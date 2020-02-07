2020-02-07T13:49:37+03:00
В мире

Минобороны: Израильские истребители поставили под удар самолет c 172 пассажирами

В зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня едва не оказался рейс Тегеран-Дамаск
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Взлет истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля.Взлет истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Обстановка в Сирии остается непредсказуемой. Уж слишком много становится желающих вставить свои 5 копеек в победу над террористами. Так, прошлой ночью 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам Дамаска. В ходе отражения воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками пришлось ответить ударом зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. И чуть было не сбили иранский гражданский самолет, который в этот момент заходил на посадку.

- Как показал анализ данных системы объективного контроля воздушной обстановки, в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, с 172 пассажирами на борту. Он едва не оказался в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня, - сообщили в Минобороне России.

Ситуация до боли знакомая: в сентябре 2018 года 4 израильских F-16, нанесли ракетные удары по провинции Латакия и подставили таким образом российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военными на борту. Все они погибли при ответном огне сирийских сил ПВО. Тогда Минобороны России обвинило Тель-Авив в гибели российских военнослужащих.

Но вчера российским военнослужащим удалось вывести гражданский лайнер из-под огня.

- Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром – на российской авиабазе «Хмеймим», - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Фото: Министерство обороны РФ

Может израильские военные не заметили гражданский самолет, не смогли оценить расстояние? В Минобороны на это отметили, что движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире осуществляется в "известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят".

- Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС. И подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей, - подчеркнул Конашенков.

Выходит, что все видели и цинично прикрывались.

Ответа на это обвинение от официального Израиля пока не последовало.

- Прикрываться пассажирскими лайнерами современные истребители не способны, это нонсенс, - заявил российским СМИ экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве, военный эксперт Алекс Векслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"В такие моменты я очень чутко ощущаю связь со своей страной": Как меня вывозили в Россию из китайского очага эпидемии
Жительница Петербурга перед самым вылетом из Уханя на самолете Военно-космических сил РФ рассказала «КП» подробности эвакуации наших граждан на родину [видео]
Новости 24
Суд вернул под арест бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан
Защита израильтянки Иссахар планирует добиваться отмены приговора
Центробанк: коронавирус - один из факторов возможного влияния на инфляцию
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Хуснуллин назвал ипотечную ставку в 9% преступлением
В Москве количество ДТП с такси выросло на 80%, а с каршерингом - на 242%
На ВДНХ пройдет праздник, посвященный 130-летию Пастернака
Лавров: Россия и Мексика договариваются по новым поставкам вертолетов
"Это преступление": Хуснуллин поручил решить проблему долгостроев в каждом регионе
В Сочи началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко
Украина запретила въезд в страну шестерым российским актерам
Ученые нашли способ замедлить старение мозга
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Крашенинников считает, что не стоит вносить слово "русские" в преамбулу Конституции
«Дипломаты были штурманами, зачастую не спали сутки»: посол России в Китае рассказал об эвакуации россиян из Уханя
ФАС сообщила о повсеместном завышение цен на медицинские маски в аптеках
Крашенинников: при голосовании о поправках в Конституцию будет графа "против"
Новый iPhone признали опасным для здоровья
"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России
Посольство поддерживает тесный контакт с россиянами на круизном лайнере в Японии