Со старинным альтом обошлись хуже, чем с толстым котом: в Домодедово задержали инструменты российских музыкантов

В аэропорту новый скандал наподобие истории с толстым котом. Правда, на сей раз вместо толстых котов фигурируют музыкальные инструменты. Альтистка московской филармонии Елена Лаврская, возвращаясь с тяжелейших гастролей в Германии, осталась без инструмента. Ее старинный альт работы Тимофея Подгорного задержали на таможне в Домодедово.

Музыканты приехали из Германии в понедельник вечером. Государственный оркестр, около семидесяти человек, проходил таможенную границу быстро и без проблем, многих даже не просили показать инструменты. Не повезло двоим.

"Меня и еще одного скрипача задержал старший таможенный инспектор аэропорта Домодедово. Он велел открыть инструменты и неожиданно предъявил претензию: альту и скрипке по 100 лет, поэтому нужно было поменять паспорт", - рассказала альтистка корреспонденту "КП".

Музыканты возразили, что такого закона нет, а с паспортами у инструментов полный порядок. Но таможенник доводам не внял: "Закона действительно нет. А вот ваш паспорт проверим. Откуда я знаю, может, вы его в подворотне купили".

В сети недоумевает по поводу события. Абсурд зашкаливает. Ведь одно дело, если бы альтистка вывозила инструмент за пределы России, но ведь она возвращалась на родину. Вот так запросто лишить музыкантов инструментов - сильный ход.

"Таможенник делает стойку на старинные инструменты"

Прославленный альтист Юрий Башмет произошедшему не удивился. По его словам, подобные случаи происходят регулярно и очень осложняют жизнь музыкантам. .

Понятно, что каждый музыкант мечтает играть на дорогом, старинном инструменте. Однако обладание реликвией чревато огромными проблемами. Вылетая на гастроли, исполнитель должен заполнить уйму документов, среди которых - паспорт инструмента, разрешение на ввоз с обязательным возвратом, страховка и многое другое. При этом даже полностью собранный пакет не гарантирует того, что все пройдет гладко. Ведь на старинные инструменты таможенники обязательно "делают стойку".

По мнению Дмитрия Гринченко, концертного директора Юрия Башмета, главная проблема заключается в том, что эксперт по культурным ценностям не может присутствовать в зоне таможенного контроля. Из-за этого таможенник в праве конфисковать инструмент, вызвавший у него (часто необоснованные) подозрения.

- Сталкивались не раз. Приезжаем, показываем документы. Таможенник обращает внимание, что инструмент старинный и говорит: "я в этом ничего не понимаю, поэтому отправлю на экспертизу Музея Глинки. А пока - инструмент у вас заберу, пусть полежит у нас на складе временного хранения", - вспоминает Гринченко.

Как хранится инструмент на таможне и в каких условиях - отдельная тема. Елена рассказывает, что таможенники обращались с ее дорогим альтом, грубо, как с грудой мусора. Схватив за волос, вытащили смычок из кофра. Хотели нести инструмент без кофра, и Елене пришлось объяснять, что это недопустимо.

"Наказывают за плохое отношение к инструменту"

В соцсетях комментаторы-музыканты пишут, что нередко попадали в ту же ситуацию. Причем, именно в "Домодедово".

Музыкальный критик Елена Алексеева отмечает, что зачастую в подобных происшествиях виноваты сами исполнители, небрежно относящиеся к инструменту.

- Многие не понимают, что небрежное отношение к инструменту, царапины, сколы, оставшиеся на нем - могут стать причиной задержки на таможне, - говорит Елена, - если внешний вид хотя бы слегка отличается от изображенного в паспорте - жди беды.

Иллюстрацией подобной ситуации может послужить история виолончелиста Миши Майского. Несколько лет назад Майский прилетал в Россию для участия в Пасхальном фестивале. Во время концерта в один из эмоциональных моментов у него вылетел смычок из рук. Исполнитель поймал его, но смычок ударил возле подставки, оставив крохотный скол. Из-за этого скола Майский получил гору проблем на таможне.

- Его виолончель не захотели пропускать в зоне досмотра, поскольку на фотографии в паспорте она была без этой крапинки, - рассказал Башмет.

Проблемы при прохождении таможенного контроля - не единственная беда старинных инструментов. Документы на перелет стоят огромных денег, иногда перекрывающих сами гонорары музыкантов.

Причем, постоянно изобретаются новые документы, без которых ваша скрипка не полетит.

- По правилам, музыкант должен предоставлять сертификат, гласящий, что твоя скрипка, допустим, Страдивари - это и впрямь Страдивари, - рассказывает Башмет. - Но ужас в том, что сертификат действует пятьдесят лет, а стоит он - десять процентов от стоимости инструмента.

Учитывая, что стоимость несколько десятков миллионов долларов для инструмента не предел - можно представить себе, во что обойдется удовольствие.

Парадокс в том, что если бы Елена везла с собой новый инструмент, чей возраст не превышает пятидесяти лет, к ней бы даже не придрались и никакого документа делать было бы не нужно.

- После случившегося на таможне, наши музыканты перепугались, - рассказывает Елена. - Говорят, купим себе новые скрипки, будем с ними ездить. О звуке никакой речи идти не может. Зато никто не отберет.

