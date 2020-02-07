Центробанк понизил ключевую ставку и пообещал не останавливаться на достигнутом

Банк России снизил ключевую ставку с 6,25% до 6% годовых. Это произошло на последнем заседании совета директоров ЦБ по вопросам денежно-кредитной политики. Одна из главных причин - в низкой инфляции. Цены в стране растут не так быстро, как прогнозировалось.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Ценовые ожидания населения и предприятий остаются стабильными. В этих условиях годовая инфляция составит 3,5 – 4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», - пояснили в пресс-службе ЦБ.

Ключевая ставка играет большое значение в экономике. От нее зависят ставки по кредитам, которые коммерческие банки выдают гражданам и бизнесу. Чем они ниже, тем доступнее заемные средства. И тем быстрее растет экономика. Но если опустить ставку слишком быстро, то в экономике окажется слишком много денег - и это можно повлечь за собой разгон инфляции. Поэтому в ЦБ последний год действуют осторожно - опускают ставку на 0,25 - 0,5% один раз в полтора месяца.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Тем не менее многие эксперты считают, что ЦБ стоило бы действовать оперативнее. Во-первых, угроза разгона инфляции слишком переоценивается. Центробанк стремится к 4%, но в 2017 и 2019 годах он слишком перегибал палку. То есть завышал ставку, и цены в эти годы выросли на 2,5% и 3% соответственно. Во-вторых, высокая стоимость кредитов плохо способствует росту экономики. Она снижает спрос со стороны населения и бизнеса. Предприниматели давно ратуют за более радикальное уменьшение ставки.

- Очень хочется, чтобы ЦБ снизил ключевую ставку не на позорные 0,25%, а до адекватных глобальному тренду 4,5% годовых, - пишет миллиардер Олег Дерипаска. - Все азиатские центробанки уже признали надвигающуюся угрозу замедления роста мировой экономики и начали действовать. Центробанк Таиланда понизил ставку до рекордно низкого уровня в 1% годовых. Если мы не хотим загнать российскую экономику в тупик, ждать нельзя.

Кстати, риски замедления мировой экономики в ЦБ тоже учитывают. Но в связи с этим, наоборот, предпочитают действовать без резких движений. Как говорится, тише едешь… Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 20 марта. А всего таких заседание будет еще семь в этом году. То есть теоретически уже осенью ставка может достигнуть желаемых Дерипаской 4,5% годовых.