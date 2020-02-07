Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: «В этом году для врачей будет куплено 80 квартир»

Вопрос обеспечения больниц и поликлиник квалифицированными медицинскими кадрами – одна из приоритетных для большинства регионов России. Но в Краснодарском крае этим вопросом озаботились еще 8 лет назад. Тогда в регионе была введена программа «Земский доктор», которая призвана подвигнуть врачей переезжать работать в глубинку, где катастрофически не хватает квалифицированных специалистов. Чуть позже к ней присоединилась программа «Земский фельдшер».

И надо отметить, инициативы оказались успешны. С 2012 по 2018 годы заключено 3074 договора с медицинскими работниками. Только в прошлом году поддержку властей получили 458 специалистов. В первую очередь, власти решают основной вопрос – с жильем. В 2019 году медики получили 30 служебных квартир. В Геленджике, например, в новое жилье накануне заехали пять врачей.

И в планах у властей – продолжить поддержку и развитие программ. Сегодня, 7 февраля глава края Вениамин Кондратьев сообщил, что в этом году власти планируют закупить еще 80 квартир для медиков за счет краевого бюджета.

«В Краснодарском крае сегодня объективно есть нехватка медицинских кадров. Решаем мы эту проблему, в первую очередь, за счет предоставления жилья врачам – это прямое поручение президента. На эти цели в краевом бюджете мы уже предусмотрели 27,5 млн рублей, в ближайшее время мы увеличим эту сумму еще на 172,5 млн», - сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Для того, чтобы получить жилье в собственность, медработник должен трудиться не менее чем на одной ставке в течение 10 лет. Тогда же глава государства отдал поручение в приоритетном порядке предоставлять служебное жилье и земельные участки для жилищного строительства нуждающимся медицинским работникам. Медики могут рассчитывать и на получение ипотечных кредитов на льготных условиях.