Стали известны подробности о работе Мишустина в крупной инвестиционной компании

С 2008 по 2010 годы до ухода в Федеральную налоговую службу Михаил Мишустин работал в Объединенной финансовой группе (UFG). Управляющий партнер компании Полина Герасименко, отвечая на вопросы РБК, рассказала о деловых качествах Мишустина, его профессиональных достижениях и заработках.

ЧТО ЭТО ЗА КОМПАНИЯ ТАКАЯ?

UFG - крупная независимая инвестиционная компания с активами более 2,3 миллиардов долларов. Говоря простым языком, она зарабатывает тем, что формирует фонды с различными инвестиционными стратегиями. В эти фонды вносят капитал международные и российские инвесторы, получая доход от инвестирования. Забавный факт: одним из проектов, в который вложилась компания, был лицензионный бизнес российского мультфильма «Маша и Медведь». Деньги пошли на продвижение популярного мультфильма не только в России, но и в Европе, Латинской Америке, Китае и на Ближнем Востоке.

Контролирующими партнерами UFG с момента основания были бывший министр финансов и заместитель председателя правительства Борис Федоров, Чарльз Райан, и Флориан Феннер. В 2008 году к ним присоединился Михаил Владимирович Мишустин.

Как рассказала Полина Герасименко, UFG никогда не привлекала бюджетные средства, а также средства госкомпаний, и не участвовала в государственных тендерах.

«АНАЛИТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И БЕЗУПРЕЧНАЯ РЕПУТАЦИЯ»

На работу в компанию Мишустина пригласил Борис Федоров, который тогда уже ушел с госслужбы и занимал пост председателя совета директоров группы.

- Я помню, Борис Григорьевич тогда считал личной кадровой победой, что он сумел убедить Михаила Владимировича стать партнером компании, - говорит Полина Герасименко.

По ее словам, Федоров рассказывал, что они с Мишустиным дружили еще с 1989 года, со времен «Международного компьютерного клуба» — это была некоммерческая организация, которая фактически привела на российский рынок таких мультинациональных технологических гигантов, как Apple, Intel, Hewlett-Packard, IBM, Motorola.

- Кстати, насколько я знаю, Михаил Владимирович был в те годы лично знаком со Стивеном Джобсом (Apple), Биллом Гейтсом (Miscrosoft), Аланом Эштоном (Word Perfect), Джимом Кавано (IBM), Филиппом Каном (Borland), Стивом Эпплтоном (Micron Technology), Грегом Херриком (Zeos) и с некоторыми из них дружил, - рассказывает Герасименко.

По ее словам, Федоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми, «его мозги и аналитические навыки».

- По мнению Федорова, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из государственных служащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества, - вспоминает Герасименко.

ЗАБРОШЕННУЮ ЗЕМЛЮ ПРЕВРАТИЛИ В САМУЮ УРОЖАЙНУЮ В РЕГИОНЕ

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG. Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%, рассказывает Полина Герасименко.

Она пояснила, что партнеру дается право на 25% созданной его же трудом добавленной стоимости, так как главное для фонда — обеспечить доходность на капитал инвесторов.

- Не создашь ценность для инвесторов фонда, ничего не заработаешь, и твоя доля в 25% будет долей от нуля доходности, - замечает Герасименко.

Как рассказывает Герасименко, от Мишустина партнеры ожидали развития существующих инвестиций, участия в новых фондах и реализации этих инвестиций. Именно поэтому он получил равную долю с другими партнерами. Это распространенная практика в крупных западных инвестиционных компаниях.

Направлениями работы Мишустина были инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. Один из них - сельскохозяйственный проект в Брянске «UFG Агро Партнеры».

- Там была заброшенная поросшая кустарником земля. А мы за несколько лет на 38 тысячах гектаров организовали высокотехнологическое агропроизводство пшеницы, ячменя, сои. Компания была одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе и одним из ключевых предприятий, создающим рабочие места, - рассказывает Герасименко.

В проект вложили 30 миллионов долларов. Закупили технику, применили передовые западные технологии. Добились того, что урожайность с гектара втрое превысила урожайность сельхозземель в регионе.

- Впоследствии, в 2014 году, бизнес был продан одному из крупнейших российских агрохолдингов в России с увеличением стоимости проекта в рублевом эквиваленте почти в два раза, - рассказывает Герасименко.

«ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕБЕ И ДРУГИМ»

Отвечая на вопрос, почему Мишустин через два года ушел из компании и вернулся на госслужбу, Герасименко заметила: «Михаил Владимирович все-таки в душе государственник».

В 2019-м Мишустин попал в президентский кадровый резерв.

- Мы понимали, что существует большая вероятность, если ему предложат правительственную должность, он не будет отказываться и покинет компанию, - заметила Герасименко, добавив, что UFG лишилась грамотного специалиста.

