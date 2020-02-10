Очень хочется сладкого: за пять минут готовим вкусняшку из авокадо, бананов и фиников
Супруги Сергей и Милена Ильины сами себя называют сексибьютикулинарами, и с ними трудно не согласиться. Во-первых, блюда по их рецептам выглядят так будто их сейчас будут снимать для мужского журнала, да-да, настолько хороши, во-вторых, сами авторы рецепта выглядят так, что вполне достойны любой обложки, здоровые и полезные блюда знаете ли! - цветущий вид только прибавляют, в-третьих, за что собственно владельцев блога @urbanfoodblog любят почти сто тысяч подписчиков- это простота, легкосоставность и доступность их рецептов.
Захотелось чего-то сладкого? Отставить конфеты. Берем авокадо, финики, кокосовое масло, - вуаля! – полезный десерт готов. И на весы потом можно не бояться становиться, не будет там лишних кг.
А недавно Сергей и Милена выпустили книгу «Тарелка молодости. Есть, жить, любить и оставаться молодым», где развеяли мифы о сыроедении и голодании, научили грамотно читать этикетки на продуктах и готовить полезные и вкусные десерты. А для читателей «КП» они поделились тремя рецептами быстрых и легких десертов.
Шоколадный мусс с авокадо
Не удивляйтесь, глядя на состав, - в этом рецепте все к месту. Авокадо и банан дадут кремовую вязкость, а какао уравняет их по вкусу. Вот увидите, мусс вас не разочарует.
Ингредиенты:
½ спелого авокадо
1 спелый банан
2 ст. л какао-порошка
1 ч.л. ванильного экстракта
Щепотка соли
2-3 финика по желанию
Приготовление
Готовить- проще некуда: все взбить и съесть!
Маковая халва в шоколаде
4 порции
«Сколько ни говори «халва», а во рту слаще не станет». Это не наш случай. От нашей станет.
Ингредиенты:
Для халвы
200 семян мака
250 г фиников
Для шоколада
½ стакана кокосового масла
3 ст. л какао-порошка
3 мягких финика
Приготовление
- Финики обдаем кипятком, очищаем от кожуры и косточек. Если плоды твердые, то лучше их предварительно замочить на пару часов.
- Смешиваем семена мака с финиками. Халва готова.
- Отдельно готовим шоколад. Кокосовое масло растапливаем на водяной бане и тщательно смешиваем с какао-порошком и финиками.
- На дно силиконовым форм налить половину шоколада и убрать их в морозилку на 15 минут.
- Достать шоколадную основу, сверху выкладываем маковую халву и заливаем ее оставшимся шоколадом. Убираем в холодильник на полчаса до полного затвердевания шоколада.
Звезды
Еще один вариант популярных ЗОЖ- конфет. Сегодня мы отойдем от традиционных шариков и займемся творчеством. «Все люди, как люди, а я суперзвезда!».
Ингредиенты
1 стакан грецких орехов или семян подсолнуха или их смесь 50/50
10-12 фиников без косточки
1-2 ст.л какао-порошка
Приготовление
- Мелем в блендере орехи, добавляем финики и какао-порошок и все смешиваем.
- Получившуюся массу скалкой раскатываем в пласт толщиной 0,5 см и с помощью формочек выдавливаем наши звезды.
- Храним в холодильнике.
Приятного аппетита!
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ИСТОЧНИК KP.RU