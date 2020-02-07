Эксперт рассказал, сколько мигрантов узаконятся в России после поправках в законе о гражданстве

Предложение о том, что получение российского паспорта не требует отказа от паспорта соседних (да и любых других) стран, уже в феврале может рассмотреть Госдума. До сих пор человек, желавший иметь краснокожий документ с двуглавым орлом, обязан был прежний сдать.

Работы над поправками в закон о гражданстве в правительстве завершаются. И новый законопроект ожидают на Охотном ряду на днях. Для тех, кто хочет стать россиянином, могут отменить пятилетний ценз пребывания в России. А также обязанность отчитаться о текущем «финансовом благополучии». Главное — чтобы человек был носителем русского языка, и собирался жить и работать в России и для ее блага.

За комментариями «КП» обратилась к заместителю Института стран СНГ Владимиру Жарихину.

- Российский паспорт без отказа от паспорта другого государства - это прорыв?

- Да, и это то, за что давно и упорно боролся, например, Константин Затулин.

- Почему этот вопрос встал так остро?

- Потому что практически все страны СНГ, в которые их граждане с территории России слали заявления об отказе от гражданства — соглашались с этим « в обозримые сроки». А это ловушка. Особенно это касалось Украины. Человек подает такое заявление — и его «теряют». Если Госдума в феврале примет такой закон - это будет давно ожидаемый и оправданный шаг.

- Сколько людей могут стать гражданами России в 2020-м при условии принятии такого закона?

- Полмиллиона граждан стран СНГ получили российское гражданство в 2019-м. С принятием закона новых россиян окажется, скорее всего, существенно больше. И главное для сотен тысяч людей — то, что от них не будут требовать участия в сложном механизме отказа от прежнего гражданства. Из-за чего многие отступались.

- Так сколько новых россиян появится— миллион, два, три?

- Число наших новых сограждан точно увеличится - если не в разы, то на существенные проценты.

- Из 15 миллионов трудовых мигрантов, что прибывают к нам ежегодно на работу, сколько захотят стать гражданами РФ?

- Давайте разделим тех, кто приезжает на заработки и на время - и тех, кто желает получить российское гражданство и осесть в нашей стране. Это не одни и те же люди — во многих случаях.

- Отказ от пятилетнего ценза пребывания в России не опасен?

- С этим цензом, возможно, погорячились. Но упрощение получения разрешения на временное проживание (РВП) — как ступеньки для получения гражданства точно надо упростить. Надо расширить права имеющих РВП на приобретение собственности и прочего. Чтобы люди, ожидая гражданство, могли нормально обосновываться в России — покупая жилье, участок, машину…

- А подача сведений об источниках дохода?

- По источникам дохода могут возникнуть проблемы. Иногда на своей родине — бывшей — потенциальному российскому гражданину не просто получить справку, с одной стороны. А на новом месте, в России, могут быть «не белые» зарплаты. Если сохранить разрыв между получением РВП и получением гражданства — пусть не на пять лет, но на какой-то срок — то человек может дать справки по доходам, поученным им в России. Это проще.

- Свободное владение русским языком обязательно?

- Для граждан Украины и Белоруссии такой экзамен проводить смысла нет — они им владеют свободно. Но вообще это должно быть непременным условием.

- С принятие закона большинство претендентов на паспорт РФ — граждане Украины, Белоруссии, Молдовы, или республик Средней Азии и Закавказья?

- Оценить, граждан каких республик окажется больше — сейчас сложно. Но у России право выбирать — кому гражданство давать, кому нет. И основания тут могут быть совсем не национального характера. В биографии возможны моменты, которые с точки зрения российского государства окажутся не приемлемы.

- Главное — демографическая проблема?

- Для государства это может стать одним из вариантов решения демографической проблемы. Но для всего российского общества — это тема гуманитарная. Тут вопрос воссоединения с соотечественниками. Которые желают жить вместе с нами. И такую возможность надо предоставить. Это люди, которые считают себя частью русской культуры - и неважно, какая кровь течет в их жилах.

- Клятву на верность России новым ее гражданам теперь не надо будет приносить?

- Не вижу прямой зависимости для государства между тем, что будет возможно двойное гражданство и механизмом принятия клятвы на верность России. Американцы не интересуются, сколько у человека гражданств — они хотят, чтобы человек поклялся на верность США. И у нас может быть то же самое.