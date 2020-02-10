2020-02-09T23:08:10+03:00
Телевизор

Вышел доктор из тумана, вынул ножик из кармана

Герой сериала «Триггер» - психотерапевт, который доводит клиентов до отчаяния ради их же блага
Сергей ЕФИМОВ
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За плечами психолога Артема (Максим Матвеев) одно сплошное пепелище. Фото: Кадр из фильмаЗа плечами психолога Артема (Максим Матвеев) одно сплошное пепелище. Фото: Кадр из фильма
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О сериале «Триггер»* заговорили осенью 2018-го, когда он навел шороху на ярмарке телеконтента MIPCOM во французских Каннах. Иностранные закупщики дивились качеству и проблематике сериала, его махом купили для показа за границей. После чего Первый канал... спрятал диковинку в самый дальний ящик, тыча зрителю в харю тухлую селедку вроде прошлонедельного «Позднего срока». И когда никто уже не ждал… В общем, с 10 февраля на протяжении четырех недель нам наконец покажут 16 эпизодов этого сериала.

Главный герой - психотерапевт Артем (Максим Матвеев), к которому очередь из клиентов. Он практикует шоковую терапию: провоцирует пациента, устраивает ему форменные подставы, чтобы тот, доведенный до бешенства, разозлился и решил свою проблему. Правда, однажды он перестарался и человек покончил с собой, за что Артем отсидел. И чем больше он помогает людям, тем больше запутывается в самом себе.

Максим МАТВЕЕВ: Не люблю на себя смотреть, но этот проект жду!

- Максим, ждали премьеры?

- Я очень ждал! Это одна из тех работ, которые меня волнуют. Обычно я не люблю на себя смотреть: снимаясь, внутренне уже представляю, как это будет. А с «Триггером» было по-другому: я понял, что невероятно хочу посмотреть его из-за тех кейсов (дел, случаев. - Ред.), которые там есть. Психолог заставляет смотреть людей на себя с объективной стороны, избавляться от своих проблем и страхов. Искусство тоже имеет подобную функцию. Роль Артема для меня - этапная работа, в какой-то степени трудная, приносящая понимание своей природы.

- Вы специально для роли так похудели?

- Так сложились обстоятельства, что незадолго до съемок я выпустил свою театральную работу, для которой менял внешность и физическую форму (в 2017 году актер похудел на 20 кг и коротко подстригся для роли в спектакле «Кинастон» в театре Олега Табакова. - Авт.). Эта физическая составляющая отлично легла на Артема, ведь к началу повествования он пережил серьезные жизненные перипетии, которые в том числе повлияли на его внешность. Особой задачи добавлять что-то еще или убирать в физическом плане у меня не стояло, просто нужно было поддерживать себя в той форме, которая была.

- Сценариста и шоураннера проекта вдохновлял настоящий психолог и в некотором смысле прототип вашего героя. Вам он тоже помогал?

- Артем очень точен - он бьет по болевым точкам пациентов и попадает каждый раз в десятку, вызывая тем самым у пациентов шок. В этом смысле освоить такую логику поступков для меня было сложнее всего. [Психолог и консультант сериала] Сергей Насибян выступил для меня кладезем информации по теме. Мы много общались, он объяснил, как находить те триггеры, на которые можно надавить, советовал литературу.

- У нас как-то стесняются обращаться к психологам. А вы бы пошли в случае чего?

- Если психологическая проблема существует, ее нужно решать. С профессионалом, который подскажет и поможет. Я в этом не вижу слабости. Это как не ходить к урологу, если нужно. Да, в России ходить к психологу раньше было непопулярно, а теперь появилось много профессионалов, люди стали проще к этому относиться.

P. S. После эфира серии будут доступны бесплатно неделю на сайте Первого: www.1tv.ru/movies. Далее - по подписке на kino.1tv.ru.

КСТАТИ

Сразу после «Триггера» - возвращение Ксении Собчак на Первый в разговорном шоу «Док-Ток» (22.30).

*Trigger (англ.) - спусковой крючок. Событие, вызывающее переживание психотравмы.

«Триггер». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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