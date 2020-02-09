В Москве отобрали 12 претенденток на звание «Мисс Россия 2020»

Красоты, как известно, много не бывает! В минувшую субботу в Торговом центре «Метрополис» прошел Открытый кастинг конкурса «Мисс Россия 2020». В жюри, к слову, вошли победительницы чемпионата самых красивых россиянок разных лет. В их числе бывшая солистка поп-группы «ВИА-Гра» Татьяна Котова. На кастинг зарегистрировались более ста девушек в возрасте от 18 до 23 лет, приехавших со всей страны. Для участниц есть ряд довольно жестких условий: они не должны замужем, не должны быть разведены, не должны иметь детей, под запретом также татуировки на любых частях тела. Словом, не забалуешь!

Изначально из заявившихся на Открытый кастинг планировали выбрать 10 претенденток, но в итоге решили расширить этот список до 12.

Изначально из заявившихся на Открытый кастинг планировали выбрать 10 претенденток, но в итоге решили расширить этот список до 12Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В этом году были очень серьезные дебаты, - прокомментировала результаты отбора Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова. - Поэтому в финал прошло больше красавиц.

Дюжина красавиц уже могут начинать готовиться к национальному финалу. Остальных девушек организаторы конкурса «Мисс Россия 2020» будут выбирать в течение ближайших нескольких недель.

В минувшую субботу в Торговом центре «Метрополис» прошел Открытый кастинг конкурса «Мисс Россия 2020»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«На финальный кастинг будут приглашены девушки, которые проходили промежуточные кастинги и новые участницы, - уточнили представители оргкомитета в социальных сетях. - Мы активно собираем анкеты и новых участниц. Этот процесс у нас идёт беспрерывно в течение года».

Финал конкурса пройдет в апреле.