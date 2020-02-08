2020-02-08T11:57:31+03:00
Звезды

В США назвали худшие фильмы прошлого года: на «Золотую малину» претендуют «Кошки», Сталлоне и Траволта

А «Джокер» номинирован в категории «Самое безответственное и неуважительное отношение к человеческой жизни и общественному имуществу»
Николай ГЕРАСИМОВ
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«Кошки» - киноверсия одного из самых знаменитых бродвейских мюзиклов, оказавшаяся одним из самых больших провалов 2019 года«Кошки» - киноверсия одного из самых знаменитых бродвейских мюзиклов, оказавшаяся одним из самых больших провалов 2019 годаФото: кадр из фильма
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Антиприз «Золотая малина» по традиции вручался за день до церемонии вручения «Оскаров». Но сроки неожиданно сдвинулись - «Оскар» теперь вручают на три недели раньше, чем обычно. И за день до главного голливудского торжества охальники из «Золотой малины» лишь объявили номинантов.

Больше всего номинаций - по восемь - у картин «Кошки», «Рэмбо: последняя кровь» и «Семейные похороны Мэдеи». Все они номинированы и в категории «Худший фильм».

Напомним, «Кошки» - киноверсия одного из самых знаменитых бродвейских мюзиклов, оказавшаяся одним из самых больших провалов 2019 года: актеров, изображавших на экране кошек, обрядили в достаточно нелепые костюмы, да еще и сверху обработали на компьютере. От этого они не стали больше напоминать кошек, но перестали напоминать людей, превратившись в каких-то неведомых зверушек.

Рэмбо: Последняя кровь Русский трейлер (2019).

В «Рэмбо» фильме Сильвестр Сталлоне в очередной раз попытался выжать немножко денег (и славы лично для себя) из своего самого знаменитого героя, ветерана Вьетнама Джона Рэмбо. Наконец, третий фильм завершает киносериал из 11 картин, в которых комик Тайлер Перри изображал пожилую суровую афроамериканку Мэдею (в нашем прокате ни одна из них не шла, и слава Богу). Перри упоминается в списке номинантов за 2019 год пять (!) раз - «помогло» то, что он сыграл в картине несколько ролей.

Сильвестр Сталлоне и Джон Траволта - давние «любимцы» «Золотой клюквы» - номинированы в категории «Худший актер». Траволта снялся сразу в двух фильмах, которые американские критики отнесли к числу худших за 2019 год, «Фанатик» (режиссерский дебют Фреда Дёрста из Limp Bizkit) и гоночной драме «Бок о бок» (Trading Paint). «Фанатик» номинирован и на звание худшей картины года.

Наконец, «Джокер», претендующий на 11 «Оскаров», номинирован в специальной категории «Самое безответственное и неуважительное отношение к человеческой жизни и общественному имуществу». С ним будут соревноваться там фильмы «Закатать в асфальт», «Рэмбо: последняя кровь», «Хеллбой» и «Призраки Шэрон Тейт».

Джокер - финальный трейлер.

Вот список номинантов.

Худший фильм

«Кошки»

«Призраки Шэрон Тейт»

CATS - Трейлер.

«Рэмбо: последняя кровь»

«Семейные похороны Мэдеи»

«Фанатик»

Худший актер

Джеймс Франко («Зеровиль»)

Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: последняя кровь»)

Джон Траволта («Фанатик», «Бок о бок»)

Мэттью МакКонахи («Море соблазна»)

Дэвид Харбор («Хеллбой»)

Худшая актриса

Энн Хэтэуэй («Море соблазна», «Отпетые мошенницы»)

Ребел Уилсон («Отпетые мошенницы»)

Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)

Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») в роли Мэдеи

Франческа Хэйуорд («Кошки»)

Худший актер в роли второго плана

Семейные похороны Мэдеи - Трейлер.

Джеймс Корден («Кошки»)

Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») в роли Джо

Тайлер Перри («Семейные похороны Мэдеи») в роли дяди Хитроу

Сет Роген («Зеровиль»)

Брюс Уиллис («Стекло»)

Худшая актриса в роли второго плана

Джессика Честейн («Люди Икс: Темный Феникс»)

Касси Дэвис («Семейные похороны Мэдеи»)

Джуди Денч («Кошки»)

Ребел Уилсон («Кошки»)

Фенесса Пинеда («Рэмбо: последняя кровь»)

Худший режиссер

Том Хупер («Кошки»)

Джеймс Франко («Зеровиль»)

Нил Маршалл («Хеллбой»)

Фред Дёрст («Фанатик»)

Адриан Грунберг («Рэмбо: последняя кровь»)

Худшая экранная пара

Любые два полу-человеческих, полу-кошачьих комка шерсти («Кошки»)

Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) («Семейные похороны Мэдеи»)

Сильвестр Сталлоне и его ярость импотента («Рэмбо: последняя кровь»)

Джон Траволта и любой сценарий, за который он берется

Джейсон Деруло и его отрезанная с помощью компьютера выпуклость («Кошки»; надо объяснить, что в фильме людей-кошек из «соображений приличия» фактически лишили гениталий, стерли их с помощью CGI)

Худший сценарий

«Кошки»

«Хеллбой»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Рэмбо: последняя кровь»

«Семейные похороны Мэдеи»

Худший римейк или сиквел

«Годзилла: король монстров»

«Люди Икс: Темный Феникс»

«Рэмбо: последняя кровь»

«Семейные похороны Мэдеи»

«Хеллбой»

ИСТОЧНИК KP.RU

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