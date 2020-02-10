Куда смотрел Жуков, а куда — Рокоссовский?

На этот раз в фотодокументальном проекте «Полководцы победы: освободители Европы» представлены уникальные кадры с военачальниками, чьи армии и фронты семь с половиной десятилетий назад дали свободу половине Старого Света — от Болгарии с Румынией до Австрии с Германией.

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский в г. Будапеште. Венгрия, 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

О чем думал маршал Родион Малиновский, будущий министр обороны и Народный герой Югославии, стоя на берегу Дуная у Будапешта, когда весной 1945-го войска его 3-го Украинского фронта брали столицу Венгрии?

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский рассматривает трофеи. Германия, 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта маршал Советского Союза и будущий маршал Польши Константин Рокоссовский весной 1945-го осматривает военные трофеи.

Командующий 16-й воздушной армией генерал-полковник авиации С.И. Руденко инструктирует ведущего эскортной группы майора М.Н. Тюлькина. Германия, г. Берлин, 8 мая 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник авиации, командующий 16-й воздушной армии и будущий командующий ВДВ Сергей Руденко в конце апреля 1945-го на американском джипе проинспектировал берлинский аэродром Темпельгоф — остался удовлетворен.

Бойцы качают командарма А.П. Белобородова после награждения его 2 Золотой звездой Героя Советского Союза. Германия, г. Кенигсберг, апрель 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Командарм 43-й армии, будущий комендант Харбина генерал Афанасий Белобородов за успешный штурм его подразделениями Кенигсберга в апреле 1945-го получил вторую Золотую Звезду Героя — что и отметили младшие по званию, подбросив командарма-орденоносца, а потом пошли добивать 2-ю немецкую армию в низовьях Вислы.

Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник артиллерии В.И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Командующий 1-м Белорусским фронтом, будущий министр обороны маршал Георгий Жуков в бинокль следил за тем, как в ходе Берлинской операции в мае 1945-го фронтовая артиллерия генерала-полковника Василия Казакова (изучает карту) утюжит позиции фашистов

Командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии А.И. Ерёменко с членами Чехословацкого правительства. Чехословакия, г. Острава, апрель 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии Андрей Еременко (стоит с тростью) с членами правительства Чехословакии на наблюдательном пункте в апреле 1945-го следил за штурмом Остравы.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И.С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Вот так приветствовали восторженные пражане командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева после того, как в начале мая 1945-го советские танки вошли в столицу республики и освободили от фашистов красавицу-Прагу.

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковник М.С. Малинин и замкомандующего фронта генерал армии В.Д. Соколовский осматривают дворец Фридриха Великого. Германия, г. Потсдам, май 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Начштаба 1-го Белорусского генерал-полковник Михаил Малинин (справа) и заместитель командующего фронта, генерал армии Василий Соколовский осматривают дворец в Потсдаме в мае 1945-го.

Маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров, генерал Ж де Латр де Тассиньи, генерал армии В.Д. Соколовский, генерал-полковник артиллерии В.И. Казаков. Германия, г. Берлин. 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Маршал Павел Ротмистров (слева), заместитель командующего бронетанковыми и механизированными войсками и военный губернатор французской оккупационной зоны генерал Жан Мари де Латр де Тассиньи ( в центре) во время переговоров союзников в Берлине.

Чехословакия, Прага. Центральная площадь. Торжественный митинг в честь советских и союзных войск - освободителей Чехословакии от фашизма. 6 июля 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

На центральной площади Праги советские военачальники вместе с высокими представителями союзников 6 июля 1945 плечом к плечу встречали тысячи людей, которые пришли на торжественный митинг в честь наших войск и войск союзников, которые участвовали в освобождении Чехословакии

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский с британским фельдмаршалом Б. Монтгомери. Германия, г. Берлин, май 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Британский фельдмаршал, будущий начальник Имперского Генштаба Бернард Монтгомери (слева) и советский маршал Константин Рокоссовский в мае 1945-го у Брандербургских ворот в Берлине могли пообщаться без переводчиков.

Генерал-лейтенант А.П. Белобородов в Рильском монастыре. Болгария, 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

Генералы Сергей Бирюзов и Афанасий Белобородов (первый и третий справа) с экзархом Стефаном ( в центре) и премьер-министром Болгарии Кимоном Георгиевым ( в плаще) весной 1945-го осмотрели Рильский монастырь, крупнейший мужской монастырь Болгарской православной церкви, основанный еще в 10-м веке.

Празднование Дня воздушного флота в Германии. Справа налево на переднем плане: П.А. Ротмистров, Ю.П. Ротмистров, Г.К. Жуков, Э.Г Жукова, С.И. Руденко. Германия, 18 августа 1945 г. Фото: Министерство обороны РФ

18 августа 1945-го в небе над Германии прошли советские бомбардировщики и истребители — парад в честь Дня воздушного флота принимали Маршал победы Георгий Жуков, к которому приехала старшая дочь Эра ( в светлом) и героем Советского Союза, генералом Сергеем Руденко