Минобороны: Израильские истребители поставили под удар самолет c 172 пассажирами

Обстановка в Сирии остается непредсказуемой. Уж слишком много становится желающих вставить свои 5 копеек в победу над террористами. Так, прошлой ночью 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска. В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками пришлось ответить ударом зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. И чуть было не сбили иранский гражданский самолет, который в этот момент заходил на посадку.

- Как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, с 172 пассажирами на борту. Он едва не оказался в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня, - сообщили в Минобороне России.

Ситуация до боли знакомая: в сентябре 2018 года 4 израильских F-16, нанесли ракетные удары по провинции Латакия и подставили таким образом российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военными на борту. Все они погибли при ответном огне сирийских сил ПВО. Тогда Минобороны России обвинило Тель-Авив в гибели российских военнослужащих.

Но вчера российским военнослужащим удалось вывести гражданский лайнер из-под огня.

- Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе «Хмеймим», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Фото: Министерство обороны РФ

Может израильские военные не заметили гражданский самолет, не смогли оценить расстояние? В Минобороны на это отметили, что движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире осуществляется в "известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят".

- Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС. И подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей, - подчеркнул Конашенков.

Выходит, что все видели и цинично прикрывались.

Ответа на это обвинение от официального Израиля пока не последовало.

- Прикрываться пассажирскими лайнерами современные истребители не способны, это нонсенс, - заявил российским СМИ экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве, военный эксперт Алекс Векслер.