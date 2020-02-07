2020-02-06T23:54:39+03:00
Общество

Остров Балчуг отдадут романтикам и велосипедистам

В столице благоустроят 12 километров набережных
Игорь ПЕТРОВ
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Гулять по берегу Москвы-реки станет еще приятнее. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства МосквыГулять по берегу Москвы-реки станет еще приятнее. Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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В 2020 году планируется комплексное благоустройство набережных острова Балчуг общей длиной

12 километров, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Среди них - Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также соседние с ними

Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки.

- Особенность проекта благоустройства - условное разделение пространства на историческое и современное. Вдоль домов установят скамейки в историческом стиле, соответствующем старинным постройкам. А возле воды, где горожане катаются на самокатах, скейтах и велосипедах, лавочки будут современными, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Когда: обустраивать набережные будут со второй половины мая до конца августа 2020 г.

Что сделают: заменят дорожное покрытие, на набережных и соседних улицах поставят новые энергосберегающие фонари, современные лавочки, урны. Появится подсветка парапетов всех четырех набережных. Высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Благоустроят Репинский сквер. Установят фонари, скамейки и урны, выполненные в стиле конца 40-х годов прошлого века.

Благоустроят сквер возле дома № 22 по Космодамианской набережной, где находится памятник Некрасову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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