Выполнить задачи нацпроекта «Жилье и городская среда» поможет «Проект.Ф»

Компания ДОМ.РФ завершила прием заявок на участие в уникальной бесплатной программе для молодых специалистов «Проект.Ф». Цель программы - подготовка первых в стране специалистов по проектному финансированию для банковского сектора. За время приемной компании, с 24 декабря 2019 года по 2 февраля 2020 года, поступило 2561 заявок из 23 регионов России.

- Для выполнения амбициозных задач, поставленных в национальном проекте «Жилье и городская среда» по вводу жилья 120 млн квадратных метров в год, ДОМ.РФ запустил обучающую программу развития молодых специалистов в области проектного финансирования. С 1 июля 2019 года строительная отрасль перешла на проектное финансирование, доля которого стремительно растёт, и поэтому сегодня есть высокая потребность в таких специалистах. На программу поступило большое количество заявок из 23 регионов страны, - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Кандидатам на участие в программе надо будет пройти несколько этапов отбора. Им предстоит продемонстрировать структурное мышление, нацеленность на результат и эффективность. Для оценки этих качеств был разработан специальный онлайн-тест, посвященный российскому рынку жилой недвижимости. Тест позволит проверить способность соискателей к анализу числовой, текстовой и графической информации. Участники, успешно справившиеся с заданиями, смогут перейти на следующий этап – видео-интервью.

На финальном этапе более 150 кандидатов из разных регионов России примут участие в бизнес-игре, в ходе которой им надо будет выбрать один из проектов застройки жилого района. При этом предстоит и учесть актуальные мировые тренды, и выполнить конкретное задание. По итогам эксперты ДОМ.РФ оценят участников по компетенциям «коммуникация», «креативное мышление и открытость новому» и «стрессоустойчивость». Кандидаты, которые проявят себя лучше всего, будут приглашены на интервью с топ-менеджментом компании и получат шанс попасть на обучение по программе «Проект.Ф».

Старт программы запланирован на весну 2020 года. Обучение займет полгода и будет проходить в очной форме в Москве под наставничеством ведущих экспертов отрасли и топ-менеджеров крупных девелоперских и финансовых структур.

- Обучающая программа «Проект.Ф» от ДОМ.РФ востребована молодыми специалистами, конкурс на участие в ней составил 64 человека на одно место. Программа предполагает обучение практическим навыкам в проектном финансировании на стыке направлений по финансам, экономике и строительству. Выпускники программы станут экспертами отрасли и смогут применять приобретённые знания на практике с первого дня, - сообщил директор по операционному управлению ДОМ.РФ Иван Голиков.

О том, что специалисты по проектному финансированию будут крайне востребованы, говорят и представители отрасли. Нагрузка на банковский сектор со стороны девелоперов в связи с переходом на эскроу-счета в ближайшее время будет только увеличиваться, а специалистов, хорошо знакомых одновременно со строительной и банковской сферой, на рынке не так много.

- В рамках перехода строительной отрасли на проектное финансирование банковские специалисты, которые непосредственно занимаются этими вопросами, обязательно должны хорошо разбираться в строительном процессе. Без этого у них возникнут сложности с детальной оценкой будущих проектов, а также с четким контролем расходов на строительно-монтажные работы, закупку материалов и т.п. Это может привести как к задержкам на стройплощадке, так и к повышению рисков для самих банков, - говорит руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами группы компаний «А101» Анатолий Клинков. - Банки, которые намерены развивать у себя «строительное» направление, уже сейчас должны думать о том, как сформировать у себя штат эффективных специалистов, и «Проект.Ф» представляется хорошей возможностью для этого, как минимум до появления соответствующих курсов в профильных экономических вузах.

- Доля проектов, которые реализуются с применением эскроу-счетов, увеличивается, и когда-то, безусловно, рынок полностью перейдет на новые правила. Такие обучающие программы, как «Проект.Ф», будут только способствовать качеству портфелей проектного финансирования у банков, помогут застройщикам быстрее получить кредит на реализацию проекта. А все это в комплексе позволит сделать покупку квартиры в новостройке безопасной, - уверена директор инвестиционного департамента «ИНТЕКО» Людмила Корнева.