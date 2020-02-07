Остров Балчуг отдадут романтикам и велосипедистам

В 2020 году планируется комплексное благоустройство набережных острова Балчуг общей длиной

12 километров, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Среди них - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также соседние с ними

Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки.

- Особенность проекта благоустройства - условное разделение пространства на историческое и современное. Вдоль домов установят скамейки в историческом стиле, соответствующем старинным постройкам. А возле воды, где горожане катаются на самокатах, скейтах и велосипедах, лавочки будут современными, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Когда: обустраивать набережные будут со второй половины мая до конца августа 2020 г.

Что сделают: заменят дорожное покрытие, на набережных и соседних улицах поставят новые энергосберегающие фонари, современные лавочки, урны. Появится подсветка парапетов всех четырех набережных. Высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Благоустроят Репинский сквер. Установят фонари, скамейки и урны, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века.

Благоустроят сквер возле дома № 22 по Космодамианской набережной, где находится памятник Некрасову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благоустройство в Москве в 2020 году: Набережные острова Балчуг, Ленинский проспект и новые пешеходные маршруты

В планах - 45 улиц, 183 парка и 750 тысяч деревьев

Сегодня, 28 января, на президиуме правительства Москвы подвели итоги работы коммунальных служб города в прошлом году и обсудили ближайшие планы. Напомним, за 2019-й обновили 60 улиц и общественных пространств общей площадью более 400 гектаров. Среди них - улицы и набережная в районе Капотня, Центральный проспект в Зеленограде, улицы около Кремля, Патриарших прудов и Киевского вокзала, Школьная улица на Таганке. (подробности)