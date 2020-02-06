Поэтесса и театр: в Доме-музее Цветаевой откроется проект "Тайна занавеса"

13 февраля состоится открытие мультижанрового проекта «Тайна Занавеса». Организаторами проекта выступят дом-музей Марины Цветаевой и художник Евгений Гриневич. Художественная выставка #FINDMEINATHEATER («Найди меня в театре») связана с особым отношением Марины Цветаевой к театру. Именно здесь, в Борисоглебском переулке, где сейчас находится дом-музей поэтессы, было написано большинство ее пьес. К сожалению, ни одна из них не была поставлена при жизни Цветаевой, но все они, несомненно, являются драгоценным вкладом в сокровищницу отечественного театра.

Гостей мероприятия ждут творческие встречи, лекции и спектакли. На церемонии открытия любой желающий сможет посетить авторскую экскурсию по выставке #FINDMEINATHEATER от Евгения Гриневича, а также увидеть фрагменты первого в мире семейного иммерсивного спектакля «Андерсен навсегда» театра-студии «15» под руководством Дмитрия Бикбаева. Кроме того, всех гостей ждет экскурсия по Дому-музею "Театр Марины Цветаевой".

Мероприятие пройдет по адресу: Борисоглебский пер., 6, стр.1, начало в 13:00. Сбор гостей начнется с 12:30.