По словам Герасименко, Мишустин «высокоорганизованный и структурированный управленец. У него очень высокие требования к себе и к другим».

- Он всегда находил инновационные решения для традиционных задач и стремился повысить эффективность бизнес-процессов, - замечает она.

ЗАРАБОТАЛ ЗАКОННО И ЗАПЛАТИЛ ВСЕ НАЛОГИ

Ну, и наконец, самый щекотливый вопрос - заработки. Эта информация считается конфиденциальной.

- Но так как в данном случае мы понимаем общественную важность этого вопроса и ожидали его, мы запросили у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации, связанной с их доходами. Такое согласие было получено, и мы готовы прокомментировать, - сказала Герасименко.

По ее словам, в апреле 2008 года для владения своими активами Михаил Мишустин учредил семейный траст. Это распространенная практика в инвестиционных компаниях по всему миру.

- Через этот траст Мишустин владел 25%-ми долями в уже созданных на момент своего прихода фондов, и при создании новых фондов становился учредителем с долей также 25%, - сообщает Герасименко.

Вознаграждение Мишустина как ключевого руководителя составило в 2009 году около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллионов долларов, что было им задекларировано.

- Важно отметить, что бóльшая часть этого вознаграждения — бонусы по сделкам, которые в случае успеха существенно выше зарплаты. Это обычная практика инвестиционных компаний, - поясняет Герасименко.

Получив в 2010-м году предложение вернуться на госслужбу, Мишустин передает 100% собственности траста своей супруге Владлене Мишустиной с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов. По закону чиновники не имеют право участвовать в управлении компанией.

- Однако продолжался период кризиса, и единовременно продать в 2010 году все активы было невозможно. В связи с этим партнеры UFG договорились с Мишустиной, что у нее будут выкупать доли по мере того, как на них будут находиться покупатели, устраивающие партнеров UFG, - рассказывает Герасименко. - Несмотря на рассрочку платежей в адрес Владлены Мишустиной, по факту переход права собственности ее долей к нашей компании был осуществлен сразу в 2010 году.

В 2010–2013 годах Владлена Мишустина получила общий доход в размере 11,5 миллионов долларов. В 2013-м законы в отношении семей чиновников ужесточили. Доли в компаниях запретили иметь не только самим госслужащим, но также их супругам и

Несовершеннолетним детям. Тут супруга Мишустина попала в сложное положение.

- Но по условиям первоначального соглашения с UFG она не могла передать нереализованные активы постороннему человеку, чтобы исключить риски приобретения долей недружественными акционерами, - поясняет Герасименко. - Поэтому стороны приняли согласованное решение передать оставшиеся активы матери и сестре ее супруга — Луизе Мишустиной и Наталье Стениной.

Общая сумма доходов от траста с 2010 по 2015 год составила 33,5 миллионов долларов. По текущему курсу это 2,15 миллиарда рублей.

- В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчеты, - говорит Герасименко.

ТО, ЧТО СДЕЛАЛ МИШУСТИН, ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ НОНСЕНС

Самое интересное во всей этой финансовой истории - это согласие Мишустина на публикацию сведений, которые во всем мире не разглашаются. Не случайно Герасименко, отвечая на вопросы РБК, заметила: семья Мишустина дала добро. Это первый случай, когда премьер-министр идет на такой шаг. Вообще то - это поступок. Для сравнения, Дмитрий Медведев, отвечая на нападки оппозиционера Алексея Навального, называл их «компотом», но происхождения своих денег не раскрывал. Мишустин сменил тренд. Это как раз то, о чем говорил Владимир Путин: чиновники должны взаимодействовать с обществом.

Хорошо ли, когда чиновник богат? Да, хорошо, если эти деньги он получил не за госслужбу. Диковинная для России вещь: чиновник должен думать о благе людей, а не о том, как набить карманы себе. Зарабатывать нужно в другом месте. Мишустин в этом плане хороший пример. Он был успешным бизнесменом. Причем, проявил себя, как специалист в сельском хозяйстве, а это сейчас одно из главных направлений развития страны. Компания, в которой работал Мишустин, платила и платит огромные налоги в российскую казну, создает десятки тысяч новых рабочих мест, вкладывает в нашу экономику в условиях санкций, когда другие засовывают голову в песок.

То, что сделал Мишустин, дав разрешение на оглашение своей работы в бизнесе, говорит о том, что он человек принципиальный и требовательный не только к другим, но и к себе. А для российских чиновников это практически нонсенс. Со всех его доходов, а также с доходов членов его семьи были уплачены налоги. Это то, чего власти хотят добиться и от рядовых граждан. Хочешь добиться - покажи пример.