2020-02-08T01:22:11+03:00
Звезды

Проклятье балерины: врачи отказали в операции Анастасии Волочковой

Королева шпагатов вынуждена терпеть страшную боль, чтобы по-прежнему радовать зрителя
Елена ПЕТРОВА
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На днях Анастасия Волочкова побывала в частной медклиникеНа днях Анастасия Волочкова побывала в частной медклиникеФото: СОЦСЕТИ
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На днях Анастасия Волочкова побывала в частной медклинике - в перерывах между бесконечными репетициями и выступлениями в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка» королева шпагатов нашла время для консультации у хирурга. Дело в том, что Волочкову давно беспокоит проблема с суставами: некоторое время назад у неё деформировалась стопа - рядом с большим пальцем выросла огромная шишка. Решить проблему можно лишь хирургическим путем, но в ближайшее время знаменитости это не светит.

- Доктор сказал, что не нужно делать операцию на мою косточку, потому что мне ещё предстоит радовать вас в пуантах, - неопределенно высказалась балерина в видеоотчете из клиники, добавив, что всем, кто не связан со спортом или балетом, необходимо исправлять деформацию стопы.

Однако, отказ от операции Волочковой вовсе не означает, что она здорова.

- Вопрос пока отложен, так как Анастасия должна выступать, а на послеоперационную реабилитацию нет времени, - пояснил хирург. - К сожалению, у артистов, как и врачей, нет времени на своё здоровье.

Между тем, такая деформация, вызванная спецификой нагрузок - настоящее проклятье балерин. Шишка причиняет сильную боль, а кроме того, уродует ногу. Прошлым летом, устав терпеть, Волочкова пожаловалась поклонникам в Инстаграм, опубликовав фото стопы без прикрас.

- Посмотрела я утром на свои ножи и ужаснулась, как увеличилась от нагрузки косточка на стопе, и срочно вновь перетянула ее привычным тейпом, - рассказала тогда Анастасия. - Но мне не жаль было моих сил для создания спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Хорошо, что синяки не видны в кадре. Я так устала… Спасибо всем, кто понимает, что за успехом всегда стоит большой неимоверный труд.

Балерина никогда не скрывала, что гордится своими натруженными у станка ногами. И хотя хейтеры несколько лет упорно травят Волочкову за выпирающую косточку на стопе, она не стесняется профессиональных травм.

- Дорогие, моя косточка и натертости на стопах - результат многолетнего труда, - терпеливо объясняет подписчикам королева шпагатов. - А вы, осуждающие, станцевали на пуантах хоть раз? Я горжусь своими натруженными ножками. Злопыхатели пусть радуются! Ну хоть какой-то изъян у Волочковой есть. Не нравлюсь я вам - так не смотрите, отпишитесь, займитесь собой или тем, что нравится. Но многие же не могут... и, кусая локти, продолжают пастись на моей страничке. И время находят гадости писать, расписываясь в своем невежестве. Ну, значит, не даю я покоя и интересна. Поверьте, мозоли на моих стопах гораздо прекраснее, чем мозоли на языках многих из вас...

ИСТОЧНИК KP.RU

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