Здесь будет город-сад!

Тверичанам показали, как после редевелопмента будет выглядеть Морозовский городок – возможно, самый интересный с исторической и архитектурной точки зрения городской квартал: фасады, оформленные в переходе от неоготики к модерну, сочетающиеся с новыми зданиями из стекла и бетона, новые дороги, современное освещение, много зелени…

Конечно, это нельзя считать окончательным вариантом нового облика Морозовских казарм, задача этих рисунков – передать дух, идею предстоящих изменений. Наконец, показать, что эти изменения – такие долгожданные – точно произойдут, причем уже скоро. И самое главное – все они будут учитывать текущий статус и значимость места с приоритетом максимального сохранения исторической застройки и ее качественного восстановления.

В начале недели Тверь с первым рабочим визитом в качестве генерального директора ДОМ.РФ посетил Виталий Мутко. Вместе с губернатором Тверской области Игорем Руденей он приехал в краснокирпичный квартал, чтобы на месте убедиться: место действительно интересное, но жизненные условия далеки от желаемых. Чиновники не ограничились прогулкой по улицам городка, но и даже зашли в несколько квартир.

Сейчас на территории Морозовского городка стоят 20 жилых домов, в которых проживает около 1800 человек. Власти Тверской области приняли решение о расселении 6 домов, в которых проживает 1100 человек. Предполагается, что ключи от новых квартир люди получат уже в 2021 году. Тогда же ДОМ.РФ начнет работу по подготовке проектной документации на обновление всего квартала.

Уже известно, что в историческом квартале хотят создать новую точку притяжения – и для самих тверичан, и для гостей города. Место, где будет хорошо жить, творить и отдыхать. В проекте редевелопмента предусмотрено появление главной улицы с активной общественной функцией (фестивали, выставки), реновация самих казарм, которые должны быть бережно восстановлены (там появятся апартаменты и коливинги), создание на базе построенного в советские времена корпуса современного культурного центра. По замыслу проектировщиков, рекреационную часть комплекса составят парк площадью два с половиной гектара и обновленная набережная реки Тьмаки. Еще один парк, «Николаевская линия», площадью 1,8 га протянется вдоль Октябрьской железной дороги.

Немного экономики. Согласно проекту, обновленным кварталом будут пользоваться (жить, работать, отдыхать) 350 тыс. человек в год, половина из которых – туристы. Здесь появится 30 тыс. квадратных метров жилой и 90 тыс. квадратных метров коммерческой недвижимости. Будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. В целом, обновление Морозовского городка должно обеспечить двадцатипроцентное увеличение туристического потока в Тверь.

«Территория Морозовского городка имеет высокий потенциал развития за счет своего близкого расположения к центру и туристической привлекательности. Концепция развития Морозовского городка основывается на принципах Стандарта комплексного развития территорий. Она направлена на преобразование исторического комплекса в новый центр культурной жизни Твери. Повышение эффективности использования таких территорий – наша приоритетная цель не только как агента Российской Федерации по вовлечению в оборот федеральных земель, но и как института, ответственного за формирование комфортной жилой среды. Мы готовы активно включаться в работу над проектом на всех этапах его реализации, а также предоставить проектное финансирование от Банка ДОМ.РФ», - подчеркнул генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

«Реновация комплекса Морозовского городка в городе Твери – это проект федерального значения. В Твери расположен уникальный историко-архитектурный комплекс промышленной застройки. Сегодня благодаря ДОМ.РФ разработана определенная последовательность действий по решению вопроса для жителей городка. Кроме того, это интересный объект комплексного развития, в том числе для среднего и малого бизнеса», – прокомментировал Игорь Руденя.