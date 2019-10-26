"Оскорбился": Настасья Самбурская отшила надоедливого Малахова

Настасья Самбурская и Наталья Рудова - неразлучные подружки. Потому нет ничего удивительного, что эффектная брюнетка поддержала не менее эффектную блондинку в очень непростой ситуации. Дело в том что Наталья угодила в скандал с эскортницами.

Наталью Рудову до глубины души оскорбила программа Андрея Малахова "Прямой эфир". Очередной выпуск передачи с громким названием "Рынок шкур" был посвящен первым красавицам Москвы, которые на поверку оказались обычными эскортницами.

Более того, ушлые светские хроникеры нашли на сайтах по предоставлению эскорт-услуг анкеты популярных актрис, певиц и телеведущих. Правда, зачастую эти сайты размещают контакты тех, кто на самом деле ничем подобным не занимается. Так, агент Натальи Рудовой и Анастасиии Решетовой даже вступила в борьбу с одним из пабликов за честь и репутацию своих подопечных. После появления публикации на этом ресурсе ее телефон буквально разрывался от сообщений. Например, за пять дней на Мальдивах в обществе Рудовой предлагали порядка восьми миллионов рублей. Агент в эфире передачи пояснила: официальных опровержений после такого звезды обычно не делают, потому что в конечном итоге это все только работает на их популярность.

Но Наталья Рудова не только разразилась гневной отповедью в адрес самой передачи. Досталось от хрупкой блондинки и Андрею Малахову.

"Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне... Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли что такое честь, и что такое достоинство", - сообщила звезда в блоге.

На ее пост тут же отреагировала близкая подружка Самбурская. Настасья заявила, что телеведущий и к ней обращался с непристойным предложением. "Подтверждаю. Было от него два звонка. После второго вежливо попросила больше ничего подобного мне не предлагать. Оскорбился. Но перестал", - написала комментарий к посту подруги Настасья.

Стоит отметить, что 32-летняя Самбурская не первый раз прилюдно заступается за 35-летнюю Рудову. Не так давно звезда "Универа" поставила на место нахального поклонника блондинки, который задал той непристойный вопрос. Наталья поделилась с подписчиками забавным фото с Настасьей. Актрисы позировали в вертолете, при этом Самбурская скорчила смешную рожицу.

Однако один из поклонников по имени Александр решил задать вопрос не по теме. "Сколько стоит ночь с тобой?", - бесцеремонно спросил мужчина Рудову.

Наталья проигнорировала нахала, но Настасья молчать не стала. Самбурская, известная своим дерзким нравом, оставила резкий комментарий к вопросу Александра. Актриса использовала нецензурную брань, послав мужчину по известному адресу.

Наталья Рудова и Настасья Самбурская вместе снимались в фильмах "Женщины против мужчин" и "Женщины против мужчин: крымские каникулы". Актрисы часто путешествуют вместе. Подруги отдыхают не только на фешенебельных курортах, но и вместе поправляют здоровье в клиниках, где им делают различные бьюти-процедуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актриса Наталья Рудова угодила в скандал с эскортницами и припомнила Малахову знакомство с олигархом

Очередной выпуск программы "Прямой эфир" Андрея Малахова, вышедший под названием "Рынок шкур", произвел эффект разорвавшейся бомбы. И если основной удар пришелся на инста-модель Киру Майер, которую уличили в эскорт-услугах, то отрикошетило в актрису Наталью Рудову (подробности)

Скандал в "Прямом эфире": уличенная в эскорт-услугах Кира Майер пропала из Инстаграма

Модель Кира Майер (настоящее имя - Дарья Цветкова) удалила свой аккаунт в Инстаграме после скандала на шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Во время передачи под названием "Рынок шкур" на всю страну было показано видео, на котором эффектная брюнетка из удмуртского города Сарапула выражала готовность оказать интим-услуги состоятельному господину (подробности)