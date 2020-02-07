Самолет с 172 пассажирами чуть не попал под огонь израильских ВВС в Сирии

Во время авиаударов самолетов ВВС Израиля по Сирии в аэропорту Дамаска совершал посадку Airbus-320, с 172 пассажирами. Лайнер мог попасть под огонь системы ПВО, поэтому самолет был вынужден совершить аварийную посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, судно удалось увести из зоны поражения. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе "Хмеймим"», - говорится в заявлении военного ведомства.

В российском Минобороны сообщили, что четыре израильских истребителя F-16 ВВС нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам сирийской столицы. Для отражения атаки правительственные войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

Напомним, 8 января украинский самолет был ошибочно сбит иранским ПВО. Все 176 человек на борту погибли. Иран взял на себя ответственность за катастрофу и пообещал выплатить компенсацию семьям погибших.