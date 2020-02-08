2020-02-08T02:02:55+03:00
Общество

Какие граждане нам нужны

Чиновники собираются разрешить иностранцам получать гражданство России, не отказываясь от прежнего паспорта. А оно нам надо? Вы уверены?
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Какие граждане нам нужныКакие граждане нам нужныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Постоянно приходят новости о либерализации приема в наше гражданство.

То обещают давать паспорта России при сохранении первого — чужого — гражданства.

То говорят, что готовы принимать родителей тех, чьи дети — уже наши граждане.

То собираются отменить срок обязательного 5-летнего проживания в нашей стране до подачи документов.

У чиновников явно имеется указание насчет привлечения к нам людей, и оно, со всеми поправками на тяжесть и коррупционность административной машины, как-то выполняется.

Но возникает, однако, нехороший вопрос.

А каких именно людей собираются привлекать наши власти?

Нет никаких сомнений в том, что на всю огромную Россию у нас — маловато народу, что нам нужны силы, ресурсы, нужно заметное человеческое прибавление.

Но, лично я уверен, только не из Средней Азии.

И уж тем более не из Африки и Азии в принципе.

Наш очень хрупкий, и без того еле-еле установившийся после всех бурь и катастроф ХХ века порядок — просто не выдержит напора миллионов архаичных людей, с которыми у нас нет никаких общих норм и стандартов, ни бытовых, ни культурных, ни религиозных.

И это никакая не ксенофобия, и не расизм. Это — реализм.

И уж тем более страшно это юго-восточное нашествие, если учесть, что гастарбайтерство — это во многом царство молодых и необразованных, но зато очень активных мужчин.

А это — главный в истории источник агрессии и насилия. Революция 1917 года, помимо прочего, оказалась такой жестокой из-за того, что в стране — как демографически, так и в силу военных причин — скопилось много мужиков, у которых ничего не было, и которым некуда было себя девать. Это был не только бунт штыков, но и — бунт гормонов.

А если все они к тому же окажутся и приезжими?

И ведь все эти люди скапливаются вокруг мегаполисов.

Они, мягко говоря, не спешат осваивать трудные просторы Сибири и Дальнего Востока.

Они стремятся туда, где есть быстрые и простые деньги. В таксисты, на стройку, в ЖКХ.

Но стоит представить себе в жанре ночного кошмара, что мы вошли в полосу политической нестабильности, и в это время по столице и вокруг бродят сколоченные из бывших таксистов и уволенных дворников исламистские банды, да и просто банды... Не приведи Господь.

Тем не менее, есть все основания думать, что либерализация приема в гражданство — ведет нас именно к переезду всей Средней Азии в Россию.

Благо люди это неприхотливые и напористые. Они, в отличие от русских, не склонны к бытовому консерватизму и осторожности — стоит ли, мол, переезжать? А не лень ли оформлять документы? Будет ли лучше? Может, остаться на диване? Им такие сомнения не присущи.

Ну а специальных блоков на пути азиатской миграции у нас как не было, так и нет. Двери открыты.

Чиновники хотят получить дешевые рабочие руки, а какое социальное и криминальное обременение ляжет на общество вслед за этим — им все равно.

Но граждане-то нам нужны? Разумеется.

Нам нужны русские.

Нам нужны русские из Белоруссии, Украины, Прибалтики, русские из Средней Азии и с Кавказа, русские со всего мира — и есть смысл приложить некоторые усилия, чтобы заманить домой именно их, а не разного рода «братьев».

И не нужно задавать навязанных советской пропагандой «желательной иноэтничности» вопросов: а кто такие русские? А если у меня двоюродный дедушка поляк, а троюродная сестра грузинка, то как же я могу считаться русским?

Да вот так и можешь — если захочешь.

Кто вырос в мире русского языка и русской культуры — тот и русский.

Нашему недоверчивому обществу, с его разорванными гражданскими связями и тяжелым прошлым, нужны «свои» приезжие. Те, кто будут укреплять и восстанавливать социальную ткань, а не создавать в ней все новые и новые прорехи.

И, разумеется, такие новые граждане стоят намного дороже, чем потенциальные клиенты джихада.

Русские не будут заселяться в комнату по двадцать человек. Им нужны человеческие условия существования.

Ну а если выйти за пределы национального вопроса, то России, конечно, нужны мигранты из христианских стран, и особенно те, кто может вдохнуть жизнь в русскую провинцию, в нашу брошенную землю.

Например, буры из Южной Африки, вынужденные жить в резервациях за колючей проволокой с током в условиях победившей «манделы».

Может быть — если либеральное дело будет крепнуть в Америке — то и оттуда могут поехать христианские общины, все еще не готовые к радикальному феминизму, культу безумных трансгендеров и прочим достижениям современности.

О нашей собственной, старообрядческой миграции из Южной Америки я и не говорю. Тут, к счастью, есть некоторое движение на высоком уровне.

Словом, нам нужны люди.

Но нам нужны русские, христиане, благополучные, безопасные. Свои.

А вот от шахид-такси России лучше держаться подальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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