Очень хочется сладкого: за пять минут готовим вкусняшку из авокадо, бананов и фиников

Супруги Сергей и Милена Ильины сами себя называют сексибьютикулинарами, и с ними трудно не согласиться. Во-первых, блюда по их рецептам выглядят так будто их сейчас будут снимать для мужского журнала, да-да, настолько хороши, во-вторых, сами авторы рецепта выглядят так, что вполне достойны любой обложки, здоровые и полезные блюда знаете ли! - цветущий вид только прибавляют, в-третьих, за что собственно владельцев блога @urbanfoodblog любят почти сто тысяч подписчиков- это простота, легкосоставность и доступность их рецептов.

Захотелось чего-то сладкого? Отставить конфеты. Берем авокадо, финики, кокосовое масло, - вуаля! – полезный десерт готов. И на весы потом можно не бояться становиться, не будет там лишних кг.

А недавно Сергей и Милена выпустили книгу «Тарелка молодости. Есть, жить, любить и оставаться молодым», где развеяли мифы о сыроедении и голодании, научили грамотно читать этикетки на продуктах и готовить полезные и вкусные десерты. А для читателей «КП» они поделились тремя рецептами быстрых и легких десертов.

Шоколадный мусс с авокадо

Не удивляйтесь, глядя на состав, - в этом рецепте все к месту. Авокадо и банан дадут кремовую вязкость, а какао уравняет их по вкусу. Вот увидите, мусс вас не разочарует.

Ингредиенты:

½ спелого авокадо

1 спелый банан

2 ст. л какао-порошка

1 ч.л. ванильного экстракта

Щепотка соли

2-3 финика по желанию

Приготовление

Готовить- проще некуда: все взбить и съесть!

Маковая халва в шоколаде

4 порции

«Сколько ни говори «халва», а во рту слаще не станет». Это не наш случай. От нашей станет.

Ингредиенты:

Для халвы

200 семян мака

250 г фиников

Для шоколада

½ стакана кокосового масла

3 ст. л какао-порошка

3 мягких финика

Приготовление

- Финики обдаем кипятком, очищаем от кожуры и косточек. Если плоды твердые, то лучше их предварительно замочить на пару часов.

- Смешиваем семена мака с финиками. Халва готова.

- Отдельно готовим шоколад. Кокосовое масло растапливаем на водяной бане и тщательно смешиваем с какао-порошком и финиками.

- На дно силиконовым форм налить половину шоколада и убрать их в морозилку на 15 минут.

- Достать шоколадную основу, сверху выкладываем маковую халву и заливаем ее оставшимся шоколадом. Убираем в холодильник на полчаса до полного затвердевания шоколада.

Звезды

Еще один вариант популярных ЗОЖ- конфет. Сегодня мы отойдем от традиционных шариков и займемся творчеством. «Все люди, как люди, а я суперзвезда!».

Ингредиенты

1 стакан грецких орехов или семян подсолнуха или их смесь 50/50

10-12 фиников без косточки

1-2 ст.л какао-порошка

Приготовление

- Мелем в блендере орехи, добавляем финики и какао-порошок и все смешиваем.

- Получившуюся массу скалкой раскатываем в пласт толщиной 0,5 см и с помощью формочек выдавливаем наши звезды.

- Храним в холодильнике.

Приятного аппетита!

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