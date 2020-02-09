Big Love Show в Москве: Лобода вышла в «голом» купальнике, а Ветлицкая - в мини и с сияющим декольте

Ежегодный праздник, посвящённый Дню всех влюблённых, в этом году гремит особенно масштабно - романтичный уикенд охватил всю страну. Первым Big Love Show принял в пятницу Питер, в воскресенье концерты одновременно пройдут в Казани и Екатеринбурге. Но главный звездопад случился в Москве: 8 февраля на стадионе ВТБ Арена знаменитости до полуночи пели и плясали вместе со зрителями. И конечно, позировали на красной дорожке.

anatole_vovque Историк моды Анатоль Вовк

Открывала шоу вернувшаяся на сцену и в Россию звезда девяностых Наталья Ветлицкая. С песней мудрить не стала - исполнила старенький хит «Посмотри в глаза». А вот образ выбирала тщательно: короткое платье с сияющим декольте, высокие сапоги на шпильке, модная моносерьга, зеркальные очки и розовые пряди. Вместе с историком моды Анатолем Вовком, который регулярно делает обзоры нарядов на своём канале на YouTube, «Комсомолка» выяснила, кто на этот раз оказался в тренде, а кому из знаменитостей лучше нанять стилиста.

Наталья ВетлицкаяФото: Михаил ФРОЛОВ

- Ветлицкая умеет одеваться, и ей, в отличие от других, не нужна помощь профессионалов, - считает наш эксперт. - Футуристический образ с правильно продемонстрированным декольте делает Наталью одной из самых ярких звёзд на этом концерте.

Наталья Ветлицкая на Big Love ShowФото: Михаил ФРОЛОВ

Блистала, только уже в золоте, и Полина Гагарина. Певица вернулась из солнечного Лос-Анджелеса, и западный шик был заметен даже в ее костюме.

Полина ГагаринаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Полина Гагарина, насколько я вижу по фото с различных мероприятий, всегда подбирает наряд, подчеркивающий фигуру, но при этом не вульгарный и отвечающий трендам, - говорит Анатоль Вовк. - Этот образ напоминает сценические костюмы певицы Шер в 1980-е. Это удачный наряд для сцены, но никак не для соблазнительной тренировки в фитнес-зале.

А вот Юлианна Караулова оделась так, как будто только вернулась с мотогонок. Ее кожаные штаны, больше похожие на трусы, смутили даже бывалых репортёров.

Юлианна КарауловаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Со временем концерты или церемонии вручения премий теряют дресс-код, превращаясь в ярмарку тщеславия, на которой люди пытаются удивить самым странным нарядом, - отмечает историк моды. - Многие не задумываясь, надевают то, что носят в повседневной жизни. Юлианна в спортивной одежде выглядит весьма необычно. Для меня это скорее сигнал, что у неё не было времени подготовиться к концерту и сменить наряд, который больше подходит для кардионагрузок. Я не исключаю, что эта одежда стоит дорого, но это не всегда красиво и уместно. Звезды в нашей стране одеваются сами, а ведь услуги стилиста, не такие уж дорогостоящие, могли бы спасти их от модных провалов.

В похожем образе, только ещё более вызывающем, появилась экс-солистка нового состава группы «ВИА Гра» Миша Романова. Для певицы этот концерт стал первым в ее сольной карьере, может, поэтому и образ получился таким кричащим.

Миша РомановаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Российские звезды часто смотрят на американских и пытаются копировать их музыку и концертные костюмы. Это неплохо, - комментирует наш эксперт. - Но для того, чтобы делать это достойно, нужно знать меру и заказывать костюмы у дизайнеров, понимающих в этом толк. В данном случае трудно назвать это сценическим нарядом: все детали образа настолько активные, что вместе представляют собой вестиментарную (от лат. vestimentum - одежда. - Ред.) бомбу. Жакет из ткани, похожей на дискобол, отражающий тенденции 80-х и фотовспышки, - единственная вещь, которую из всего наряда можно надеть на сцену.

