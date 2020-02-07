2020-02-07T17:06:55+03:00
Политика

Путин распорядился выплатить 75 тысяч рублей ветеранам к Дню Победы

И заступился за детей после развода
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин пообещал резко увеличить размер единовременной выплаты ветеранам в честь предстоящего юбилею ПобедыВладимир Путин пообещал резко увеличить размер единовременной выплаты ветеранам в честь предстоящего юбилею ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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75 000 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге Владимир Путин пообещал резко увеличить размер единовременной выплаты ветеранам в честь предстоящего юбилею Победы, и в пятницу это обещание обрело вид указа президента.

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла в апреле-мае получат выплату в 75 тысяч рублей.Так же эту сумму получат вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы или вдовцы умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. По 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

ПОЗВОНИ ЛЮБЫМ РОДНЫМ

Путин расширил перечень лиц, кому задержанный полицией имеет право позвонить и сообщить о своем задержания и месте нахождения. Если раньше речь в законе шла только о близких родственниках, а позвонить даже брату или сестре было нельзя, то в новой формулировке закона появилось еще и право на один телефонный разговор для уведомления «близкого родственника, родственника или близкого лица о своем задержании и месте нахождения».

ДЕТЯМ ПОСЛЕ РАЗВОДА ОПЛАТЯТ ЖИЛЬЕ

Согласно подписанному Путиным закону, суд теперь будет оценивать ситуацию в комплексе и принимать решение о возможном взыскании дополнительных расходов с родителя, живущего отдельно от ребенка. Так можно будет взыскать средства на оплату жилья несовершеннолетнего ребенка. До сих пор по нормам Семейного кодекса привлечь родителя после развода к оплате расходов сверх суммы алиментов было практически невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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