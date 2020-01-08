Рейс Тегеран-Киев, который закончился катастрофой, задержали на час. Попасть на борт успели даже опоздавшие

Как рассказал «КП» блогер-путешественник Александр Лапшин, рейс Тегеран-Киев Международных авиалиний Украины (МАУ), погибший утром 8 января над Ираном, был самым дешёвым маршрутом для трансконтинентального перелёта. Так, МАУ летает в канадский Торонто (где проживает свыше ста тысяч иранских эмигрантов): скорее всего, большинство погибших граждан Канады собирались пересесть в Киеве на стыковочный рейс именно туда.

По словам источника «КП» в Тегеране, большинство из 73 погибших канадцев — студенты из числа тех же «канадских иранцев», возвращавшиеся домой на зимние каникулы. «Школяры» — народ небогатый, похоже, именно поэтому они и выбрали рейс МАУ как самый доступный.

По соцсетям циркулирует лист блокнота, якобы найденный на месте крушения, где некий студент просит Бога помощи на экзамене. В этом фото, однако, смущает дата «1994» в углу блокнота, а рукописное персидское письмо на фото настолько размыто, что его не смогли прочитать даже опрошенные «КП» специалисты-иранисты.

На месте падения самолета работают спецслужбы.Фото: REUTERS

Тем не менее, к настоящему моменту картина катастрофы частично восстановлена. Разбившийся самолёт по меркам авиации был моложе некуда — 3,5 года от роду. Ранее ряд новых «Боингов» серии MAX 8 попадали в авиакатастрофы, но именно этот борт принадлежал к другой линейке семейства Б-737.

Первоначально он должен был стартовать из Ирана в 05:15, но задержался почти на час и взлетел в 06:12 (по местному времени). Последняя передача данных на землю состоялась менее чем через три минуты после отрыва от полосы, на высоте примерно 2,5 км. Вскоре в соцсетях появилось видео, вероятно, с тем самым самолётом: отчётливо видно, как у низколетящего лайнера горит двигатель. Самолёт упал и взорвался в окрестностях Тегерана, выживших нет.

При падении лайнера никто не выжил.Фото: REUTERS

Ряд спекулятивных версий связывали трагедию с запуском иранских ракет в сторону американской авиабазы «Аль-Асад» — на том основании, что оба эти события имели место почти одновременно. Хотя в реальности между ними прошло несколько часов: ракетные удары имели место между 01:45 и 02:15; крушение лайнера — в 06:15.

Тем не менее, антииранские комментаторы обратили внимание, что днём ранее, 6 января, президент Ирана напомнил в Твиттере об иранском самолёте, «случайно» сбитом США в 1988 году (тогда погибло 290 человек). «Никогда не угрожайте иранскому народу», — заявил он.

Однако пока все эти «странные совпадения» выглядят натяжками. Как неофициально заявили представители Исламской Республики, предварительная версия крушения — пожар в двигателе (который и попал на видео).

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

Сайт МАУ после известия о катастрофе стал недоступен, вероятно, из-за большого количества запросов встревоженных пассажиров.

Личные вещи погибших пассажиров "Боинга 737 800"Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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