2020-02-09T15:59:38+03:00
Звезды

В Москве отобрали 12 претенденток на звание «Мисс Россия 2020»

После финального кастинга будет сформирован полный список первых красавиц страны
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дюжина красавиц уже могут начинать готовиться к национальному финалуДюжина красавиц уже могут начинать готовиться к национальному финалуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Красоты, как известно, много не бывает! В минувшую субботу в Торговом центре «Метрополис» прошел Открытый кастинг конкурса «Мисс Россия 2020». В жюри, к слову, вошли победительницы чемпионата самых красивых россиянок разных лет. В их числе бывшая солистка поп-группы «ВИА-Гра» Татьяна Котова. На кастинг зарегистрировались более ста девушек в возрасте от 18 до 23 лет, приехавших со всей страны. Для участниц есть ряд довольно жестких условий: они не должны замужем, не должны быть разведены, не должны иметь детей, под запретом также татуировки на любых частях тела. Словом, не забалуешь!

Изначально из заявившихся на Открытый кастинг планировали выбрать 10 претенденток, но в итоге решили расширить этот список до 12.

Изначально из заявившихся на Открытый кастинг планировали выбрать 10 претенденток, но в итоге решили расширить этот список до 12 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изначально из заявившихся на Открытый кастинг планировали выбрать 10 претенденток, но в итоге решили расширить этот список до 12Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В этом году были очень серьезные дебаты, - прокомментировала результаты отбора Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова. - Поэтому в финал прошло больше красавиц.

Дюжина красавиц уже могут начинать готовиться к национальному финалу. Остальных девушек организаторы конкурса «Мисс Россия 2020» будут выбирать в течение ближайших нескольких недель.

В минувшую субботу в Торговом центре «Метрополис» прошел Открытый кастинг конкурса «Мисс Россия 2020» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшую субботу в Торговом центре «Метрополис» прошел Открытый кастинг конкурса «Мисс Россия 2020»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«На финальный кастинг будут приглашены девушки, которые проходили промежуточные кастинги и новые участницы, - уточнили представители оргкомитета в социальных сетях. - Мы активно собираем анкеты и новых участниц. Этот процесс у нас идёт беспрерывно в течение года».

Финал конкурса пройдет в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса
Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маски
Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человека
Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске
"Респект пилотам! Спасли человеческие жизни": Появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
Не уступил дорогу: Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
В Китае сообщили о завершении "коронавирусного" карантина на лайнере World Dream в Гонконге
"Ложная повестка дня": Пушков высмеял заявления Яблонского о претензиях Польши к РФ
В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия"
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса