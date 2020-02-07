2020-02-07T17:41:06+03:00
Политика

Путин и Лукашенко вышли на лед

Два президента играют в хоккей в Красной поляне
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин (под номером 11) и Александр Лукашенко (под номером 01) вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги.Владимир Путин (под номером 11) и Александр Лукашенко (под номером 01) вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Президенты России и Белоруссии после первого раунда сочинских переговоров решили сделать перерыв на хоккей. Владимир Путин и Александр Лукашенко отправились в развлекательный центр «Галактика» в Красной поляне, где вышли на лед в товарищеском матче с участием игроков Ночной хоккейной лиги. За белорусскую команду сыграл и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Лидеры двух стран сыграли за одну команду.

После окончания хоккея переговоры будут продолжены уже с участием подъехавших членов российской делегации.

Путин и Лукашенко вышли на лед.Два президента играют в хоккей в Красной полянеДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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