Сергей Степашин: В том, что из аварийного жилья переселили более миллиона человек, - огромная заслуга и Дмитрия Медведева

- Сергей Вадимович, сегодня вслед ушедшему с поста премьера Дмитрию Медведеву слова нехорошие говорят. По линии фонда ЖКХ, вы и Константин Цицин (гендиректор и председатель правления) с Медведевым несколько раз встречались. Можете теперь рассказать, какие секретные переговоры вы с ним вели?

- Начнем, Саш, с того, что секретных переговоров никаких не было. Я просто регулярно докладывал премьер-министру о том, с какими проблемами мы сталкивались, какие у нас вопросы...

Сергей Степашин, экс-премьер - о критике Дмитрия Медведева со стороны Счетной палаты: «В том, что из аварийного жилья переселили более миллиона человек, -огромная заслуга и премьера Медведева» 00:00 00:00

- Вы с Цициным сколько раз встречались с главой правительства?

- Константин Георгиевич встречался раньше, а я обычно общался с главой правительства один на один. Как правило, два раза в год.

У нас как с Дмитрием Медведевым было? Сначала - доклад, что сделано, а второе – мы выходили на проблемные вопросы.

Кстати, благодаря вмешательству Дмитрия Анатольевича, когда меня только назначили главой Наблюдательного совета Фонда ЖКХ, были резко увеличено финансирование из бюджета – пятьдесят на пятьдесят. А до этого практически все было переложено на региональные структуры.

- И у вас что - все пошло, как по маслу?

- Первые два - три года, честно говоря, выполнение планов по расселению людей из аварийного жилья было, скажем так, - не на высоте. В конечном счете, мы вышли на миллион человек, переселенных из «аварийки», и в этом, безусловно, - заслуга и правительства, и его председателя.

- Но вот у Алексея Кудрина, как я понял, несколько другие сведения...

- Да, меня, правда, немножко удивило, что Счетная палата заявила о том, что были проблемы и с реализацией плана переселения из аварийного жилья. Ну, да, три региона у нас, к сожалению, оказались «двоечниками». Но, мы сейчас, кстати, их всех подтянули.

И в целом это - один из самых успешных проектов. Я думаю, что Алексею Леонидовичу Кудрину надо более внимательно отнестись к тем докладам, которые ему делают аудиторы.

И второе. Я признателен Дмитрию Медведеву за то, что он поддержал и мое личное предложение, и - по нашей просьбе - обращался к президенту Владимиру Путину - с тем, чтобы Фонд ЖКХ продолжил свою работу.

Потому что - не все чиновники в правительстве хотели этого, полагая, что все это должны делать субъекты. (То есть, российские регионы. - А.Г.) И в этой части я хочу сказать, что у нас было хорошее взаимодействие.

Полагаю, что такая же практика сохранится и с Михаилом Мишустиным, который, слава Богу, прекрасно знает эту тему.

Ну, а решение Дмитрия Медведева - о назначении меня председателем Наблюдательного совета Фонда ЖКХ, - оно сохранилось в силе.

- Я понял. Вы потому Медведева так защищаете, что он вас назначил.

- Нет. Я никого никогда - специально - не защищаю и не сдаю.

А потом - скажу откровенно. Я был и председателем Счетной палаты, и премьер-министров. Вы сначала сделайте сами что-нибудь так, чем можно было гордиться, а потом - критикуйте!

- Это вы про нынешнюю Счетную палату, что ли?

- Нет, я это - в принципе.

- Не могу с вами - знаете, в чем согласиться? Я вспоминаю Степашина – главу Счетной палаты. Наши с вами командировки - комиссии, инспекции... Я бы не сказал, что вы там сильно оглядывались на кого-то.

- Нет.

- У вас были такие острые материалы проверок, выводы…

- Острые были, да.

- Немного странно из ваших уст звучит то, что вот Счетная палата палку перегнула.

- Нет, ни в коей степени. Я не это имел в виду, ты меня неправильно понял.

Не «палку перегнула». Просто, когда даются такие оценки, всегда нужно подумать, - а что ты сделал?

При мне важнее всего было в Счетной палате, если ты помнишь, - не просто критиковать, но и оказывать помощь, проводить профилактику, совместные мероприятия по исправлению недостатков...

- Ну, да.

- Кстати, сейчас это пытается сделать и Алексей Кудрин. Именно это я и имею ввиду, говоря сейчас о Счетной палате.

У нас контролеров, извини за выражение, «как собак нерезаных». Скоро работать будет некому.

Поэтому, друзья мои, давайте помогать. И давайте определяться с финансовой политикой. Хватит деньги складывать в кубышку. Нужно думать о промышленной, экономической политике.

Это и есть стратегический аудит, на который мы вышли восемь лет назад, когда я был председателем Счетной палаты.

Вот это бы я порекомендовал своей любимой Счетной палате...