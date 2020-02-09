«Жены били своих мужей по рукам»: Волочкова объяснила свои романы с женатыми

В своих новых мемуарах «Плата за успех красавица - балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих самых ярких романах.

- Временами мне ставят в упрек некоторых моих мужчин,-сетует балерина. - Олигарх Сулейман Керимов, мол, был женат, Игорь Вдовин (отец дочери Волочковой - Ред.) ушел ко мне от женщины с тремя детьми, да и многие другие мужчины в моей жизни так или иначе не были полностью свободны. В свою защиту могу сказать, что мужчину против его воли нельзя увести, - считает артистка.

Кстати, был женат и английский лорд Энтони Керман, которого в прессе величали «тайным мужем Волочковой». Хотя, несмотря на уговоры Кермана, брак с Анастасией он не заключил. Волочкову смущал возраст возлюбленного, который был на 30 лет ее старше.

"Откуда всегда берется у всех это желание непременно найти виновную, и навесить штамп «разлучница»?" - удивляется балеринаФото: из личного архива

- Поскольку я пообещала проявить искренность, я свое повествование начну с истории, которая произошла со мной на гастролях в Лондоне, - пишет в своих мемуарах балерина. -Там я встретила человека, которого полюбила. Какие вроде простые слова, и как многое за ними скрывается… Мы познакомились с ним после одного из спектаклей труппы Большого театра, прима-балериной которого я на тот момент являлась. Он пригласил на ужин, и не только меня, но и мою маму. А стоит отметить, что на тот момент для моей мамы это была первая в ее жизни поездка за границу.

Звали моего нового знакомого Энтони Керман. Он был совершенно удивительным человеком — лордом, адвокатом короля Иордании и певца Стинга. Для меня это прозвучало очень символично — ибо первый современный концертный номер, поставленный в Лондоне, был именно на музыку Стинга. Череда приятных совпадений… Благодаря Энтони я познакомилась со многими известными людьми, представителями английской элиты, включая принца Майкла Кентского и Вивьен Вествуд.

Волочковой приписывали и роман с Джигурдой, хотя артистов связывает лишь дружба.Фото: из личного архива

Казалось, все было прекрасно, но наши отношения омрачало то, что мы стали объектами охоты папарацци, а уж о том, какие слухи обо мне распускала российская балетная диаспора, даже вспоминать не хочется. Воистину только больное, закомплексованное, пораженное до самой глубины чувством зависти воображение могло придумать такие картины. Тем мне всегда непонятнее, что подобные слухи все же находят своего адресата и благосклонные уши. Меня, в частности, обвиняли в том, что я разрушила семью, увела его от жены, хотя на самом деле они к тому времени уже расстались и начали бракоразводный судебный процесс, который, кстати, по-моему, длится до сих пор. Вот и вступай после этого в официальные браки…

Откуда всегда берется у всех это желание непременно найти виноватого, точнее, виновную, и навесить штамп «разлучница»? Да и что это, в самом деле, за отношение к мужчинам: «увести мужчину»? Словно цыган отвязывает и уводит покорного коня из стойла! Разве в жизни бывает что-то подобное? А, мужчины? Вас можно увести против вашей воли? На мой взгляд, так могут рассуждать только женщины с комплексом неполноценности, которые жутко боятся, что любая проходящая мимо красавица, «уведет» из-под носа ее сокровище. И заранее страхует себя от ощущения вины. Как можно до такой степени быть неуверенной в себе и в своем мужчине? И нужен ли в этом случае такой мужчина?

Помню, мама мне рассказывала, как в Большом театре, так и в Мариинском, в первом ряду сидели очень обеспеченные семейные пары, и жены били своих мужей по рукам, когда они хотели мне аплодировать. Эти несчастные женщины всегда вызывали у меня жалость и чувство глубокого недоумения,-заключила балерина.