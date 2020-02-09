"С таким маникюром нужно, чтобы муж помогал колготки надевать": ролик Насти Ивлеевой про ногти стал вирусным в Сети

Достоинства Насти Ивлеевой можно перечислять до бесконечно. Помимо яркой внешности блондинка обладает отменным чувством юмора. На днях красавица решила удивить публику, показав на личном примере, как трудно быть девушкой.

Настя Ивлеева начинала свой путь в шоу-бизнесе как блогер. Не оставила она свое любимое занятие и сейчас. Жена рэпера Элджея снимает жизненные ролики, в которых высмеивает вполне обыденные ситуации. На этот раз артистка решила рассказать, как сложно быть красивой.

"Посвящается девочкам с длинными ногтями и мастерам маникюра. Я и длинные ногти - никогда", - подписала она ролик. Видео демонстрирует то, с какими трудностями сталкиваются дамы в своем стремлении сразить окружающих наповал.

Ивлеева в кадре наклеивает искусственные ногти в три ряда, чтобы наглядно показать, что жить с таким богатством нелегко. Девушке с маникюром невозможно разблокировать телефон, трудно взять гаджет в руки, невозможно нанести крем на лицо , а также нереально открыть баночку с газировкой и элементарно накраситься. Единственным плюсом от фееричного маникюра оказался массаж головы.

_agentgirl_ Посвящается девочкам с длинными ногтями и мастерам маникюра

В комментариях подписчицы в один голос заявили, что именно так проходят их ежедневные будни. "Еще монетку невозможно взять, линзы в глаза вставить", - делятся своей болью красавицы. "С таким маникюром нужно, чтобы муж колготки помогал надевать", - смеются другие.

Не остался в стороне от увиденного и Максим Галкин. Молодой муж Аллы Пугачевой пришел от увиденного в полный восторг. "Шедеврально! Особенно финал, пора на кинофестиваль!", - написал он.

К слову, ролик за сутки посмотрели более 6,5 миллиона человек. И, похоже, это только начало.