10 признаков того, что вы встретили свой идеал

Почти каждая одинокая женщина уверена, что вокруг одни неудачники, изменники и выпивохи. Но хорошие мужчины есть, и их много. Как же понять, что вам встретился Тот Самый?

Психологи называют 10 главных признаков, по которым вы можете его опознать: он подает вам кофе в постель, он дарит вам цветы и пр. А хорошие психологи считают, что все это чушь собачья, и составляют свои списки.

1. Ему интересна ваша болтовня

Настоящий мужчина всегда сумеет поддержать разговор, даже если вам вздумается завести беседу о модном в этом сезоне цвете волос или рецепте маминого любимого торта. Он всегда задаст вопрос в тему и радостно приободрит: «Может, приготовишь мне этот торт в субботу?» А вы возьмите и приготовьте. Он ведь не из вежливости спросил, ему и правда торта захотелось.

2. Он весь такой чистенький

Если одинокий мужчина следит за собой, значит, он как минимум из приличной семьи, где не было принято разбрасывать по квартире носки и оставлять на столе грязную посуду. А еще ему, скорее всего, интересно жить, и он не игнорирует свои потребности. А значит, не будет игнорировать ваши.

3. Он просто кайфует от жизни

Не ноет о несправедливости мироустройства, а с оптимизмом смотрит на мир. Если ему нравится то, чем он занимается, значит, он умеет брать на себя ответственность, кайфовать от происходящего и быть благодарным. Такой мужчина никогда не опустит рук перед трудностями и сумеет приспособиться к любым обстоятельствам. И в совместной с вами жизни тоже какой-нибудь кайф найдет.

4. Он не изводит вас критикой

Намекнуть на недостатки любимой женщины иногда полезно, если только это не переходит в привычку непрерывно критиковать. И если вы встречаетесь с мужчиной уже несколько месяцев, а он еще ни разу не заметил вашего несвежего маникюра, целлюлита и не обратил внимания на то, как вы держите нож и вилку, он почти идеален!

5. Его обожают ваши подруги

Почему-то родные и друзья лучше нас понимают, что за человек оказался рядом с нами. И если все они в один голос твердят вам, что тот мужчина - душка и лапочка, берите не раздумывая. Хороший парень всегда сумеет найти общий язык с людьми, которые вам дороги, вместо того чтобы обсуждать их недостатки и настраивать вас против друг друга.

6. Ему тоже кажется, что вам нечего надеть

«Милая, зачем тебе новое платье, ведь у тебя уже есть одно?», «А ты уверена, что тебе нужен этот маникюр, ведь я тебя и такую люблю?» Мужская жадность так же отвратительна, как пьянство или распускание рук. И если ваш избранник не экономит каждый рубль и, наоборот, предлагает вам купить что-то новенькое, он наверняка будет щедр и в проявлении чувств.

7. Ему нравится, как вы поете

Даже если у вас совершенно нет слуха. Даже если при этом вы поете «Мало половин», он все равно смотрит на вас с обожанием. «Вот это и есть настоящая любовь!» - проносится у вас в голове. Ведь если он не замечает ваших недостатков, значит, по-настоящему любит.

8. Он любит своих родителей

Отношения мужчины с родителями - еще один важный показатель его «хорошести». Если он грубит маме в трубку или называет своих стариков чокнутыми, имейте в виду, что точно так же он будет со временем относиться и к вам. Хорошие отношения с родителями обычно помогают мужчине достигать заметных результатов в карьере и прилично зарабатывать, а также иметь крепкие стабильные связи с женщинами.

9. Он постоянно учится

Не в смысле - ходит на тренинги личностного роста, хотя и это тоже иногда неплохо, а непрерывно стремится узнавать новое: читает специальную литературу, а не только Фейсбук, готовит интересные блюда по необычными рецептам, посещает выставки, семинары, общается с умными людьми. Такой мужчина никогда не наскучит сам себе, а значит, всегда будет интересен вам.

10. С ним как-то спокойно

И вовсе не потому, что он работает в МЧС. Просто идеальный мужчина сделает все, чтобы вам не пришлось взваливать на себя гору обязанностей и решать все проблемы. Он и есть та самая каменная стена, за которой мечтает оказаться каждая женщина. И если вы такого нашли, держитесь за него обеими руками.