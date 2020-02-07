«Синара» и «Транснефть» создадут отечественный двигатель для магистральных локомотивов

Компания «Тяговые компоненты» (входит в «Группу Синара») и «Русские электрические двигатели» («дочка» «Транснефти») подписали договор о разработке и серийных поставках до 2028 года двигателя для магистральных грузовых железнодорожных локомотивов. Речь идет о новом асинхронном тяговом двигателе мощностью 1000 кВт. Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Тяговые компоненты» Александр Салтаев и генеральный директор «РЭД» Никита Прокопенко.

«Новый асинхронный тяговый двигатель будет выгодно отличаться от зарубежных аналогов в первую очередь низкой стоимостью жизненного цикла. Это будет обеспечено за счет использования передовых технологий изготовления, комплектующих с длительным сроком службы, предоставления современных услуг по сервисному обслуживанию в течение срока службы, снижения расходов на текущее содержание и ремонт, — пояснил Александр Салтаев. – Мы будем выпускать продукцию, удовлетворяющую самые взыскательные запросы потребителей».

Планируется, что в 2020 году двигатель будет предоставлен для испытаний и интеграции в привод электровоза, а в 2022 году первые локомотивы серии 2ЭС6А с асинхронным двигателем появятся на путях российских железных дорог.

«На заводе компании «РЭД» будет реализован полный цикл производства новых электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний. Помимо железнодорожного транспорта асинхронные двигатели будут востребованы и другими отраслями экономики — нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, электроэнергетической. Мы также убеждены, что эти двигатели будут пользоваться спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом», — отметил Никита Прокопенко.

Президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский (справа) и президент «Транснефти» Николай Токарев обменялись подарками. Фото: пресс-служба ПАО «Транснефть»

О значимости документа говорит тот факт, что на торжественной церемонии его подписания присутствовали президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский и президент «Транснефти» Николай Токарев, которые обменялись памятными подарками.

«Мы постоянно совершенствуем линейку выпускаемых локомотивов, в этом заинтересован и наш основной заказчик — компания «Российские железные дороги». С этой целью мы искали предприятие-партнера, способного производить асинхронные тяговые двигатели. В структуре «Транснефти» работает несколько крупных машиностроительных заводов, обладающих самым современным оборудованием, равных которому на сегодняшний день нет в стране. В их числе – «Русские электрические двигатели». Отрасль ждёт новых локомотивов, и созданная нами кооперация будет этому содействовать», - подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

«Нам нравится, как складывается динамика отношений компаний. Буквально за год проделана большая работа, в мае будет первый образец двигателя, который станет первым в линейке. Надеюсь, что эта линейка двигателей будет расширяться, – резюмировал Николай Токарев. – Я уверен, что мы найдем и другие направления для сотрудничества».