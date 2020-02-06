Штрафы должны быть для порядка, а не для бюджета

Кодекс об административных правонарушениях, бесспорно, время от времени нуждается в корректировке. Но одно дело, когда растут штрафы для шумных рестораций в жилых домах и совсем другое, если речь заходит об автовладельцах.

В конце концов, неблагополучных точек общепита не так уж и много, да и ходим мы в них нечасто. Что же до водителей, то наказание рублем за нетяжкие дорожные правонарушения время от времени получает почти каждая семья.

КоАП направлен не столько на пополнение бюджета, сколько на профилактику правонарушений, на улучшение атмосферы в обществе. В частности, на наведение порядка на дорогах. Вообще Кодекс придуман для тех, у кого нет совести, остальные и без него живут по правилам.

За последние годы ситуация на наших дорогах значительно улучшилась. Хамство и беспорядок еще встречаются, но существенно меньше, чем, например, 5-10 лет назад.

За первые 10 месяцев прошлого года количество происшествий с особо тяжкими для здоровья людей последствиями снизилось по сравнению с 2018 г. на 21%, в том числе со смертельным исходом – более чем на 34% (детская смертность снизилась на 12%). Пешеходы также становятся дисциплинированнее – сокращение числа нарушений составило 5%.

В то же время водители-профессионалы (таксисты, «газелисты», дальнобойщики) обеспечили прирост ДТП на 30%. Дня не проходит без появления новых «ударников» дорожных хроник.

Что делает Минюст? Стрижет под одну гребенку и предлагает увеличить штрафы для всех нарушителей скопом. Так, превышение скорости на 20-40 км/ч должно наказываться штрафом в 3000 рублей (это самое популярное нарушение – в Москве на него приходится более половины всех штрафов), на 40-60 км/ч – 4000 рублей, на 60 км/ч и более – 5000 рублей или лишением прав на срок 4-6 месяцев.

И это притом, что проблема злосчастных «треног» или искусственных ограничений скоростного режима никуда не делась.

Правильно сказал премьер Мишустин: предложенные санкции для абсолютного большинства водителей непосильны. Сначала не мешало бы добиться роста доходов людей, а потом задумываться о повышении взысканий. Тем более, что существенная часть нарушений происходит непреднамеренно – не у всех имеются встроенные ограничители скорости.

Но раз уж так свербит, то для начала давайте посмотрим на время суток, когда совершаются нарушения (ночные превышения скорости должны наказываться строже, чтобы снизить смертность от «покатушек»). На дорожные участки, где эти нарушения происходят (может, стоит пересмотреть скоростной режим). На усиление ответственности злостных нарушителей (тех, на кого наложенные штрафы исчисляются десятками и сотнями).

А еще на максимально публичное порицание конкретных чиновников, предлагающих иезуитские поправки в КоАП. Ибо страна должна знать своих героев.

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