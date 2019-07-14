"Настасья, что с тобой?": сильно постаревшая Самбурская напугала публику

Настасья Самбруская отличается прекрасным чувством юмора. Она, как истинная актриса, лихо перевоплощается в разные образы, не стесняется недостатков во внешности, превращая их в достоинства. Кроме этого дерзкая и острая на язычок звезда не дает спуску злопыхателям и быстро ставит их на место.

Настасья Самбурская активно ведет соцсети и постоянно радует подписчиков новыми фотографиями. Однако на этот раз знаменитость шокировала поклонников своим снимком.

"Одинокая пенсионерка 57 лет. Рост 178. Грудь третьего размера. Ищу мужчину 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить", - гласит подпись к фото, которое актриса разместила в блоге. На нем предстает сильно постаревшая Самбурская без грамма косметики на лице.

samburskaya Одинокая пенсионерка...

Напуганные поклонники довольно бурно отреагировали на смелую провокацию артистки. Одни засыпали Настасью вопросами, пытаясь выяснить происхождение снимка: "Это приложение?", "Крутяк, а как это, грим?", Забыла накраситься?", "Что за приложение?", "Это ты будешь старухой такой", "К чему это?", "Умоляю! Подскажите, что это за приложение?".

Другие похвалили актрису: "У тебя даже 57 красивые глаза", "Хоть одно фото без фильтров", "Наконец-то, показала себя без фотошопа!", "И все равно красивая", "Могло быть и хуже", "Бабулька с огоньком, молодец, нужно пробовать разные образы", "Самбурская! Только ты на это отважилась!".

А третьи по-настоящему испугались: "Капец", "Мне страшно", "Настасья, что с тобой. Я помню тебя, как Кристину из Универа", "Жесть", "Ужас, я не сразу-то и узнала", "Испугался", "Я даже не сразу поняла, что это Вы".

Напомним, Настасья Самбурская наслаждается отдыхом в Таиланде. За дни своего путешествия она уже несколько раз радовала поклонников соблазнительными фото в купальниках, коротких шортах и ярких топах. А не так давно предстала в изумрудном платье с умопомрачительным декольте. Шикарный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки и ее пышный бюст. Девушка позаботилась, чтобы в ее чемодане оказалось много вещей, которые будоражат воображение подписчиков. 32-летняя Настасья Самбурская построила успешную карьеру и исполнила заветную мечту. "Я хочу жить, как миллионерша", - говорила будущая звезда. Девочка из провинции поступила в ГИТИС. Окончив его, играла в театре. Ей повезло получить роль в сериале "Универ". Теперь она ездит на Bentley, отдыхает на заграничных курортах и покупает дорогие вещи.