"Музыканты сдают скрипки Страдивари обратно в музеи"

Во всех приличных странах существуют госколлекции музыкальных инструментов. Как известно, инструменты не должны простаивать, иначе они "умрут", потеряют звук. Поэтому повсеместная практика - старинные скрипки, альты и виолончели выдавать в аренду молодым музыкантам, победителям международных конкурсов.

Однако далеко не все музыканты могут принять такой подарок.

- За рубежом победитель конкурса Паганини в награду за победу получает возможность какое-то время гастролировать со скрипкой Паганини. Однако у победителя интересуются, есть ли у него личный самолет, чтобы возить на гастроли скрипку. Нет? Тогда извините, - рассказывает Алексеева.

Не лучше ситуация и у нас.По словам Башмета, из-за невозможности обслуживать перелеты дорогостоящего инструмента, молодые музыканты, выигравшие конкурс Чайковского, сдают их назад и предпочитают играть на дешевых современных.

- Это проблема, которой нужно говорить, - заявил маэстро. - Инструменты госколлекции не должны простаивать. На них нужно играть, чтобы они не умерли и не потеряли звук.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Елена Лаврская вот уже почти неделю не находит себе места. По закону, проверки могут занимать до двадцати дней. А куда денутся концерты, которыми живет музыкант?

- Мне повезло, неплохой альт одолжила подруга, - рассказывает Елена. - Но я не могу к нему привыкнуть. Альты очень отличаются между собой. Какой-то по размеру меньше, какой-то больше. Я не понимаю, как новый инструмент реагирует на нюансы. Все не так, все непривычно. Повезло, что оркестре освободили от концертов на то время, пока я буду привыкать...

Музыкант рассказывает, с каким трудом она делала паспорт на свой альт. Фотографии, которые при нужном свете делают только в музее Глинки, потом - экспертное заключение, что инструмент не представляет исторической ценности. Подписи и печати Минкульта.

- Зачем все это, если в любой момент тебя могут обвинить в том, что твой паспорт - подделка, - недоумевает женщина.

Согласен с Лаврской и Башмет. По его словам, существующие сложности в вывозе инструментов за границу создают неудобства только музыкантам, но не останавливают жуликов, барыжащих инструментами.

- Жулик, который захочет вывезти старинный инструмент за рубеж, все равно сделает это, причем, элементарно, - говорит Башмет. - Достаточно внутрь старинной скрипки, альта или виолончели приклеить современную бумажку с указанием фирмы изготовителя и такой датой производства, которая не вызовет вопросов у таможни.

О ДРУГИХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОЗОК ИНСТРУМЕНТОВ

Мы попросили музыкантов рассказать о том, с какими сложностями они сталкиваются во время перелетов с музыкальными инструментами.

Диана Арбенина: "Моя любимая гитара потеряла звук из-за перелетов"

К сожалению, музыканты не могут возить инструменты с собой. Мы обязаны сдавать их в багаж. Год назад не пропустили в салон мою гитару в кофре. Это была простейшая гитара, но меня заставляли сдать ее в багаж и оплатить место в багаже за астрономическую сумму. В конце концов мне удалось их уговорить, но при условии, что я оставлю кофр в аэропорту. Был случай, когда уже беларусы не разрешили провезти синтезатор.

Сдавая в багаж инструменты, мы постоянно боимся, что они вернутся в непотребном виде. У нас классные кофры, они обеспечивают хорошую амортизацию, но и они не всегда спасают. Моя любимая акустическая гитара "Мартин" из-за перелетов потеряла звук.

К сожалению, ситуацию вряд ли можно изменить. Такая система действует во всех авиакомпаниях по всему миру. Я в этом дока и знаю, что самые строгие правила - в ЭирБалтик. Там невозможно провезти вообще ничего.

Михаил Дзюдзе, исполнитель на контрабас-балалайке: "Мне вернули мой инструмент, пробитый ломом"

Я играю на контрабас-балалайке или, как говорят еще, царь-балалайке. Это очень широкий инструмент, и если обычный контрабас можно поставить на соседнее кресло и провезти в салоне самолета, то я вынужден обязательно сдавать инструмент в багаж. И это страшно, учитывая то, как швыряют вещи при погрузке. Всякий раз сжимается сердце, когда получаю багаж. Кстати, в западных аэропортах к багажу относятся хуже, чем в наших. Самый бардачный в этом отношении - аэропорт Шарль де Голль. Там у меня постоянно происходят ЧП: то головку балалайки сломают, то футляр проломят. Однажды там проломили корпус моей балалайки, причем, ударопрочный чехол не спас. Кое-как залепил скотчем дыру, отыграл концерт, а потом понес балалайку мастеру. Практически после каждого перелета я отдаю инструмент в ремонт, но приходится мириться, ведь может быть и хуже. Многие авиакомпании царь-балалайку вообще не принимают. Так было, когда я летел на концерт в Шри-Ланку. Пришлось оставить инструмент в аэропорту, и концерт был чуть не сорван, ведь второй такой балалайки в Шри-Ланке, конечно, не нашлось.