2020-02-06T20:00:48+03:00
Звезды

Дарья Михайлова: «Если мужчина постоянно изменяет, а женщина продолжает за него цепляться, мне это непонятно»

В театре «Человек» вышел моноспектакль по пьесе Елены Исаевой «Тюремный психолог». Режиссер-постановщик и исполнитель — актриса Дарья Михайлова
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Дарья Михайлова. Фото: Артем Геодакян/ТАССДарья Михайлова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Если коротко, это история-исповедь тюремного психолога. Она - успешная в профессии женщина, как часто бывает в ущерб личной жизни. У нее есть коллега (он же любовник) Макс, к которому героиня гипертрофированно привязана. В психологии это называется созависимые отношения с фиксацией на партнере. По идее, как психолог она бы должна себе помочь — вытащить за волосы из болота (Макс открыто ей изменяет). Но не может. Именно тот случай, когда даже хорошие психологи оказываются в роли сапожника без сапог.

После спектакля мы поговорили с Дарьей Михайловой о ее героине. Тем более, что об актрисе давно не было ни слуху ни духу. Она слывет закрытым человеком. Не ведет светскую жизнь и редко дает интервью.

- Сейчас я существует как свободный художник, - подтвердила нам Дарья. - С детства я была избалована кино (она начала сниматься с 10 лет), где люди собираются на один проект, поддерживают друг друга и идут в одном направлении. Когда же съемки заканчиваются, они разбегутся. Если с кем-то из киногруппы сложились хорошие отношения, они могут продолжить общаться. А если нет, вы расстаетесь иногда навсегда.

Театр — это коллектив и общее дело. Я работала в театре им.Вахтангова, в «Современнике», но ушла. Наверное, я индивидуалист по характеру. Сейчас веду актерскую мастерскую в институте современного искусства.

Когда прочитала пьесу Елены Исаевой, мне захотелось сделать моноспектакль. Кстати, в спектакле есть видео, его сняли мои студенты.

- Что вас так зацепило в этой пьесе?

- Героиня -профессиональный психолог может разложить по полочкам чужие отношения, помочь другим, она прекрасный специалист. Но с собственной проблемой справиться не может. Потому что есть разум, а есть чувства. Такая страсть, как у нее, может случиться с каждым. Просто вы себя не знаете. Или не повстречали человека из-за которого снесет крышу.

- Вы производите впечатление человека очень сдержанного и холодного. В отличие от вашей героини.

- Я интроверт по характеру. Стараюсь не грузить окружающих своими переживаниями. Но это не значит, что у меня их нет. Правда таких, созависимых отношений действительно не было. Когда мужчина совершает ужасные поступки, постоянно изменяет, а женщина продолжает за него цепляться, мне это непонятно. Чем меньше история похожа на меня, тем легче и смелее я бросаюсь в это плавание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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