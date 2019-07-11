Внушительное декольте едва прикрыло грудь Настасьи Самбурской

Настасья Самбурская наслаждается отдыхом в Таиланде. За дни своего путешествия она уже несколько раз радовала поклонников соблазнительными фото в купальниках. А на этот раз предстала в изумрудном платье с умопомрачительным декольте. Шикарный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и ее пышный бюст.

Настасья Самбурская проводит время на море. Звезда сериала "Универ" регулярно публикует фото с курорта. Девушка позаботилась, чтобы в ее чемодане оказалось много вещей, которые будоражат воображение подписчиков. Она старается следовать модным тенденциям и балует поклонников откровенными фото: вот актриса в мини-шортах, а потом в экстремально коротких платьях, а чего стоят фото в многочисленных купальниках. Все наряды подчеркивают стройную фигуру знаменитости.

Не чужд актрисе и тяжелый люкс. На отдых в Таиланд она не забыла прихватить парочку вечерних платьев, которые подчеркивают все достоинства фигуры. "Я продолжаю свой отпуск... Когда я собирала чемодан и положила туда пять пар босоножек и пять красивых платьев, мне казалось, что они явно не пригодятся. Но случилось чудо! .. Люкс - он всегда люкс", - подписала фото актриса.

samburskaya Настасья Самбурская продолжает свой отпуск...

На снимке она предстала в платье изумрудного цвета с глубоким разрезом и внушительным декольте, которое едва прикрывает грудь Настасьи. Образ довершают элегантные босоножками на шпильке.

Как и ожидалось, снимок привел в восторг поклонников. Многие поспешили сделать звезде комплимент: "Настя, Вы просто огонь!", "Очень элегантно!", "Огромная необузданная природная дикость! Ее энергия разорвет любого...", "Роскошная женщина!", "Цвет очень идет", "Просто шикарное платье на шикарной женщине!", "Ого, смело!", "Грудь выпала практически...".

Нашлись и те, кто настолько вдохновился образом Настасьи, что посвятил ей стихотворные строчки: "Томным взглядом, в платье изумрудном, смотрит Самбурская на меня. "Люкс есть люкс", - твердит она прилюдно, грудью правой весело звеня!", "Я в душе - пушистая кошка. От любви и ласки - мурчащая... Мой характер - сложный немножко. Но я - верная. Я - настоящая...", "Огонь горит и пылает в моей груди. О боги, Анастасия, увидев Вас, захотелось узнать Вас поближе мне".

Отметим, 32-летняя Настасья Самбурская построила успешную карьеру и исполнила заветную мечту. "Я хочу жить, как миллионерша", - говорила будущая звезда. Девочка из провинции поступила в ГИТИС. Окончив его, играла в театре. Ей повезло получить роль в сериале "Универ". Теперь она ездит на Bentley, отдыхает на заграничных курортах и покупает дорогие вещи.