«Дом-2» спасают от закрытия: «На проект возвращают старых участников за зарплату в 150 тысяч»

«Дом-2» в эфире 15 лет. Но если лет десять назад самых скандальных героев проекта знали по именам, а некоторых даже в лицо, то теперь звезд на «Доме-2» нет. Похожие друг на другу перекачанными губами, силиконовой грудью, нарощенными ресницами и волосами дамочки и модные парни не интересны молодой, требовательной и пресыщенной интернет-контентом аудитории. Поэтому выход один – возвращать к телеэкранам тех, кто смотрел «Дом-2» в самом начале его телевизионного пути. Это они помнят, как участница «Дома-2» Ольга Бузова строила любовь с Романом Третьяковым, Солнце зажигала с Майем Абрикосовым, а Алена Водонаева дралась с Викторией Боней. Ради этих потенциальных зрителей редактора «Дома-2» теперь рассылают финансовые предложения об участии «старичкам».

Роман Тертишный (он же Май Абрикосов) уже отказался. Предложение он получил от экс-участницы «Дома-2» Надежды Ермаковой, которая теперь трудится на проекте. Тертишный считает, что усилия продюсеров ничего не дадут: «Представляете, насколько плохи дела у «ДОМа-2», если опять перезагрузка, опять новые-старые лица, очередной кризис идей. И несостыковка - почему-то при 50 миллионах заявленных зрителей, всё время возвращаются к вынужденным перезагрузкам».

Алена Водонаева и Май Абрикосов на «Дом-2» не вернутся.Фото: СОЦСЕТИ

А вот 42-летний Степан Меньщиков предложение принял: на «Дом-2» он придет с новой возлюбленной, которая ждет ребенка. Остальные «согласные» менее известны широкой аудитории.

Мы обсудили операцию по спасению «Дома-2» с Рустамом Солнцевым: он из «золотого состава» проекта и общается со всеми своими коллегами – «старичками» проекта». Солнцев в курсе, что ребята получили предложение прийти на «Дом-2» за ежемесячный гонорар в 150 тыс. руб.

- Заработать лишние 150 тысяч рублей никто не против. Эту рассылку сделали многим «старичкам», даже нищеброду Тертишному (Май Абрикосов – прим.Авт.). – рассказывает kp.ru Рустам Солнцев. - Видно, что он неблагополучный в смысле заработка и всего остального. Тертишный отказался, и даже написал пафосный пост о том, как презирает «Дом-2». Он гонит на проект так, как будто его мнение кого-то интересует или он него что-то зависит. А вот Степка с удовольствием пойдет на проект. Но пока у нас с ним гастроли: на следующей неделе мы с Шурой и Меньщиковым улетаем выступать. Так вот, помимо новой девушки у Степки есть семья – двое детей. Та сумма, о которой с легкой руки Ермаковой, узнала вся страна – она маловата, чтобы их всех содержать. Как приработок – да, хорошо, но Степа должен зарабатывать как минимум столько же. Поэтому в любое время он должен иметь возможность уехать, к примеру, на корпоратив. Но Степа пока не понимает, что «Дом-2» давно уже не тот, что раньше: там строгое расписание. И на это расписание все «старики» жалуются – вот сходил туда Гобозов и сказал мне, что это невозможно терпеть: ранний подъем, и все остальное, что с них требуют.

- Тебя звали вернуться?

- Меня никто не звал. Они все понимают, что ни за 150, ни за 200 тысяч рублей – я не пойду. Тысяч за 300 пойду. Но они столько платить не будут – им жалко. Шеф-редактор Расторгуев мне сказал, хихикнув, что я для них старый (Рустаму – 44 года – прим.авт.). Я на «Доме-2» с 27 лет и с тех пор слышу, что я старый.

- Главная задача продюсеров – привлечь к экранам 40-летних, потому что молодежь это смотреть не будет. А чтобы вернуть тех зрителей, кто смотрел «Дом-2» 10 лет назад надо постараться!

Фанатки Рустама Солнцева и Виктории Бони давно уже не студентки, а взрослые семейные женщины.Фото: СОЦСЕТИ

- Степан Меньщиков сможет закрутить вокруг себя историю - у него есть партнерша. Но вокруг него должна быть «вселенная участников», с которыми он будет общаться. Они думают, что Степа им все вытянет?! Этого мало. Надо привлекать каким-то образом Водонаеву, меня – не обязательно в качестве участников. «Старики» должны коммуницировать, делать вбросы на лобном – и этого будет достаточно, чтобы на «Дом-2» вернулась старая гвардия зрителей, которая перестала смотреть из-за того, что новые участники подобраны не верно.

- Они какие-то все одинаково неинтересные…

- Участники не отвечают душевным потребностям публики, которая могла бы это смотреть. Знаешь, что там происходит? Теперь даже уходы не показывают. Я не смотрю, но мне рассказывают: это стало не важным. Человек, пришел два слова вякнул, и оказывается его уже нет. Люди стали не важны, раньше все было иначе: выбирали личностей, несмотря на то, что они приходили в дешевых башмаках. Нищеброд Май Абрикосов держал внимание телезрителей. Сейчас «Дом-2» формируют из пустых проходимцев. Хоть одного фамилию назовешь? Нет! Естественно, что они завалили долю телесмотрения. Поэтому и зовут старых участников.

Добавит ли Степан Меньщиков и компания (кого еще уговорят вернуться скоро увидим) зрителей «Дому-2»? Возможно. Но очевидно, что парочка ребят не смогут спасти рейтинги «Дома-2».