На Украине захватили в плен прах Николая Кузнецова

В очередной раз приходится констатировать, что нет такого дна, которое бы не смогли пробить современный украинские незалежные «патриоты». Мэрия Львова отказалась передать прах Героя Советского Союза, разведчика и диверсанта Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Говоря точнее, согласилась рассмотреть этот вопрос, но лишь в обмен на удерживаемых якобы в России «пленных» украинцев.

Напомним, Николай Кузнецов был заброшен во время Великой Отечественной войны на оккупированную гитлеровцами территорию. Под видом офицера вермахта обер-лейтенанта Пауля Зиберта он добывал важнейшие сведения стратегического характера, а также проводил диверсии и ликвидации чинов оккупационной администрации. Всего он ликвидировал 11 высокопоставленных нацистских чиновников и генералов. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою как раз с украинскими националистами, охотившимися за ним. В 1960-м году его останки были торжественно перезахоронены на Холме Славы во Львове. Но после обретения Украиной независимости могила героя нередко становилась площадкой для поругания со стороны местных националистов и прочих вандалов-укропатриотов. А в марте прошлого года с его могилы был похищен бронзовый барельеф.

- Могилу разведчика постоянно вандализируют, а его самого поносят как советского диверсанта, который преступно отстреливал наших европейских союзников. Но останки не отдают, предлагая обменять их на украинских военнопленных, - не скрывает своего возмущения киевский журналист Андрей Манчук. Казалось бы, зачем создавать новый очаг напряженности? Тем более, что с просьбой забрать останки Николая Кузнецова для перезахоронения в России к украинским властям обратилась племянница легендарного разведчика Маргарита Брюханова. И не только она. С просьбой о перезахоронении останков к Львовским городской и областной властям обращалась и администрация Свердловской области.

Но не тут-то было.

- Мы знаем, как много наших ребят сегодня находится в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИДа, и если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства. Получив от них соответствующие письма, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса, - заявил мэр Львова Андрей Садовой. - Потому что пока наши ребята находятся в плену, я считаю, что мы не имеем морального права этот вопрос рассматривать. Когда Российская Федерация вернет нам наших ребят, тогда мы будем этот вопрос рассматривать.

И члены исполкома городской рады с Садовым согласились, проголосовав это решение. Взяли в плен прах героя.

Вот как-то даже не хочется хоть что-то говорить, спрашивать, откуда у России украинские пленные (в ЛДНР они, конечно, имеются), когда Украина объявила войну России и так далее. Сам по себе этот факт уже исключает какие-либо дискуссии.

Прах героя на живых АТОшников. И это существо еще употребляет слово «мораль».

Совсем уже нечем торговать Украине, а потому торгуют совестью. Вернее, тем, что от нее осталось там. А что предложат следующим для продажи или обмена – прах Ватутина, освободившего Киев или всех солдат Красной армии, погибших и похороненных на Украине в Великую Отечественную? Это ведь не их герои. Что тогдашние, что нынешние каратели.