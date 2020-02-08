В США назвали худшие фильмы прошлого года: на «Золотую малину» претендуют «Кошки», Сталлоне и Траволта
Антиприз «Золотая малина» по традиции вручался за день до церемонии вручения «Оскаров». Но сроки неожиданно сдвинулись - «Оскар» теперь вручают на три недели раньше, чем обычно. И за день до главного голливудского торжества охальники из «Золотой малины» лишь объявили номинантов.
Больше всего номинаций - по восемь - у картин «Кошки», «Рэмбо: последняя кровь» и «Семейные похороны Мэдеи». Все они номинированы и в категории «Худший фильм».
Напомним, «Кошки» - киноверсия одного из самых знаменитых бродвейских мюзиклов, оказавшаяся одним из самых больших провалов 2019 года: актеров, изображавших на экране кошек, обрядили в достаточно нелепые костюмы, да еще и сверху обработали на компьютере. От этого они не стали больше напоминать кошек, но перестали напоминать людей, превратившись в каких-то неведомых зверушек.
Рэмбо: Последняя кровь Русский трейлер (2019).
В «Рэмбо» фильме Сильвестр Сталлоне в очередной раз попытался выжать немножко денег (и славы лично для себя) из своего самого знаменитого героя, ветерана Вьетнама Джона Рэмбо. Наконец, третий фильм завершает киносериал из 11 картин, в которых комик Тайлер Перри изображал пожилую суровую афроамериканку Мэдею (в нашем прокате ни одна из них не шла, и слава Богу). Перри упоминается в списке номинантов за 2019 год пять (!) раз - «помогло» то, что он сыграл в картине несколько ролей.
Сильвестр Сталлоне и Джон Траволта - давние «любимцы» «Золотой клюквы» - номинированы в категории «Худший актер». Траволта снялся сразу в двух фильмах, которые американские критики отнесли к числу худших за 2019 год, «Фанатик» (режиссерский дебют Фреда Дёрста из Limp Bizkit) и гоночной драме «Бок о бок» (Trading Paint). «Фанатик» номинирован и на звание худшей картины года.
Наконец, «Джокер», претендующий на 11 «Оскаров», номинирован в специальной категории «Самое безответственное и неуважительное отношение к человеческой жизни и общественному имуществу». С ним будут соревноваться там фильмы «Закатать в асфальт», «Рэмбо: последняя кровь», «Хеллбой» и «Призраки Шэрон Тейт».
Джокер - финальный трейлер.
Вот список номинантов.
Худший фильм
«Кошки»
«Призраки Шэрон Тейт»
CATS - Трейлер.
«Рэмбо: последняя кровь»
«Семейные похороны Мэдеи»
«Фанатик»
Худший актер
Джеймс Франко («Зеровиль»)
Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: последняя кровь»)
Джон Траволта («Фанатик», «Бок о бок»)
Мэттью МакКонахи («Море соблазна»)
Дэвид Харбор («Хеллбой»)
Худшая актриса
Энн Хэтэуэй («Море соблазна», «Отпетые мошенницы»)
Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»)
Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)
Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») в роли Мэдеи
Франческа Хэйуорд («Кошки»)
Худший актер в роли второго плана
Семейные похороны Мэдеи - Трейлер.
Джеймс Корден («Кошки»)
Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») в роли Джо
Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») в роли дяди Хитроу
Сет Роген («Зеровиль»)
Брюс Уиллис («Стекло»)
Худшая актриса в роли второго плана
Джессика Честейн («Люди Икс: Темный Феникс»)
Касси Дэвис («Семейные похороны Мэдеи»)
Джуди Денч («Кошки»)
Ребел Уилсон («Кошки»)
Фенесса Пинеда («Рэмбо: последняя кровь»)
Худший режиссер
Том Хупер («Кошки»)
Джеймс Франко («Зеровиль»)
Нил Маршалл («Хеллбой»)
Фред Дёрст («Фанатик»)
Адриан Грунберг («Рэмбо: последняя кровь»)
Худшая экранная пара
Любые два полу-человеческих, полу-кошачьих комка шерсти («Кошки»)
Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) («Семейные похороны Мэдеи»)
Сильвестр Сталлоне и его ярость импотента («Рэмбо: последняя кровь»)
Джон Траволта и любой сценарий, за который он берется
Джейсон Деруло и его отрезанная с помощью компьютера выпуклость («Кошки»; надо объяснить, что в фильме людей-кошек из «соображений приличия» фактически лишили гениталий, стерли их с помощью CGI)
Худший сценарий
«Кошки»
«Хеллбой»
«Призраки Шэрон Тейт»
«Рэмбо: последняя кровь»
«Семейные похороны Мэдеи»
Худший римейк или сиквел
«Годзилла: король монстров»
«Люди Икс: Темный Феникс»
«Рэмбо: последняя кровь»
«Семейные похороны Мэдеи»
«Хеллбой»
ИСТОЧНИК KP.RU