Время - тоже деньги. Если тратить по часу в день на поиск скидок, которые дадут выигрыш на 50 - 100 рублей, для большинства из нас это неравноценный обмен. Найдите комфортные для вас способы экономии и сделайте их привычкой. Тогда на выгодный шопинг не будет уходить много времени.