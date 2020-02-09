2020-02-09T18:10:26+03:00
Звезды

"Господи, какая госпожа": Настасья Самбурская в мини-бикини ослепила поклонников грудью в стразах

Актриса объявила о расставании с женихом, решила похудеть и снялась для мужского журнала
Ольга ЛИБГАРДТ
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Настасья Самбурская очень редко делится подробностями своей личной жизниНастасья Самбурская очень редко делится подробностями своей личной жизниФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Каждая девушка по-разному переживает разрыв с любимым. Кто-то плачет днями и ночами в подушку, кто-то заедает душевную боль сладостями, а кто-то, как Настасья Самбурская, решает сбросить пару килограммов, а потом снимается в откровенной фотосессии.

Настасья Самбурская очень редко делится подробностями своей личной жизни. Однако на днях актриса со слезами на глазах объявила о том, что ее бросил молодой человек. Очередная неудача в личной жизни настолько сильно ударила по звезде сериала "Универ", что ей нужно было выговориться.

"Господа, у меня для вас есть очень важное заявление. Меня сегодня бросили. В ответ на это я тоже решила бросить... Пару килограммов... Поэтому сегодня я где-нибудь в московском ночном клубе буду танцевать до упаду, потеть и худеть. Так что все брошенки страны, объединяйтесь", - заявила певица в видео, которое записала, находясь за рулем своего авто.

Подписчики бросились жалеть красавицу и приободрять. Кто-то даже решил изменить свою личную жизнь в знак солидарности: "Ох, по такому случаю я готова даже поддержать и бросить своего козла!". А некоторые горячие парни вознамерились не упустить подвернувшийся шанс: "Ты издеваешься, не? Да это пускай он плачет, что ты ушла от него"

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Ожидайте выхода, мальчики и девочки
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Вероятно, Самбурской поддержка помогла. Через некоторое время она разместила бекстейдж со съемок в откровенной фотосессии для мужского журнала. В кадре Настасья предстала в образе королевы бурлеска Диты фон Тиз.

Артистка сидит на высоком стуле. Из одежды на ней - лишь мини-бикини в стразах, которые сверкают при свете софитов. Довершают пикантный образ серебристые босоножки на шпильке.

Поклонники от вида своей любимицы пришли в восторг. "Господи, какая госпожа", "Только мечтать о такой фигуре", "Какая Мулен Руж", "Вы шикарная", "Ослепительная красота", "Очаровательная Настасья!", "Ничего себе! Такой мы ее еще не видели", "Глаза вышли из чата. Насть, огнище" "Кровь с молоком", "Шикардос!", "Хороша искусительница!", - не сдерживают эмоций обыватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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