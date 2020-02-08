Зеленский попросил помощи у Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Италии и заехал в Ватикан, где удостоился аудиенции у Папы Римского Франциска. При этом, выступил в свойственной украинским политикам манере раздвоенного сознания.

Так, например, в ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, состоявшихся 7 февраля, он попросил того закрыть представительские центры ЛНР и ДНР в этой стране.

- Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких городах Италии, - проинформировала от его лица украинскую общественность пресс-служба Зеленского. Напомним, эти общественные представительства открылись в Турине, Вероне и Мессине. Два из них представляют ДНР и один – ЛНР. То есть Владимир Зеленский выступил с очередной инициативой по изоляции Донецка и Луганска от остального мира. Против любой возможности налаживания какого бы там ни было диалога.

А буквально на следующий день, 8-го февраля, вместе с супругой Зеленский встретился с Папой Римским, у которого просил помощи в установлении мира на Украине. И тоже очень своеобразно.

- Понтифик делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после «нормандии» в Париже (имелась в виду встреча глав государств – членов «Нормандской четверки» - прим. авт.) я просил помочь с освобождением украинцев - плененных в Донбассе, в Крыму и в России, - написал он в отчете о свей встрече с Франциском в своем микроблоге.

Хотелось бы спросить Владимира Александровича, сколько украинцев попало в плен в России, где именно, в каких российских котлах? Если украинцев взяли в плен, значит, идет война, а когда и кто кому ее объявил? Каков ход боевых действий? Ну, это не говоря о том, что Крым – это, собственно, и есть Россия, а потому разделять их совсем не обязательно. Или под пленными украинцами Зеленский все же имеет в виду тех своих сограждан, что осуждены в России за совершенные ими в нашей стране уголовные преступления?

Слова, слова… Вместо того, чтобы реально готовить обмен удерживаемыми лицами, о чем, кстати, договорились на все том же саммите «нормандской четверки» в Париже (а подготовительная работа в этом направлении на Украине не ведется никакая), президент Украины просит Папу помочь просто освободить своих. Мог бы, кстати, и ознакомить Франциска с инициативой мэра Львова Садового обменять прах советского героя-разведчика Николая Кузнецова на попавших в плен украинских карателей. Почему-то кажется, что понтифик не одобрил бы с христианских позиций такие «торговые переговоры». Но этого Зеленский делать не стал. И, хоть в помещении, где Франциск встречал Зеленского не было никакого музыкального инструмента, президент Украины сумел рассмешить Папу Римского каким-то иным способом.

Впрочем, сейчас не об этом. Удивительно, что вместо подготовки к встрече все той же «нормандской четверки», до которой остается уже совсем немного, Зеленский занимается пусканием какой-то пыли в глаза, заменяя реальные перспективы налаживания диалога и того же обмена пленными на выстраивание имиджа Украины, «потерпевшей от агрессора». Нет, конечно, если ренальное возвращение своих сограждан на Украину его не интересует, то такое поведение - это тоже вариант. Вот только вряд ли стоит рассчитывать на взаимность, когда делаешь в открытую откровенные подлости.

Чтобы не пришлось потом удивленно играть бровками и с непередаваемой интонацией удивленно восклицать: «А нас-то за що?»