А вот хедлайнер концерта Светлана Лобода (даром что ли на сцене почти 20 лет) знает толк в сногсшибательных костюмах. Ее леопардовый купальник с бахромой, пышным рукавом и главное - хитрой «голой» полоской произвёл фурор в зале (на красную дорожку к репортёрам в таком виде Света выходить постеснялась).

Светлана ЛободаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Эта поп-певица понимает, что каждый выход на сцену - это возможность напомнить о значимости и безупречности образа, - комментирует Анатоль Вовк. - Купальник с элементами голого тела, созданный за счет прозрачной ткани и драпировок, подчеркивает точеную фигуру Лободы. Поэтому ее сценические костюмы всегда внимательно рассматривают как мужчины, так и женщины.

Два красавца - Сергей Лазарев и Макс Барских, не сговариваясь, пришли в блестящих пиджаках.

Макс БарскихФото: Михаил ФРОЛОВ

- Кто бы мог ещё пару лет назад подумать, что в России среди мужчин будет принято надевать пиджаки с блестками? - говорит историк моды. - Но тренды меняют представление о моде и восприятие того, что когда-то считалось неподходящим гендеру. Блестящий пиджак и обувь на Барских - наш ответ звездам, которые приходят на вручении Грэмми.

Сергей ЛазаревФото: Михаил ФРОЛОВ

А Сергей Лазарев грамотно обыграл свою блестящую куртку черными брюками и водолазкой. Это тот случай, когда блестящая вещь не смотрится слишком провокационно, потому что черный монохром, надетый Лазаревым, разбавляет блестки. Яркие вещи требуют в комплекте однотонных, чтобы сбалансировать образ и распределить визуальную составляющую.

Zivert на Big Love ShowФото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая стюардесса и молодая певица Зиверт, ставшая главным открытием прошлого года, каждый раз умудряется находить новый образ. То сделает буйные кудри, то наденет шляпу с огромными полями - кажется, как она выглядит, никто точно не знает. Вот и на Big Love Show Юлия удивила поклонников дерзим кожаным костюмом и туго закрученным хвостом-жгутом.

Певица ZivertФото: Михаил ФРОЛОВ

- Жилетка с ручками, в которой пришла Зиверт - один из тех эпатажных образов, который, вероятно, был создан заранее, - считает модный эксперт. - Образ может показаться непривычным российской публике, поскольку в нашей стране эпатаж ассоциируется с перьями или несуразными вещами. Но в этой жилетке Юля похожа на девушку супергероя. Этот образ, безусловно, входит в тройку лучших женских образов этого шоу.

А вот у певицы Ёлки, переживающей перемены в творчестве (она раскручивает свой новый необычный проект под псевдонимом Явь), похоже, и со стилем творится полный расколбас.

Певица ЁлкаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Раньше Елка всегда выбирала платья, которые были одними из самых неповторимых вне зависимости от того, куда она пришла. Но эти части лыжного костюма никак не могут быть образом для концерта, - уверен Анатоль Вовк. - Это вид женщины, которая постирала всю одежду, и вдруг вспомнила, что ей нужно сходить в магазин.

А кто ещё?

Были на концерте и такие участники, о которых наш эксперт не стал высказываться. Видимо, потому что их образы - и не образы вовсе, а скорее повседневная одежда.

Например, Тимати, как всегда, пришёл в трениках и футболке.

Дима БиланФото: Михаил ФРОЛОВ

Дима Билан - в скромном джинсовом комбинезоне, который не снимает уже несколько месяцев.

Артём КачерФото: Михаил ФРОЛОВ

Артём Качер - в не слишком выразительном прикиде рэпера (правда, ярые модники похвалили бы его за майку самого популярного в этом сезоне цвета шартрез - не путать с салатовым!).

Артик и АстиФото: Михаил ФРОЛОВ

Да и Артик не слишком старался рядом с нарядной Асти, видимо, разыгрывая роль парня с района при крутой красотке.